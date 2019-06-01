وفاة لاعب أرسنال السابق أنطونيو رييس

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

خوسيه أنطونيو رييس

لقى لاعب أرسنال السابق خوسيه أنطونيو رييس مصرعه في حادث سيارة وذلك بعمر 35 عامًا، وانضم رييس إلى أرسنال في شهر يناير من عام 2004، وكان ضمن الفريق الذي لا يهزم والذي توج بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2003- 2004 دون خسارة أي مباراة، وبعدها قضي عامًا على سبيل الإعارة في موسم 2006- 2007 رفقة ريال مدريد ونجح في التتويج معه بلقب الدوري الإسباني، ووصل قبلها مع أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2005- 2006 قبل الخسارة أمام برشلونة بنتيجة 2-1 على ملعب ستاد دو فرانس.

وبعد الرحيل عن أرسنال في عام 2007، تمكن رييس من الفوز بلقب الدوري الأوروبي مرتين مع أتلتيكو مدريد و3 مرات مع إشبيلية. وفي شهر يناير الماضي، انضم رييس إلى فريق اكستريمادورا الموجود في دوري الدرجة الثانية، وأثيرت تكهنات العام الماضي، بأنه سيعود إلى أرسنال للعمل مع مدربه السابق في إشبيلية أوناي إيمري. وشارك