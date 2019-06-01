حريفة المنوفية.. كورة من المغرب للفجر

تحرير:بيتر مجدي.. تصوير: سامح أبو حسن ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م

دورة رمضانية في المنوفية

كرة القدم معشوقة الملايين، وربما تكون صاحبة النصيب الأكبر في تجمع الناس حول شيء والشغف به، يسمونها الساحرة المستديرة، والمجنونة، والولع بها يجعل البشر، لا يتصرفون بشكل عاقل بل بجنون ويخرجون كل انفعالاتهم، الفرح وقت الانتصار والغضب وقت الهزيمة، لا فرق في الولع بها بين غني وفقير أو دول عالم أول أو ثالث، فقط يجتمع المختلفون حول عشقها، ومنهم شباب وسكان بعض قرى المنوفية في دلتا مصر، الذين ينتهزون شهر رمضان لتنظيم أقوى الدورات الرمضانية ليتنافس فيها «الحريفة»، ويتجمع سكان القرية حول أولادهم المتنافسين لتشجيعهم.

هناك فارق بين ملاعب كأس العالم والملاعب الترابية في قرى فيشا الصغرى والباجور وسدود، ومركز منوف، إلا أن شكل المنافسة واحد، ورغم الطقس الحار خلال الأيام الماضية الذي ساد شهر رمضان فإن الحر والصوم لا يفرقان مع «حريفة المنوفية»، الذين يبدأون اللعب من الساعة 5 مساء قبل موعد الإفطار بنحو ساعتين،