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هل انسحبت قطر من القمة الإسلامية بأوامر تركية؟

مصادر أمريكية أكدت أن مشاركة قطر برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر في القمم الثلاث، الخليجية والعربية والإسلامية التي عقدت بمكة المكرمة، جاءت تحت ضغط من الإدارة الأمريكية
تحرير:وفاء بسيوني ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
القمة الإسلامية
القمة الإسلامية
اعتادت قطر في الآونة الأخيرة على لفت الأنظار إليها، من خلال عدم تنفيذ البروتوكولات والقواعد والنظم المتبعة في القمم، من خلال الانسحاب من القمم أثناء جلسات الانعقاد. فخلال القمة الإسلامية التي انعقدت أمس الجمعة في مكة المكرمة، انسحب الوفد القطري المشارك، من القمة خلال إلقاء ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين كلمته، وهو ما أثار الكثير من الجدل حول الدافع وراء تلك الخطوة، وتباينت التفسيرات حول ذلك، والتي لم يصدر عن الدوحة أي تعليق حولها حتى الآن .
فقد تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يظهر لحظة انسحاب وفد قطر من قمة منظمة التعاون الإسلامي "قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل" التي عقدت أمس في مكة المكرمة، ويظهر الفيديو الذي نشره النشطاء على "تويتر" من خلال هاشتاج "انسحاب قطر من قمة مكة"، خروج أشخاص يرتدون ملابس رسمية من قاعة
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صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: مكة تنتصر لفلسطين.. ولا مشترين لنفط إيران

تصدرت القمة الإسلامية التي احتضنتها مكة، أمس الجمعة، والنتائج التي خرجت بها عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، كما استعرضت الصحف العديد من القضايا الأخرى. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه اختتم مؤتمر القمة الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكمل نجاحات القمتين العربية والخليجية اللتين سبقتاه، وأدان الأعمال الإرهابية ضد السعودية والإمارات. وجدد خادم الحرمين في كلمة افتتح بها القمة تأكيد أن القضية الفلسطينية "تمثل الركيزة الأساسية لأعمال منظمة التعاون الإسلامي".
القمة الإسلامية الرابعة عشرة

قضية فلسطين وإدانة الإرهاب.. بيان ختام القمة الإسلامية

انتهت أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التى عقدت بمكة المكرمة. وصدر عن القمة بيان ختامى تحت عنوان «إعلان مكة المكرمة»، جاء فيه: نحن ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المجتمعين في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة بتاريخ 26 رمضان المبارك 1440هـ الموافق 31 مايو 2019م، نحمد الله ونشكره أن جمعنا في هذا الشهر المبارك وأن سخر لنا أن نجتمع في البلد الحرام مكة المكرمة قرب الكعبة المشرفة حيث انطلقت رسالة الإسلام التي أرست أسس العدل والسلام.
وزير-الخارجية-التركي-جاويش-أوغلو

تركيا في قمة مكة: القضية الفلسطينية في خطر

أعلن وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو، رفض دول منظمة التعاون الإسلامي، أي "صفقة سلام" لا تنص على إنشاء دولة فلسطينية على حدود 1967. وقال وزير الخارجية التركي، في كلمة له خلال القمة الإسلامية الـ14 لدول منظمة التعاون الإسلامي، التي تجرى في مكة المكرمة، مساء الجمعة: "القضية الفلسطينية في خطر"، مشددا أنه "على الفلسطينيين تخطي الانقسامات". وتابع : "‎نواجه تحديات تحاول فرض واقع جديد أمام القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى دعم بلاده للقضية الفلسطينية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.
الملك-سلمان

الملك سلمان: انحسار فرص العيش الآمن للمسلمين «مؤلم»

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز: "إنه من المؤلم أن يشكلَ المسلمون النسبةَ الأعلى بين النازحينَ واللاجئين على مستوى العالم جراء الاضطراباتِ والحروب وانحسارِ فرص العيشِ الآمنِ الكريم في بلدانهم". وأضاف الملك سلمان خلال افتتاحه فعاليات القمة الإسلامية، مساء الجمعة "نأمل أن تحقق القمة للدول الإسلامية ما تصبو إليه الشعوب من تقدم وازدهار"، مضيفا "فلسطين هي قضيتنا الأولى حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم". وشدد على "الرفض القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بوضع مدينة القدس الشريف".
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صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: مكة تنتصر لفلسطين.. ولا مشترين لنفط إيران

تصدرت القمة الإسلامية التي احتضنتها مكة، أمس الجمعة، والنتائج التي خرجت بها عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، كما استعرضت الصحف العديد من القضايا الأخرى. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه اختتم مؤتمر القمة الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكمل نجاحات القمتين العربية والخليجية اللتين سبقتاه، وأدان الأعمال الإرهابية ضد السعودية والإمارات. وجدد خادم الحرمين في كلمة افتتح بها القمة تأكيد أن القضية الفلسطينية "تمثل الركيزة الأساسية لأعمال منظمة التعاون الإسلامي".
استعدادات-السعودية-لقمم-مكة (1)

«التهديدات الإيرانية» تهيمن على مائدة قمم مكة

ثلاث قمم تحتضنها المملكة العربية السعودية بداية من غد الخميس، وعلى مدار اليومين المقبلين، حيث تتجه أنظار العالم لمنطقة مكة المكرمة التي تشهد تلك القمم، ويكتسب هذا التجمع العربى الإسلامى الذى يعقد فى على مستوى القادة والزعماء أهمية كبيرة، فلعلها المرة الأولى التى تعقد فيها ثلاث قمم فى وقت ومكان واحد " قمة إسلامية وقمة عربية طارئة وقمة خليجية طارئة " وخاصة في هذه الأيام المباركة التي يتوافد فيها الكثير من كل بقاع العالم لأداء عمرة شهر رمضان المبارك.
الملك-سلمان

السعودية تطالب قطر بوقف تمويل الجماعات الإرهابية

جددت المملكة العربية السعودية طلبها من دولة قطر بوقف تمويل الجماعات الإرهابية، واحترام حقوق العمال المهاجرين لديها، إعمالا للمواثيق والقوانين الدولية. وشددت المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جلسة عقدها المجلس لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في قطر أمس، على ضرورة قيام قطر باتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية، واتخاذ التدابير اللازمة لعدم إعطاء الجماعات الإرهابية منصات إعلامية لها لنشر الأفكار المتعصبة التي تدعو إلى الإرهاب.
محمد-العمادي (2)

مندوب قطر يعزز «الانقسام الفلسطيني» بتبرئة إسرائيل

كثيرا ما أثار المندوب القطري في فلسطين محمد العمادي العديد من الأزمات داخل الأراضي الفلسطينية، أحدثها تصريحاته حول مسؤولية حركة الجهاد الإسلامي حول التصعيد الأخير في قطاع غزة في محاولة لتبرئة إسرائيل من التصعيد الأخير في القطاع الأسبوع الماضي، والذي أوقع العديد من الضحايا. وجاءت تصريحات محمد العمادي خلال مؤتمر صحفي في قطاع غزة قال فيه "لو استمر التصعيد الأخير في غزة، لساعات قليلة لشاهد العالم الكوارث الإنسانية بمعنى الكلمة، ولدخلت المنطقة في جولة تصعيد لا تعرف نتائجها".
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