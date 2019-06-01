رئيس الزمالك: جروس تسبب في مرض عدد كبير من المشجعين

تحرير:أحمد ثروت ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

جروس

علق رئيس نادي الزمالك، على المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، من خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث قام بتقديم خالد جلال مديرًا فنيًا للفريق الأول بالنادي والجهاز المعاون له، وقال: «نادي الزمالك دائما يعطى الفرصة لأبنائه، كما حدث من قبل مع عدد من المدربين السابقين، حيث طلب خالد جلال استمرار أمير عزمى مجاهد وأيمن حافظ فى الجهاز الفني الجديد، كما أن جلال تولى قيادة الفريق في ظروف صعبة من قبل استطاع الفوز على الأهلي وحصد بطولة كأس مصر».

وأضاف: «جروس لم يحترم دعوتنا له للاحتفال به بعد انتهاء عقده، بالرغم أنه تسبب في أمراض الضغط والسكر لعدد كبير من المشجعين بسبب طريقة إدارته للمباراة، حيث إننى نصحته كثيرا بأن يعتمد على جميع اللاعبين الـ30 بالقائمة بدلًا من التركيز على 16 لاعبًا فقط حتى لا يفقد أي لاعب في المراحل الأخيرة من أي منافسة،