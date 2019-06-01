جريمة

الأمن يفجر مفاجأة حول فيديو «الطفل القربان» بالواحات

تحرير:محمد رشدي ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م
الداخلية
الداخلية
بعد تداول فيديو ضبط مجموعة من الأعراب بمنطقة الواحات لشاب قبل ذبحه لطفل صغير لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بمنطقة الواحات، وإنقاذ الطفل وتوثيق الشاب بالحبال تمهيداً لتسليمه لقوات الأمن، كشفت الأجهزة الأمنية الحقيقة الكاملة للواقعة، أوضحت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث أن عددا من الأعراب سمعوا صرخات طفل بمنطقة صحراء الواحات البحرية، وتبين أن شابا يحتجزه بأحد المناطق فتم التحفظ عليه وإبلاغ الشرطة، انتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم هيثم سكر رئيس مباحث الواحات البحرية.
وتبين من الفحص أن الطفل المختطف توجد بين والده وبين المتهم خلافات بسبب شراكتهما في مزرعة وقطعة أرض ومبلغ مالي حوالي 150 ألف جنيه ما دفع الشاب لخطف طفل شريكه واصطحابه إلى منطقة نائية بالواحات واحتجازه. تحرير طفل قبل ذبحه لفتح مقبرة أثرية بالفيوم (صور) وأضافت التحريات أن ما تردد بين الأهالي وعلي مواقع
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رشوة وتقنين أراضي.. كواليس ضبط مدير مكتب محافظ البحيرة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، يوم الثلاثاء الماضي، من القبض على مدير المكتب الاعلامي لمحافظ البحيرة "م.خ" من داخل مكتبه بديوان عام المحافظة، وتبين أنه تقاضى مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، تقدر بحوالي 500 ألف جنيه من رجال أعمال وأصحاب شركات مقاولات. وكشفت التحريات التي قام بها رجال الرقابة الإدارية بتلقي مبلغ الرشوة مقابل إنهاء مصالحهم داخل محافظة البحيرة، وتقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضي، وتغيير نشاط بعض قطع الأراضي من نشاط إصلاح زراعي إلى نشاط سكني، وقد تم تفتيش مقار سكن وعمل أطراف الواقعة وضبط المستندات ومتحصلات الجريمة.
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في إجازة العيد .. كيف تحمي شقتك من السرقة؟

مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك، تتزايد حوادث وبلاغات سرقات الشقق السكنية، تزامنا مع سفر المواطنين لقضاء الإجازة مع أقاربهم في المحافظات البعيدة أو الخروج للمتنزهات ودور السينما والشواطئ، ليجد اللصوص المحترفون في مجال سرقات الشقق والسطو عليها الأجواء مناسبة وسانحة لهم لتنفيذ مخططهم الإجرامي، «التحرير» تواصلت مع اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني لمعرفة الإجراءات الأمنية التي تضمن لك الحفاظ على شقتك وتأمين ممتلكاتك خلال الإجازة.
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حبس مراهقة ذبحت شقيقتيها في «النخاس» بالشرقية

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس فتاة مراهقة، في السابعة عشر من عمرها، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بقتل شقيقتها وإصابة الأخرى، داخل منزل أسرتهما بقرية «النخاس» التابعة لدائرة المركز؛ وذلك بأن أقدمت على جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدتها بعلاقتها الآثمة مع أحد شباب المنطقة، والتي وصلت إلى حد التهديد بين الشقيقات الثلاث، لينتهي الأمر بقيام الكبرى بذبح إحداهما وإصابة الأخرى.
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«ذبح وطعن وقتل».. يوم الجرائم بالقاهرة والمحافظات

شهدت القاهرة وعدد من المحافظات، اليوم السبت، جرائم قتل بشعة تنوعت ما بين جرائم أسرية وجرائم بسبب خلافات مادية، ففي محافظة الشرقية أقدمت طالبة تبلغ من العمر 17 عاماً، على ذبح شقيقتيها مما أسفر عن مصرع إحداهن، وتبين أنها ارتكبت جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدتها بعلاقتها الآثمة مع أحد شباب المنطقة، وعقب مطالبة المجني عليهما لشقيقتهما بقطع علاقتها بالشاب وتهديدها بفضحها، تم ضبط المتهمة وباشرت النيابة العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، التحقيق تحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب.
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خطف طفل

غدر الصحاب.. حكاية صداقة انتهت بخطف طفل

علاقة صداقة توطدت أواصرها سريعا بين مقاول وسباك وامتدت إلى علاقة عمل فتشارك الصديقان في مجال أعمال البناء والمقاولات، اتفقا على أن تكون الشفافية في التعامل هي السبيل لضمان نجاح شراكتهما واستمرارها مستقبلا إلا أن هناك خلافا وقع بينهما عصف بالاتفاق، طالب السباك شريكه بسداد مبلغ مالي أقرضه إياه منذ فترة إلا أن الأخير اتخذ من المماطلة والمرواغة نهجا، دون التزامه بأي موعد يحدده لدفع الأموال فاستشاط السباك غضبا وسيطرت عليه رغبة في الانتقام واستعادة الأموال.
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القاتل ليس غريبا.. حل لغز جريمة «ذبيحة عين شمس»

نجح ضباط مباحث عين شمس، اليوم الأربعاء، في حل لغز العثور على جثة سيدة عجوز مذبوحة داخل شقتها، وتبين أن عاملا بمحل عصير ملك زوجها وراء ارتكاب الواقعة، وأنه طرق الباب عليها مستغلا تواجد زوجها بمحل عمله، وطعنها بسكين لسابقة علمه باحتفاظ المجني عليها بمبالغ مالية، ما دفعه للتخطيط لسرقتها، وقال المتهم إنه توجه لشقة الضحية وعقب فتحها الباب تعدى عليها بسلاح أبيض، فأحدث إصابتها وتركها غارقة في دمائها، واستولى على مشغولات ذهبية ومبالغ مالية، وفر هاربا حتى فوجئ برجال المباحث يلقون القبض عليه.
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بعد التنكيل به عاريًا.. حبس خاطف طفلة الصف

أمرت نيابة الصف بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة اختطاف واحتجاز طفلة من أبناء جيرانه، بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وبمناظرته تبين للنيابة إصابة المتهم بكدمات وإصابات بالغة فى الوجه ومختلف أنحاء جسده، وبسؤاله فى التحقيقات اعترف باختطاف الطفلة طمعًا في مساومة أسرتها وطلب فدية، لكنهم لم يمهلوه فرصة وضبطوه خلال دقائق معدودة من الواقعة، بينما أشار إلى قيام الأهالي بتجريده من جميع ملابسه، وضربه والتنكيل به عاريًا عقابًا له على فعلته، وشرح المتهم صاحب العقد الثالث من العمر، أنه شاهد طفلة صغيرة تبحث عن محل تشترى منه حلوى فى نهار رمضان.
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جريمة عين شمس.. عاد من التراويح فوجد زوجته مذبوحة

استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد عز الدين المحامي العام للنيابات، اليوم الاثنين، تقرير الصفة التشريحية الخاص بربة منزل مُسنة عُثر عليها مذبوحة داخل شقتها بمنطقة عين شمس، كما خاطبت رجال البحث الجنائي طالبة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث، وسرعة ضبط وإحضار المتهم، وأشار زوج المجني عليها خلال تحقيقات النيابة العامة إلى اكتشافه وجود بعثرة في محتويات الشقة وسرقة المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته ومبالغ أخرى من داخل الشقة.
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