فلكيا.. الثلاثاء 4 يونيو أول أيام عيد الفطر

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

استطلاع هلال شوال - تعبيرية

أعد معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية، حسابات لاستطلاع هلال شهر شوال، مشيرا إلى أنه يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرًا بتوقيت القاهرة، يوم الإثنين 29 من رمضان 1440 هجريًا، الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية". وأضاف: "يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة، والقاهرة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) وفي باقى محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 5 لـ7 دقائق، أما فى العواصم العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 1 لـ17 دقيقة".

وكشفت الحسابات الفلكية أنه وفقًا لذلك تكون غرة شهر شوال 1440 هجريا فلكيا يوم الثلاثاء 4 يونيو، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وصلاته ستكون فى الخامسة وتسع عشرة دقيقة صباحا بمدينة القاهرة. وينسق المعهد القومى للبحوث الفلكية مع دار الإفتاء وهيئة المساحة لاستطلاع الهلال يوم الإثنين المقبل وهو يوم الرؤية،