هل يجوز صلاة الرجال بجانب النساء في العيد؟.. الإفتاء تجيب

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

دار الإفتاء

أصدرت دار الإفتاء المصرية تنبيهات بخصوص صلاة عيد الفطر المبارك، المقرر لها صباح يوم الثلاثاء المقبل (فلكيا)، حيث شددت "دار الإفتاء" على أن صلاة الرجال بجوار النساء فى مصلى العيد في صف واحد من دون فاصل أو حاجز هي "تعدٍ صريح على قواعد الشرع الشريف". وأضافت: "لا يجوز.. حفاظا على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء فى الأماكن العامة".

وأعد معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية، حسابات لاستطلاع هلال شهر شوال، مشيرا إلى أنه يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرًا بتوقيت القاهرة، يوم الإثنين 29 من رمضان 1440 هجريًا، الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية". وأضاف: "يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة