تم بيعها في مزادات.. هذه أغلى سيارات عرفها البشر

استطاعت العشرات من الموديلات التاريخية من السيارات أن تصل إلى أسعار ضخمة على مستوى إعادة البيع ضمن مزادات عالمية، وهو الأمر الذي جعلها الأغلى من حيث القيمة في التاريخ

تحرير:محمود نبيل ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

أستون مارتن نادرة

تبقى العديد من السيارات الرياضية الخارقة هي صاحبة لقب أغلى الموديلات على مستوى الأسواق العالمية، وذلك نظرًا لما تحتويه من إمكانات فنية وتصميم رائع في الشكل الخارجي يؤهلها لأن تكون من بين الموديلات التي يذكرها التاريخ، كونها كانت يومًا ما هي الأغلى على سطح هذا الكوكب. وعلى الرغم من الإمكانات الكبرى لتلك السيارات، فإن هناك مجموعة من الموديلات التاريخية استطاعت أن تحقق أسعارا أعلى منها، وذلك من خلال عرضها في مزادات علنية عالمية، الأمر الذي ينتهي بها بالانتقال إلى ملكية ملياردير أو أحد الأثرياء من محبي السيارات في العالم.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع "موتور 1" المتخصص في شؤون السيارات، مجموعة من أغلى الموديلات التي تم بيعها عن طريق المزادات العلنية في الأسواق العالمية، الأمر الذي جعلها الأغلى على الإطلاق في تاريخ صناعة السيارات بشكل عام. فيراري 250 GTO يعتقد أنها واحدة من أغلى السيارات التي تم بيعها في الأسواق العالمية،