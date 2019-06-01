«ذبح وطعن وقتل».. يوم الجرائم بالقاهرة والمحافظات

طالبة تذبح شقيقتيها بسبب تهديدهما لها بفضح علاقتها مع جارهم.. نجار يقتل زوجته بسبب خلافات أسرية في المرج.. عامل يقتل سائق توك توك بسبب قيمة الأجرة بالسلام

تحرير:محمد رشدي ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م

شهدت القاهرة وعدد من المحافظات، اليوم السبت، جرائم قتل بشعة تنوعت ما بين جرائم أسرية وجرائم بسبب خلافات مادية، ففي محافظة الشرقية أقدمت طالبة تبلغ من العمر 17 عاماً، على ذبح شقيقتيها مما أسفر عن مصرع إحداهن، وتبين أنها ارتكبت جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدتها بعلاقتها الآثمة مع أحد شباب المنطقة، وعقب مطالبة المجني عليهما لشقيقتهما بقطع علاقتها بالشاب وتهديدها بفضحها، تم ضبط المتهمة وباشرت النيابة العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، التحقيق تحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب.

البداية كانت بورود بلاغ من أهالي قرية «النخاس» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، يفيد بالعثور على شقيقتين، إحداهما تُدعى «إيمان.ح.ال» طالبة بالصف الأول الإعدادي، 13 عامًا، جثة هامدة مذبوحة برقبتها، وشقيقتها «سامية» 11 عامًا، مصابة بجرح قطعي في الرقبة وإصابتها بالغة،

البداية كانت بورود بلاغ من أهالي قرية «النخاس» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، يفيد بالعثور على شقيقتين، إحداهما تُدعى «إيمان.ح.ال» طالبة بالصف الأول الإعدادي، 13 عامًا، جثة هامدة مذبوحة برقبتها، وشقيقتها «سامية» 11 عامًا، مصابة بجرح قطعي في الرقبة وإصابتها بالغة، فيما جرى نقل المصابة إلى مستشفى «القنايات» المركزي، والتحفظ على جثة شقيقتها بمشرحة مستشفى «الأحرار» التعليمي.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، برئاسة الرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث الزقازيق، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقة الطفلتين الكبرى، وتُدعى «روان» 17 عامًا، حيث تبين أنها كانت على علاقة عاطفية بأحد شباب المنطقة، وحينما علمت شقيقتاها هدداها بفضح العلاقة وإخبار والدتها، ذبحت إحداهما وحاولت قتل الأخرى، وجرى ضبطها وأقرت بصحة التحريات.







نجار يقتل زوجته

في ليلة 27 من رمضان المعظم، التي يتوقع المسلمون أنها ليلة القدر، تسلل الشيطان إلى قلب نجار بمنطقة المرج، واستحوذ عليه حتى أقدم على قتل زوجته وإنهاء حياتها طعنًا بالسكين، نتيجة خلافات زوجية في ما بينهما، قبل أن يتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدا لاستصدار قرار بتشريحها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار الزوج المتهم الهارب، وكذلك إجراء التحريات النهائية لكشف الملابسات الحقيقية للحادث، في الوقت الذي ناظرت فيه النيابة العامة جثة المجني عليها داخل مسرح الجريمة.

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تلقت شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها، داخل شقتها بمنطقة القلج التابعة لدائرة المرج، قبل أن يتم نقل الجثة لمشرحة زينهم، عقب ورود إخطار من النيابة العامة التي ناظرت جثة القتيلة وتبين وجود طعنات نافذة بجسدها، أودت بحياتها في الحال.



التحريات الأولية التي أجراها رجال مباحث قسم شرطة المرج، دلت على أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، نتيجة خلافات زوجية فيما بينهما، لتأمر النيابة العامة بسرعة ضبطه وإحضاره، كما أمرت بتشريح جثة المجني عليها، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، كما استعجلت تقرير الصفة التشريحية، وخاطبت مصلحة الأمن العام بسرعة ضبط المتهم، وصرحت بدفن الجثة بعد الانتهاء من التشريح.







مقتل سائق بالسلام

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل خردة، قتل سائق توك توك بمدينة السلام في القاهرة، بسبب الخلاف حول قيمة الأجرة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام ثان، بلاغاً من الأهالي بالعثور على شخص متوفى بطريق مصر الإسماعيلية " الطريق البطىء " أمام سوق العبور بدائرة القسم.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن المجنى عليه سائق توك توك، 22عاما، مقيم بدائرة القسم، وبه عدة إصابات ظاهرية، كما عُثر بجوار الجثة على هاتفه المحمول، وتبين وجود تلفيات بمركبة التوك توك قيادته عبارة عن "كسر الزجاج الأمامى".



وبتشكيل فريق بحث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل خردة، 40 عاما، مقيم بدائرة القسم وأصل بلدته سوهاج، سبق اتهامه فى 4 قضايا آخرها " شروع فى قتل"، وبضبطه ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.



وأوضح أمام جهات التحقيق، أنه بتاريخ الواقعة وعقب استقلاله مركبة "التوك توك" قيادة المجنى عليه من منطقة سوق العبور بدائرة القسم بقصد توصيله ، حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب الخلاف حول أجرة التوصيل، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بإلقاء الحجارة على الدراجة البخارية محدثاً ما بها من تلفيات، وتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.







يقتل زوج شقيقته

بسبب الخلافات الأسرية، أقدم عامل على قتل زوج شقيقته وانهال عليه طعناً بالسكين في مدينة البدرشين بالجيزة، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا بمقتل عامل داخل منزله بقرية مزغونة في البدرشين، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ومن خلال معاينة العقيد علي عبد الكريم مفتش المباحث، تبين أن الجثة لعامل وبها طعنة نافذة في الظهر.

وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجته بسبب وجود خلافات عائلية بينهما.

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من خلال عدد من الأكمنة تمكنت قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد عكاشة، رئيس المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بمعاتبة المجني عليه بسبب سوء معاملته لشقيقته حدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي على الأول بسلاح أبيض محدثا إصابته التي أدت إلى وفاته.



يشار إلى أن مركز البدرشين، شهد اليوم السبت عدداً من الوقائع، أبرزها سقوط شاب من الطابق الرابع بمنزله مما أسفر عن مصرعه في الحال، بالإضافة إلى مصرع طفل متأثرا بإصابته بعدما صدمته دراجة نارية "توك توك" في أثناء لهوه أمام المنزل بنطاق قسم شرطة البدرشين.