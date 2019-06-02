تحقيق اتحادي حول جوجل لمكافحة الاحتكار

في الفترة الأخيرة، كان نصيب جوجل أكثر من 70% من سوق وساطة البحث في الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 90 %عموما من سوق البحث وأكثر من 75 %من سوق إعلانات البحث على الإنترنت

تحرير:مي فؤاد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

شركة جوجل الأمريكية

اتخذت وزارة العدل الأمريكية خطوات مبكرة نحو فتح تحقيق اتحادي حول جوجل يتعلق بمكافحة الاحتكار، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، ما يشير إلى فصل جديد في مشاكل العملاق التكنولوجي مع المنظمين في جميع أنحاء العالم الذين يؤكدون أن الشركة كبيرة للغاية وتهدد منافسيها والمستهلكين. وضعت هذه الخطوة جوجل مرة أخرى تحت مجهر الجهات التنظيمية فى الولايات المتحدة، بعد ما يقرب من 6 سنوات من تحقيق فيدرالى آخر أجرى مع عملاق البحث، والإعلان على أن أساس ممارساتها التجارية هددت المنافسين، على الرغم من أن الحكومة جنبت الشركة عقابا شديدا فى هذا الوقت.

لم يتضح محور التركيز الدقيق لهذا التحقيق الذي تجريه وزارة العدل حسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، حتى الآن. بدأت الوزارة العمل على الأمر بعد التوسط لاتفاق مع وكالة حكومية أخرى لمكافحة الاحتكار؛ لجنة التجارة الفيدرالية، من أجل أن تتولى القيادة في مراقبة مكافحة احتكار لجوجل، وفقًا للأشخاص المطلعين على