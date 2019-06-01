جريمة

«ذبح وطعن وقتل».. يوم الجرائم بالقاهرة والمحافظات

طالبة تذبح شقيقتيها بسبب تهديدهما لها بفضح علاقتها مع جارهم.. نجار يقتل زوجته بسبب خلافات أسرية في المرج.. عامل يقتل سائق توك توك بسبب قيمة الأجرة بالسلام
تحرير:محمد رشدي ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
قتل
قتل
شهدت القاهرة وعدد من المحافظات، اليوم السبت، جرائم قتل بشعة تنوعت ما بين جرائم أسرية وجرائم بسبب خلافات مادية، ففي محافظة الشرقية أقدمت طالبة تبلغ من العمر 17 عاماً، على ذبح شقيقتيها مما أسفر عن مصرع إحداهن، وتبين أنها ارتكبت جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدتها بعلاقتها الآثمة مع أحد شباب المنطقة، وعقب مطالبة المجني عليهما لشقيقتهما بقطع علاقتها بالشاب وتهديدها بفضحها، تم ضبط المتهمة وباشرت النيابة العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، التحقيق تحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب.
البداية كانت بورود بلاغ من أهالي قرية «النخاس» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، يفيد بالعثور على شقيقتين، إحداهما تُدعى «إيمان.ح.ال» طالبة بالصف الأول الإعدادي، 13 عامًا، جثة هامدة مذبوحة برقبتها، وشقيقتها «سامية» 11 عامًا، مصابة بجرح قطعي في الرقبة وإصابتها بالغة،
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رشاوى-فلوس

رشوة وتقنين أراضي.. كواليس ضبط مدير مكتب محافظ البحيرة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، يوم الثلاثاء الماضي، من القبض على مدير المكتب الاعلامي لمحافظ البحيرة "م.خ" من داخل مكتبه بديوان عام المحافظة، وتبين أنه تقاضى مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، تقدر بحوالي 500 ألف جنيه من رجال أعمال وأصحاب شركات مقاولات. وكشفت التحريات التي قام بها رجال الرقابة الإدارية بتلقي مبلغ الرشوة مقابل إنهاء مصالحهم داخل محافظة البحيرة، وتقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضي، وتغيير نشاط بعض قطع الأراضي من نشاط إصلاح زراعي إلى نشاط سكني، وقد تم تفتيش مقار سكن وعمل أطراف الواقعة وضبط المستندات ومتحصلات الجريمة.
سرقة-شقق

في إجازة العيد .. كيف تحمي شقتك من السرقة؟

مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك، تتزايد حوادث وبلاغات سرقات الشقق السكنية، تزامنا مع سفر المواطنين لقضاء الإجازة مع أقاربهم في المحافظات البعيدة أو الخروج للمتنزهات ودور السينما والشواطئ، ليجد اللصوص المحترفون في مجال سرقات الشقق والسطو عليها الأجواء مناسبة وسانحة لهم لتنفيذ مخططهم الإجرامي، «التحرير» تواصلت مع اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني لمعرفة الإجراءات الأمنية التي تضمن لك الحفاظ على شقتك وتأمين ممتلكاتك خلال الإجازة.
حبس-متهمه

حبس مراهقة ذبحت شقيقتيها في «النخاس» بالشرقية

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس فتاة مراهقة، في السابعة عشر من عمرها، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بقتل شقيقتها وإصابة الأخرى، داخل منزل أسرتهما بقرية «النخاس» التابعة لدائرة المركز؛ وذلك بأن أقدمت على جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدتها بعلاقتها الآثمة مع أحد شباب المنطقة، والتي وصلت إلى حد التهديد بين الشقيقات الثلاث، لينتهي الأمر بقيام الكبرى بذبح إحداهما وإصابة الأخرى.
المتهم والطفل

الأمن يفجر مفاجأة حول فيديو «الطفل القربان» بالواحات

بعد تداول فيديو ضبط مجموعة من الأعراب بمنطقة الواحات لشاب قبل ذبحه لطفل صغير لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بمنطقة الواحات، وإنقاذ الطفل وتوثيق الشاب بالحبال تمهيداً لتسليمه لقوات الأمن، كشفت الأجهزة الأمنية الحقيقة الكاملة للواقعة، أوضحت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث أن عددا من الأعراب سمعوا صرخات طفل بمنطقة صحراء الواحات البحرية، وتبين أن شابا يحتجزه بأحد المناطق فتم التحفظ عليه وإبلاغ الشرطة، انتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم هيثم سكر رئيس مباحث الواحات البحرية.
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طعنات-سكين-جريمة

«عايز أجرة زيادة».. عامل يمزق جسد سائق توك توك

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل خردة، قتل سائق توك توك بمدينة السلام، بسبب الخلاف على قيمة الأجرة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام ثان بلاغا من الأهالي بالعثور على شخص متوفى بطريق مصر- الإسماعيلية "الطريق البطيء" أمام سوق العبور، وبالفحص تبين أن المجنى عليه سائق توك توك، 22 عاما، مقيم بدائرة القسم، وبه عدة إصابات ظاهرية، كما عُثر بجوار الجثة على هاتفه المحمول، وتبين وجود تلفيات بمركبة التوك توك قيادته، عبارة عن "كسر بالزجاج الأمامى".
طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

عامل يقتل زوج شقيقته بـ«مزغونة» بسبب خلافات أسرية

بسبب الخلافات الأسرية، أقدم عامل على قتل زوج شقيقته وانهال عليه طعناً بالسكين في مدينة البدرشين بالجيزة، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا بمقتل عامل داخل منزله بقرية مزغونة في البدرشين، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ومن خلال معاينة العقيد علي عبد الكريم مفتش المباحث، تبين أن الجثة لعامل وبها طعنة نافذة في الظهر.
سجن (2)

دفاعا عن النفس| 7 سنوات سجنا لبائع قتل جاره بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي جورج وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الإثنين، بمعاقبة بائع متجول بالسجن لمدة سبع سنوات، على خلفية اتهامه في القضية رقم 4228 جنايات بلبيس لسنة 2013، بقتل جاره في إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، على أثر نشوب خلافات بينهما، إذ أشارت أوراق القضية إلى أن المتهم كان في حالة دفاع عن النفس، وهو ما خفف العقوبة.
سجن (2)

قتل جاره بمطواة| 7 سنوات سجنا لسائق توك توك بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الأحد، بمعاقبة سائق دراجة بخارية «توك توك» بالسجن لمدة سبع سنوات، على خلفية اتهامه في القضية رقم 27076 جنايات منيا القمح لسنة 2018، بقتل جاره وإصابة آخر بواسطة سلاح أبيض «مطواة قرن غزال» كان بحوزته، على أثر نشوب مشادة بينه وبين أحدهما بقرية «كفر العرب» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
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