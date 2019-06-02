منها الترمس والفول.. ننشر أسعار تسالي ومكسرات العيد

أيام تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، الذي تسعى فيه الأسر المصرية لتوفير كامل احتياجاتها من السلع الغذائية ومستلزمات المنزل الكافية طوال أيام الإجازة
تستعد عشرات الأسر المصرية لاستقبال عيد الفطر المبارك بشراء عدد من السلع الأساسية، التي يرتبط وجودها بالاحتفال بعيد الفطر، ويأتى على رأسها مجموعة من المكسرات، تدخل تحت مسمى "تسالى العيد"، وهى تعد أحد طقوس استقبال الضيوف، خاصة فى القرى والمدن الريفية وبعض الأحياء الشعبية، الأمر الذى زاد من حجم الطلب عليها خلال الأيام القليلة الماضية، وأسهم فى تحرك سعرها نحو الارتفاع بشكل طفيف. فى التقرير التالى ننشر أسعار أبرز المكسرات التى يشتريها المواطنون فى عيد الفطر.
أسعار المكسرات فى منافذ وزارة التموين:
شهدت أسعار المكسرات فى منافذ وزارة التموين انخفاضا ملحوظا مقارنة بالسوق الخارجية، لتأتي على النحو التالى:
اللوز المقشر: سجل نحو 189 جنيها للكيلو.
البندق: سجل نحو 156 جنيها للكيلو.
الفستق: سجل نحو 234 جنيها للكيلو.
الكاجو: سجل نحو 267 جنيها للكيلو.
السودانى
أسعار المكسرات فى منافذ وزارة التموين:
شهدت أسعار المكسرات فى منافذ وزارة التموين انخفاضا ملحوظا مقارنة بالسوق الخارجية، لتأتي على النحو التالى:
اللوز المقشر: سجل نحو 189 جنيها للكيلو.
البندق: سجل نحو 156 جنيها للكيلو.
الفستق: سجل نحو 234 جنيها للكيلو.
الكاجو: سجل نحو 267 جنيها للكيلو.
السودانى المقشر: سجل نحو 36 جنيها للكيلو.
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حمادة المغازى، مدير أحد فروع المجمعات الاستهلاكية، قال إن هناك عددا كبيرا من المواطنين يقدمون على شراء المكسرات قبل حلول عيد الفطر المبارك كأحد أساليب التعبير عن الاحتفال، مؤكدا أن الأسعار أقل من السوق الخارجية بنحو 20%.
وأضاف المغازى أن أغلب المواطنين أصبحوا يلجؤون لمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، سواء كانت الثابتة، المتمثلة فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع "جمعيتى"، أو المتنقلة كالسيارات الجوالة فى جميع المحافظات، مضيفا أن المكسرات التى تطرحها الوزارة من خلال الشركة القابضة وأغلب السلع الأساسية تعد الأقل سعرا فى السوق بشكل عام.
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أسعار المكسرات فى السوق الخارجية:
شهدت أسعار المكسرات فى السوق الخارجية ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية على النحو التالى:
اللوز المقشر: سجل نحو 220 جنيها للكيلو.
البندق: سجل نحو 230 جنيها للكيلو.
الفستق: سجل نحو 250 جنيها للكيلو.
الكاجو: سجل نحو 380 جنيها للكيلو.
السودانى المقشر: سجل نحو 40 جنيها للكيلو.
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أسعار الترمس وحمص الشام بالأسواق:
شهد متوسط أسعار الترمس وحمص الشام استقرارا نسبيا بالأسواق رغم زيادة حجم الطلب عليهما خلال الأيام القليلة الماضية، وجاءت الأسعار على النحو التالى:
حمص الشام كبير الحبة: سجل نحو 30 جنيها للكيلو.
حمص الشام صغير الحبة: من 25 لـ28 جنيها للكيلو.
الترمس المستورد: سجل من 20 لـ25 جنيها للكيلو.
الترمس البلدى: سجل من 25 لـ30 جنيها للكيلو.
أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، أكد أن أسعار الترمس وحمص الشام مستقرة بالأسواق خلال الشهر الجاري، مضيفا أن هناك تحركا طفيفا مرتقبا خلال اليومين المقبلين تأثرا بزيادة حجم الطلب، ولكنه لن يكون كبيرا نتيجة وفرة المعروض فى الأسواق.
وأضاف إدريس أن هناك الكثير من المواطنين يشترون حمص الشام والترمس فى ضوء استعداداتهم للاحتفال بعيد الفطر المبارك، معتبرا أن طبق الترمس والحمص مظهر أساسي فى أغلب البيوت المصرية، وهو ما تنتج عنه الزيادة فى حجم الطلب عليهما، خاصة فى الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك.
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بينما قال رجب العطار رئيس شعبة العطارة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسعار بالفعل تحركت بنسبة لم تزد على الـ30%؛ لذا فهى غير ملموسة، متوقعا زيادة فى حجم المبيعات تصل إلى نحو 30% خلال الأسبوع الجاري، ولحين حلول عيد الفطر المبارك.