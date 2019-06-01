الذكريات السيئة تطارد كلوب من حكم نهائي الأبطال

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

يورجين كلوب

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مهمة إدارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا اليوم بين ليفربول وتوتنهام، للحكم السلوفيني دامير سكومينا، وهو الحكم الذي يملك خبرة كبيرة، حيث وجد كحكم رابع في العديد من مباريات يورو 2008 وأدار مباريات في الأولمبياد بنفس العام، كما أشرف على تحكيم 3 مباريات في يورو 2012 وكان حكمًا للسوبر الأوروبي بين تشيلسي وأتلتيكو مدريد عام 2012، وأدار العديد من المباريات في دوري أبطال أوروبا، كما أشرف على مباراتين في يورو 2016.

وأدار سكومينا نهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وأياكس في عام 2017، وأدار 3 مباريات في نهائي كأس العالم التي أقيمت في روسيا العام الماضي. كما وجد سكومينا حكما رابعا في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013 بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، وحينها كان يورجين كلوب مدرب ليفربول الحالي، مدربًا لدورتموند