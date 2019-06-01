الأمن يفجر مفاجأة حول فيديو «الطفل القربان» بالواحات

تحرير:محمد رشدي ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

الداخلية

بعد تداول فيديو ضبط مجموعة من الأعراب بمنطقة الواحات لشاب قبل ذبحه لطفل صغير لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بمنطقة الواحات، وإنقاذ الطفل وتوثيق الشاب بالحبال تمهيداً لتسليمه لقوات الأمن، كشفت الأجهزة الأمنية الحقيقة الكاملة للواقعة، أوضحت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث أن عددا من الأعراب سمعوا صرخات طفل بمنطقة صحراء الواحات البحرية، وتبين أن شابا يحتجزه بأحد المناطق فتم التحفظ عليه وإبلاغ الشرطة، انتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم هيثم سكر رئيس مباحث الواحات البحرية.

وتبين من الفحص أن الطفل المختطف توجد بين والده وبين المتهم خلافات بسبب شراكتهما في مزرعة وقطعة أرض ومبلغ مالي حوالي 150 ألف جنيه ما دفع الشاب لخطف طفل شريكه واصطحابه إلى منطقة نائية بالواحات واحتجازه. تحرير طفل قبل ذبحه لفتح مقبرة أثرية بالفيوم (صور) وأضافت التحريات أن ما تردد بين الأهالي وعلي مواقع