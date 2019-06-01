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استشهاد ضابط يؤجل احتفالية العائلة المقدسة بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
الشهيد النقيب عمر ياسر عبد السلام
الشهيد النقيب عمر ياسر عبد السلام
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرارًا بتأجيل احتفالية المحافظة بذكرى دخول العائلة المقدسة أراضي الشرقية، والتي كان مقررًا لها أن تقام في العاشرة مساء اليوم السبت، بقصر ثقافة مدينة الزقازيق، وذلك حدادًا على استشهاد النقيب عمر ياسر عبدالسلام معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم، متأثرًا بطلق ناري في العنق، إثر مطاردة أمنية مع لصوص مجهولي الهوية تمكنوا من سرقوا سيارة أحد المواطنين بطريق «بلبيس – أبو حماد».
ومع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، استشهد النقيب عمر ياسر عبدالعظيم، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، بطلق ناري من لصوص، مجهولي الهوية، وذلك بعدما تمكنوا من سرقة سيارة أحد المواطنين بطريق «بلبيس – أبو حماد»، حيث انتقلت قوة من مباحث مركز الشرطة برفقة صاحب البلاغ إلى مكان الواقعة،
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سامح-شكرى (2)

وزارة الخارجية تحذر المسافرين إلى تنزانيا

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بيانا، تقول فيه إن حكومة تنزانيا، أعلنت أنه اعتبارا من الأول من يونيو الجاري، ستحظر استخدام كل أنواع الأكياس البلاستيك سواء المصدرة أو المستورة أو المصنعة أو المخزنة، غير أن هذا الحظر لن يشمل الأكياس البلاستيك المستخدمة لأغراض طبية أو صحية أو إنشائية أو صناعية أو زراعية. وأهابت الخارجية بالمواطنين المسافرين إلى تنزانيا ضرورة مراعاة هذا الحظر وتجنب استخدام البلاستيك سواء كحقائب لتغليف الأغراض داخل حقائب السفر أو استخدامها كحقائب سفر، لتجنب تعرضهم للمخالفة ووضعهم تحت طائلة القانون.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-يصل السعودية-للمشاركة في-قمة-مكة (5)

مواجهة الفكر المتطرف بالعالم في طلب بالبرلمان

طالب الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، جميع الدول بالتوحد لمواجهة الفكر المتطرف، مشيدًا بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامى بالمملكة العربية السعودية والتى أكد فيها على ضرورة التوحد لمواجهة التوترات السياسية والأمنية التى تجتاح العالم الإسلامى وهو ما يتوجب التكاتف لتحقيق مصالح الشعوب الإسلامية. وأضاف، أن السيسى أشار إلى ضرورة الوقوف أمام ظاهرة الإرهاب بكافة أشكالها وما يواكبها من انتشار خطاب الكراهية والتميز وهو ما نعانى منه بشدة فى عالمنا الإسلامى.
مجلس-النواب

العبد: جهود كبيرة يبذلها الأزهر لتطوير الخطاب الديني

قال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، إن المؤسسات الدينية في مصر على رأسها الأزهر يبذلون جهودا كبيرة في تطوير وتجديد الخطاب الديني، مضيفا أن اللجنة تضع هذه القضية على رأس الأولويات وتتابع كل المجهودات التى تتم فيها، مؤكدا أن الأزهر يعبر عن وسطية وسماحة الإسلام وعن الاعتدال، وهو قبلة العلم ويرفع اسم مصر عاليا أمام العالم كله، مشيرًا إلى أن مواجهة الفتاوى المتطرفة والشاذة التى تثير البلبلة والفتنة فى المجتمع تعد إحدى وسائل تجديد الخطاب الدينى، لافتا إلى أن ضبط الفتوى أمر ضرورى، ولا يجوز أن تصدر فتاوى من غير المتخصصين.
الدكتور طارق شوقي

فتح باب التقديم إلكترونيًا للصف الأول الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم إلكترونيا للعام الدراسى الجديد 2019، 2020 للأطفال الملتحقين بالصف الأول الابتدائي، أمس السبت، وحتى 30 يونيو الجارى. وأكدت التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمكن لولى الأمر التعديل على الراغبات فى المدارس المتقدم عليها خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 30 من نفس الشهر ولا يمكن أن يعدل على الرغبات بعد هذا التاريخ كما يجب كتابة محل السكن بشكل مفصل لأنه من أهم معايير القبول فى المدرسة وسن الطفل.
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في الجنة يا عمر.. جنازة عسكرية لشهيد «ليلة القدر»

«في الجنة يا شهيد».. هتاف علت به حناجر أهالي قرية» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، عقب لحظات من صلاة ظهر اليوم السبت، وهم يُشيعون فقيدهم وفقيد قوات الشرطة بمديرية أمن الشرقية النقيب عمر ياسر عبدالعظيم، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم على يد لصوص مجهولين، وذلك أثناء مطاردة أمنية لاستعادة سيارة سرقها الجناة من أحد المواطنين بطريق «بلبيس – أبو حماد»، لكن المطاردة انتهت بإطلاقهم أعيرة نارية استقرت إحداها في عُنقْ النقيب وكتبت شهادته.
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مائدة إفطار العاشر.. حلم العالمية ينتهي على الرصيف

«أطول مائدة في العالم بمدينة العاشر من رمضان».. شعار رفعه القاصي والداني داخل المنطقة الصناعية الأبرز على مستوى محافظة الشرقية، بعدما أخذت العالمية مكانتها داخل عقول الجميع بالمدينة فور الإعلان على الاستعداد لتنظيم مائدة بطول يتخطى الستة آلاف متر، والتي كان مُعدا لها استقبال نحو اثنى عشر ألفًا من أهالي المدينة، لكن الأحداث التي تلت ذلك أتت على الأحلام وبخرتها في طرفة عين، بل إن الأمر تخطى «العالمية» فيما آلت إليه المائدة من عدد حضور وصل إلى أكثر من خمسة أضعاف المتوقع.
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مصر تنافس الإمارات.. كواليس أطول مائدة إفطار بالعاشر

عقدت اللجنة المنسقة لإقامة أطول مائدة إفطار في الشرق الأوسط بمدينة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا، برئاسة أيمن فرج صاحب الفكرة والمنسق العام للفعالية، لوضع اللمسات الأخيرة لتنظيم المائدة، المقرر إقامتها غدا الخميس، والتي ستكون الأكبر، بطول 6 آلاف متر، في الطريق العام، الممتد من مبنى شركة موكيت «ماك» القريب من مدخل المدينة ناحية طريق «بلبيس» الصحراوي، وحتى المعهد التكنولوجي للهندسة القريب من سنترال المدينة بمنطقة «الأردنية».
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العاشر تستعد لإقامة أطول مائدة إفطار في تاريخ مصر

تستعد مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، لإقامة مائدة إفطار هي الأكبر والأطول في تاريخ مصر وإفريقيا، وذلك بطول ستة آلاف متر، يوم الخميس المُقبل، في الطريق العام المُمتد من مبنى شركة موكيت «ماك» القريب من مدخل المدينة ناحية طريق «بلبيس» الصحراوي، وحتى المعهد التكنولوجي للهندسة القريب من سنترال المدينة بمنطقة «الأردنية»، حسبما أكد أيمن فرج، صاحب الفكرة والمنسق العام للفاعلية، قبل أن ينوه لـ«التحرير» بأن الفكرة دخلت بالفعل حيز التنفيذ، ومن المتوقع أن تستوعب المائدة نحو سبعة آلاف شخص.
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