هل يجوز صلاة الرجال بجانب النساء في العيد؟.. الإفتاء تجيب
٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
دار الإفتاء
أصدرت دار الإفتاء المصرية تنبيهات بخصوص صلاة عيد الفطر المبارك، المقرر لها صباح يوم الثلاثاء المقبل (فلكيا)، حيث شددت "دار الإفتاء" على أن صلاة الرجال بجوار النساء فى مصلى العيد في صف واحد من دون فاصل أو حاجز هي "تعدٍ صريح على قواعد الشرع الشريف".
وأضافت: "لا يجوز.. حفاظا على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء فى الأماكن العامة".
وأعد معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية، حسابات لاستطلاع هلال شهر شوال، مشيرا إلى أنه يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرًا بتوقيت القاهرة، يوم الإثنين 29 من رمضان 1440 هجريًا، الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية". وأضاف: "يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة
وأعد معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية، حسابات لاستطلاع هلال شهر شوال، مشيرا إلى أنه يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرًا بتوقيت القاهرة، يوم الإثنين 29 من رمضان 1440 هجريًا، الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية". وأضاف: "يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة، والقاهرة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) وفي باقى محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 5 لـ7 دقائق، أما فى العواصم العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 1 لـ17 دقيقة".
وكشفت الحسابات الفلكية أنه وفقًا لذلك تكون غرة شهر شوال 1440 هجريا فلكيا يوم الثلاثاء 4 يونيو، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وصلاته ستكون فى الخامسة وتسع عشرة دقيقة صباحا بمدينة القاهرة. (تفاصيل)