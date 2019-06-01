ضبط عاطل بحوزته 125 طربة حشيش في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

حشيش - أرشيفية

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، توجيه ضرباتها القوية لتجار المخدرات وبخاصة تجار الحشيش حيث تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط شخص عاطل فى العقد الرابع من العمر أحد تجار المخدرات والحشيش وتم ضبطه متلبسًا بدائرة قسم شرطة ثان العامرية غرب الإسكندرية، وبحوزته 125 طربة تزن نحو 15,625 كيلو جرام من مخدر الحشيش، يعتزم توزيعها على عملائه قبل عيد الفطر المبارك وتوزيعها على زبائنه خلال أيام العيد على مراكز الشباب والأندية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس.

تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مكافحة المخدرات بضبط أحد تجار المخدرات على الطريق الصحراوي غرب الإسكندرية، وجلب كميات كبيرة من الحشيش يعتزم توزيعها على عملائه بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وذلك حال استقلاله سيارة بالطريق الصحراوى. وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطريق