استشهاد ضابط يؤجل احتفالية العائلة المقدسة بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

الشهيد النقيب عمر ياسر عبد السلام

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرارًا بتأجيل احتفالية المحافظة بذكرى دخول العائلة المقدسة أراضي الشرقية، والتي كان مقررًا لها أن تقام في العاشرة مساء اليوم السبت، بقصر ثقافة مدينة الزقازيق، وذلك حدادًا على استشهاد النقيب عمر ياسر عبدالسلام معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم، متأثرًا بطلق ناري في العنق، إثر مطاردة أمنية مع لصوص مجهولي الهوية تمكنوا من سرقوا سيارة أحد المواطنين بطريق «بلبيس – أبو حماد».

ومع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، استشهد النقيب عمر ياسر عبدالعظيم، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، بطلق ناري من لصوص، مجهولي الهوية، وذلك بعدما تمكنوا من سرقة سيارة أحد المواطنين بطريق «بلبيس – أبو حماد»، حيث انتقلت قوة من مباحث مركز الشرطة برفقة صاحب البلاغ إلى مكان الواقعة،