هل انسحبت قطر من القمة الإسلامية بأوامر تركية؟

مصادر أمريكية أكدت أن مشاركة قطر برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر في القمم الثلاث، الخليجية والعربية والإسلامية التي عقدت بمكة المكرمة، جاءت تحت ضغط من الإدارة الأمريكية

تحرير:وفاء بسيوني ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

القمة الإسلامية

اعتادت قطر في الآونة الأخيرة على لفت الأنظار إليها، من خلال عدم تنفيذ البروتوكولات والقواعد والنظم المتبعة في القمم، من خلال الانسحاب من القمم أثناء جلسات الانعقاد. فخلال القمة الإسلامية التي انعقدت أمس الجمعة في مكة المكرمة، انسحب الوفد القطري المشارك، من القمة خلال إلقاء ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين كلمته، وهو ما أثار الكثير من الجدل حول الدافع وراء تلك الخطوة، وتباينت التفسيرات حول ذلك، والتي لم يصدر عن الدوحة أي تعليق حولها حتى الآن .

فقد تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يظهر لحظة انسحاب وفد قطر من قمة منظمة التعاون الإسلامي "قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل" التي عقدت أمس في مكة المكرمة، ويظهر الفيديو الذي نشره النشطاء على "تويتر" من خلال هاشتاج "انسحاب قطر من قمة مكة"، خروج أشخاص يرتدون ملابس رسمية من قاعة