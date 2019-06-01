تم بيعها في مزادات.. هذه أغلى سيارات عرفها البشر

استطاعت العشرات من الموديلات التاريخية من السيارات أن تصل إلى أسعار ضخمة على مستوى إعادة البيع ضمن مزادات عالمية، وهو الأمر الذي جعلها الأغلى من حيث القيمة في التاريخ
تبقى العديد من السيارات الرياضية الخارقة هي صاحبة لقب أغلى الموديلات على مستوى الأسواق العالمية، وذلك نظرًا لما تحتويه من إمكانات فنية وتصميم رائع في الشكل الخارجي يؤهلها لأن تكون من بين الموديلات التي يذكرها التاريخ، كونها كانت يومًا ما هي الأغلى على سطح هذا الكوكب.
وعلى الرغم من الإمكانات الكبرى لتلك السيارات، فإن هناك مجموعة من الموديلات التاريخية استطاعت أن تحقق أسعارا أعلى منها، وذلك من خلال عرضها في مزادات علنية عالمية، الأمر الذي ينتهي بها بالانتقال إلى ملكية ملياردير أو أحد الأثرياء من محبي السيارات في العالم.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "موتور 1" المتخصص في شؤون السيارات، مجموعة من أغلى الموديلات التي تم بيعها عن طريق المزادات العلنية في الأسواق العالمية، الأمر الذي جعلها الأغلى على الإطلاق في تاريخ صناعة السيارات بشكل عام.
فيراري 250 GTO
يعتقد أنها واحدة من أغلى السيارات التي تم بيعها في الأسواق العالمية،
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "موتور 1" المتخصص في شؤون السيارات، مجموعة من أغلى الموديلات التي تم بيعها عن طريق المزادات العلنية في الأسواق العالمية، الأمر الذي جعلها الأغلى على الإطلاق في تاريخ صناعة السيارات بشكل عام.
فيراري 250 GTO
يعتقد أنها واحدة من أغلى السيارات التي تم بيعها في الأسواق العالمية، وذلك عن طريق العرض في أحد المزادات العلنية التي يحرص جمهور السيارات من الأثرياء على حضورها، وكشف بعض التقارير أن السيارة التي كان لها إمكانات كبيرة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، بعد أن تم بيعها بسعر يتراوح ما بين 35 و40 مليون دولار، إلا أن تلك الأرقام تبدو غير دقيقة بالشكل الكافي في ظل العديد من التكهنات حول تلك الأحداث والمحافل.
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دويسينبرج SSJ رودستر
كانت السيطرة في الغالب للعديد من موديلات سيارة فيراري 250 GTO الشهيرة بعد أن ذكرت تقارير أخرى أنها بيعت بسعر يتجاوز 45 مليون دولار، إلا أن سيارة دويسينبرج SSJ رودستر، تم بيعها في أغسطس الماضي، وتحديدًا في أسبوع مونتيري للسيارات، بسعر يتجاوز 22 مليون دولار، مما يجعلها أغلى سيارة قبل الحرب وأغلى الموديلات الأمريكية تباع في مزاد علني على الإطلاق، الأمر الذي منحها ميزة كبيرة ومكانة رائعة في سوق السيارات.
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فيراري كلاسيك
تعد السيارة التي تم إنتاجها لأول مرة عام 1951، واحدة من أكثر السيارات التي يعرفها الجمهور بشكل رئيسي، حيث كانت في السابق إحدى أهم سيارات سباقات الفورمولا 1، وقادها في ذلك الوقت خوان مانويل فانجيو وبيتر كولينز وسير ستيرلينج موس، الأمر الذي كان أحد عوامل منحها تلك الأهمية الكبرى على مستوى الأسواق العالمية، بعد أن تم بيعها في أحد المزادات العلنية للسيارات بسعر تجاوز حاجز 22 مليون دولار.
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فيراري 290
لا شك أنها من بين أشهر السيارات الرياضية التي أنتجتها الشركة الإيطالية على مستوى الأسواق العالمية، فمنذ أن تم إصدارها في خمسينيات القرن الماضي، استطاعت أن تكون من بين الموديلات التي يفضلها هواة الموديلات النادرة، وتم بيعها حديثًا في أحد المزادات العلنية بأكثر من 22 مليون دولار، وهو ما يجعلها من بين أغلى الموديلات التي تم بيعها على مستوى الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.
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أستون مارتن DP215
كانت أيضًا من بين السيارات الرياضية الشهيرة في الأسواق العالمية، واستطاعت أن تكون من بين الموديلات الأغلى على مستوى الأسواق العالمية بشكل رئيسي، حيث تم بيعها في أحد المزادات بسعر تجاوز 20 مليون دولار خلال السنوات القليلة الماضية.
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وأتاح ذلك الأمر أن تبقى أستون مارتن DP215 من أهم وأغلى السيارات التي عرفتها الأسواق العالمية في التاريخ.