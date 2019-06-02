منها الترمس والفول.. ننشر أسعار تسالي ومكسرات العيد

أيام تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، الذي تسعى فيه الأسر المصرية لتوفير كامل احتياجاتها من السلع الغذائية ومستلزمات المنزل الكافية طوال أيام الإجازة

تحرير:أسماء فتحى ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

المكسرات

تستعد عشرات الأسر المصرية لاستقبال عيد الفطر المبارك بشراء عدد من السلع الأساسية، التي يرتبط وجودها بالاحتفال بعيد الفطر، ويأتى على رأسها مجموعة من المكسرات، تدخل تحت مسمى "تسالى العيد"، وهى تعد أحد طقوس استقبال الضيوف، خاصة فى القرى والمدن الريفية وبعض الأحياء الشعبية، الأمر الذى زاد من حجم الطلب عليها خلال الأيام القليلة الماضية، وأسهم فى تحرك سعرها نحو الارتفاع بشكل طفيف. فى التقرير التالى ننشر أسعار أبرز المكسرات التى يشتريها المواطنون فى عيد الفطر.

أسعار المكسرات فى منافذ وزارة التموين: شهدت أسعار المكسرات فى منافذ وزارة التموين انخفاضا ملحوظا مقارنة بالسوق الخارجية، لتأتي على النحو التالى: اللوز المقشر: سجل نحو 189 جنيها للكيلو. البندق: سجل نحو 156 جنيها للكيلو. الفستق: سجل نحو 234 جنيها للكيلو. الكاجو: سجل نحو 267 جنيها للكيلو. السودانى