«صلاح وروز».. 3 معارك تشعل لهيب نهائي دوري الأبطال

يلتقي ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة إنجليزية يسعى خلالها الأول إلى تتويج سادس في المسابقة القارية، ويرغب الثاني في رفع كأسها في أول نهائي له فيها

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

محمد صلاح

تتجه الأنظار اليوم صوب ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، والذي سيكون مسرحًا لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، الذي يجمع بين فريقي ليفربول وتوتنهام، ويتطلع ليفربول إلى التتويج بلقبه الأوروبي السادس وتعويض خيبة أمل خسارته نهائي نسخة الموسم الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، بينما يبحث السبيرز عن الفوز بلقبه الأوروبي، خاصة أنه يخوض المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وتواجه الفريقان مرتين في الدوري هذا الموسم، وحسم الريدز المواجهتين لصالحه بنفس النتيجة 2-1.

ووصل كل من ليفربول وتوتنهام إلى المباراة النهائية بصورة درامية، فليفربول قلب خسارته ذهابًا أمام برشلونة بنتيجة 3-0، إلى فوز على ميدانه برباعية نظيفة أمام توتنهام فقلب خسارته على أرضه بهدف نظيف أمام أياكس إلى فوز في هولندا بنتيجة 3-2. وسبق أن شهد نهائي دوري الأبطال وجود فريقين من بلد واحد في 6 مرات