رياضة

رئيس الزمالك: جروس تسبب في مرض عدد كبير من المشجعين

تحرير:أحمد ثروت ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
جروس
جروس
علق رئيس نادي الزمالك، على المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، من خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث قام بتقديم خالد جلال مديرًا فنيًا للفريق الأول بالنادي والجهاز المعاون له، وقال: «نادي الزمالك دائما يعطى الفرصة لأبنائه، كما حدث من قبل مع عدد من المدربين السابقين، حيث طلب خالد جلال استمرار أمير عزمى مجاهد وأيمن حافظ فى الجهاز الفني الجديد، كما أن جلال تولى قيادة الفريق في ظروف صعبة من قبل استطاع الفوز على الأهلي وحصد بطولة كأس مصر».
وأضاف: «جروس لم يحترم دعوتنا له للاحتفال به بعد انتهاء عقده، بالرغم أنه تسبب في أمراض الضغط والسكر لعدد كبير من المشجعين بسبب طريقة إدارته للمباراة، حيث إننى نصحته كثيرا بأن يعتمد على جميع اللاعبين الـ30 بالقائمة بدلًا من التركيز على 16 لاعبًا فقط حتى لا يفقد أي لاعب في المراحل الأخيرة من أي منافسة،
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رسميًا.. بتروجت يرفض خوض لقاء المقاولون العرب

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تأكيدات من كاف بصعوبة قبول التماس جهاد جريشة

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صلاح يكشف عن كيفية تطوره تهديفيا (حوار)

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رئيس الزمالك: لم نظلم جروس.. وأحضرت له علبة شيكولاتة

تحدث رئيس الزمالك عن السويسري كريستيان جروس، وانتهاء عقده مع القلعة البيضاء، وهجوم عدد من الجماهير عليه عقب التصريحات التي أدلى بها عقب التعادل مع فريق الإنتاج الحربي يوم الخميس الماضي على ملعب «بتروسبورت» ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز، وقال رئيس الزمالك عبر فيديو منشور على صفحته بـ«فيسبوك»: «عقد جروس انتهى رسميًا مع الزمالك 31 مايو ولم يتم التجديد له لما بعد ذلك ولا أعرف سبب الهجوم الذي أتعرض له حاليًا، وهو يوجد حاليًا في فندق إقامته ولم يتم طرده كما روجت بعض الصفحات من خلال تداول صورة له بحقائبه".
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جروس يظهر في نادي الصيد بعد رحيله عن الزمالك (فيديو)

ظهر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للزمالك، في نادي الصيد مساء اليوم الجمعة لحضور نهائي بطولة الدورة السويسرية للبنات تحت 16 سنة، وتواجد جروس رفقة السفير السويسري بمصر ووفد من السفارة لحضور نهائي البطولة التي تنظمها السفارة. وأعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي.طالب رئيس الزمالك، كريستيان جروس، بالخروج من ملعب بتروسبورت إلى المطار، كما رفض وجود جروس في غرفة ملابس اللاعبين، مؤكدًا أن عقده انتهى مع الزمالك، وأنه لن يدرب الفريق مرة أخرى.
جروس

بعد الرحيل عن الزمالك.. جروس يكشف عن وجهته المُقبلة

كشف السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والذي انتهى تعاقده يوم أمس الخميس عن اقترابه من تولي مسئولية تدريب فريق أهلي جدة السعودي، مؤكدًا أن مسؤولي النادي الأهلي المصري لم يتفاوضوا معه لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة. وظهر جروس مساء اليوم الجمعة في نادي الصيد لحضور نهائي بطولة الدورة السويسرية للبنات تحت 16 سنة، وتواجد جروس رفقة السفير السويسري بمصر ووفد من السفارة لحضور نهائي البطولة التي تنظمها السفارة.
جروس

حسن المستكاوي: ما حدث مع جروس إهانة للزمالك

انتقد الناقد الرياضي حسن المستكاوي الطريقة التي أنهى بها نادي الزمالك تعاقده مع السويسري كريسيتان جروس، وذلك بعد ساعات من تفريط الفريق المتوج مؤخرًا بلقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، في فوز مهم محليًا وسقط في فخ التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1)، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، وتقدم المغربي خالد بوطيب للزمالك في الدقيقة (46) لكن الإنتاج الحربي تعادل سريعًا عن طريق معاذ الحناوي من ضربة جزاء (54) بعد مباراة حافلة بالندية والإثارة بين الفريقين.
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