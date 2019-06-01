رياضة

حريفة المنوفية.. كورة من المغرب للفجر

تحرير:بيتر مجدي.. تصوير: سامح أبو حسن ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
دورة رمضانية في المنوفية
دورة رمضانية في المنوفية
كرة القدم معشوقة الملايين، وربما تكون صاحبة النصيب الأكبر في تجمع الناس حول شيء والشغف به، يسمونها الساحرة المستديرة، والمجنونة، والولع بها يجعل البشر، لا يتصرفون بشكل عاقل بل بجنون ويخرجون كل انفعالاتهم، الفرح وقت الانتصار والغضب وقت الهزيمة، لا فرق في الولع بها بين غني وفقير أو دول عالم أول أو ثالث، فقط يجتمع المختلفون حول عشقها، ومنهم شباب وسكان بعض قرى المنوفية في دلتا مصر، الذين ينتهزون شهر رمضان لتنظيم أقوى الدورات الرمضانية ليتنافس فيها «الحريفة»، ويتجمع سكان القرية حول أولادهم المتنافسين لتشجيعهم.
هناك فارق بين ملاعب كأس العالم والملاعب الترابية في قرى فيشا الصغرى والباجور وسدود، ومركز منوف، إلا أن شكل المنافسة واحد، ورغم الطقس الحار خلال الأيام الماضية الذي ساد شهر رمضان فإن الحر والصوم لا يفرقان مع «حريفة المنوفية»، الذين يبدأون اللعب من الساعة 5 مساء قبل موعد الإفطار بنحو ساعتين،
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لزمالك-والاتحاد-السكندري (1)

الاتحاد السكندري بالقوة الضاربة لموقعة سموحة

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه التي تستعد للدخول في معسكر مغلق، تحضيرًا لمواجهة نظيره سموحة، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، على ملعب استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدوري الممتاز، ويصارع زعيم الثغر على الهروب من الهبوط، حيث يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة، ويحتاج للفوز على سموحة حتى يضمن البقاء في المسابقة الموسم المقبل.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (8)

خصم 75 ألف دولار من مكافأة فوز الزمالك بالكونفدرالية

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، خصم مبلغ 75 ألف دولار، من مكافأة نادي الزمالك، بعدما توج الفريق الأبيض بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، الذي أقيم على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف لعشاق الفارس الأبيض، ويمثل المبلغ قيمة استقدام حكام أجانب في 3 مباريات متبقية للزمالك بالدوري أمام حرس الحدود، والجونة والإسماعيلي.
بتروجت

رسميًا.. بتروجت يرفض خوض لقاء المقاولون العرب

أصدر نادي بتروجت، بيانًا رسميًا اليوم الخميس يرفض فيه عدم خوض مباراته أمام فريق المقاولون العرب، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم (2018-2019)، حين من الممكن أن يكون الفريق الأقرب للهبوط لدوري الدرجة الأولى بعد احتلاله المركز الـ16 برصيد 34 نقطة، وجاء نص بيان الفريق البترولي كالتالي: «يرفض نادي بتروجيت نهائيًا خوض مباراة المقاولون العرب المقبلة، والتي حدد لها اتحاد كرة القدم موعد يوم الاثنين 3 يونيو».
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ليفربول‎

الموعد والقنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم السبت، صوب ملعب «واندا متروبوليتانو» معقل فريق أتليتكو مدريد الإسباني، حيث يصطدم ليفربول بنظيره توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يتطلع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح للتتويج بلقبه الأول مع ليفربول، والتتويج باللقب الأقوى على صعيد القارة العجوز، ليصبح أول مصري يتوج بذلك اللقب وثالث لاعب عربي بعد كل من رابح ماجر وأشرف حكيمي، كما يتطلع صلاح أيضًا لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي عندما خسر في المباراة النهائية أمام ريال مدريد.
ماوريسيو-بوكيتينو (5)

بوكيتينو: نهائي دوري الأبطال بنفس أهمية المونديال

يحضر توتنهام لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول يوم السبت المقبل، وتحدث مدرب الفريق ماوريسيو بوكيتينو عن أهمية ذلك اللقاء، الذي قارنه بنهائي كأس العالم، مشيرًا إلى أنه اللقب الأهم في كرة القدم، قائلًا: "هذه أفضل مباراة يمكن أن يخوضها أي مدرب، أهم مباراتين في كرة القدم هما نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس العالم"، وعلى الرغم من الفترة الزمنية الكبيرة بين نهائي دوري الأبطال وآخر مباراة خاضها السبيرز يوم 12 مايو الماضي، فإن المدرب الأرجنتيني لا يجد أي مشكلة في ذلك.
ارسنال‎

توتنهام يخشى كابوس أرسنال في دوري الأبطال

ربما تحتفل شمال لندن بثنائية أوروبية في الأيام المقبلة، في حال نجح أرسنال في التتويج بلقب الدوري الأوروبي على حساب تشيلسي، وتمكن توتنهام من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول، وفي حال تمكن أرسنال من الفوز بلقب الدوري الأوروبي، فسيتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهي البطولة التي فشل في التأهل إليها بعد إنهائه في المركز الخامس هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، وحينها سيشارك 5 أندية إنجليزية في دوري الأبطال، كما سبق وأن حدث الموسم الماضي، عندما شارك 5 أندية بعد فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الأوروبي في موسم 2016- 2017.
جوارديولا 2019 (2)

مانشستر سيتي مهدد بالغياب عن دوري أبطال أوروبا

بعد يوم واحد من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقا في خرق مانشستر سيتي لقوانين اللعب المالي النظيف، وفي حال أسفرت تلك التحقيقات عن ثبوت خرق السيتي لتلك القوانين بالفعل، فسيتم حرمان رجال بيب جوارديولا من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، أو أي مسابقة أوروبية أخرى، وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن اللجنة المكلفة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ستطلب حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عام هذا الأسبوع.
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