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Godzilla: King of the Monsters يتصدر الـبوكس أوفيس

تحرير:حليمة الشرباصي ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
فيلم Godzilla: King of the Monsters
فيلم Godzilla: King of the Monsters
نجح فيلم الأكشن والخيال العلمي Godzilla: King of the Monsters في حصد 50 مليون دولار في أول أسابيع عرضه، ليحتل صدارة شباك التذاكر الأمريكي، محافظًا على توقعات الجمهور العظيمة تجاه هذا الجزء، بعد سلسلة ناجحة بدأت منذ سنوات وتستمر حتى الآن. كانت شركة وارنر براذرز الأمريكية قد قدمت عام 1998 أول أجزاء سلسلة "جودزيلا" وحققت به نجاحًا كبيرًا، ثم عادت بعد ماى يقرب من 35 عامًا لتستكمل السلسلة بجزء ثانِ عام 2014، أطلقت عليه Godzilla، ثم استغلت نجاح السلسلة وأعلنت عن عودتها بجزء ثالث جديد عام 2019، بحسب موقع Variety الأمريكي.
وجاء في المركز الثاني فيى شباك التذاكر العالمي، فيلم Aladdin محققًا 41 مليون دولار في ثاني أسابيع عرضه، وهو من بطولة المصري الكندي مينا مسعود والأمريكي ويل سميث، أما المركز الثالث فكان من نصيب الفيلم الموسيقي Rocketman والذي يتناول قصة حياة الموسيقي البريطاني إلتون جون. طرحت شركة "وارنر براذرز" الأمريكية
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Aladdin يحقق 100 مليون دولار في أول أسابيع عرضه

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فيلم «أفنجرز» الأخير يحقق 600 مليون دولار في 10 أيام

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