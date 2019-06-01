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«له فرحته».. كعك العيد في البيت عادة لا تنتهي

"أم مصطفى" تحرص كل عام على صناعة الكعك داخل منزلها رفقة أسرتها، حيث يُسهم في صناعته الكبير والصغير، رافضين عمله لدى "الحلواني" أو شراءه والتخلي عن تلك العادة الأصيلة
تحرير:أسماء أبو السعود ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
كعك العيد بالفيوم
كعك العيد بالفيوم
"يا كحك العيد يا إحنا.. يا بسكويت يا إحنا.. يا شرباتات يا إحنا.. في الكوبايات يا إحنا"، "قال إيه وإيه الكحك إيه.. نقش البنات سكر عليه.. الفرن غاوي الدندنة.. دندن وقال المدخنة وأنتم بخير كل سنة.. نفس الكلام يا للعجب قولته أنا"، أغنيتان شعبيتان مرتبطتان بالكعك والبسكويت، تتجمع حولهما أسرة "عم صابر" في نفس التوقيت من كل عام يرددن كلمات تلك الأغنية ويلتففن حول صينية كبيرة، عليها "عجين الكحك" يقمن بتشكيله ثم نقشه داخل منزلهن البسيط وسط أقاربهن وجيرانهن، ابتهاجًا بقدوم عيد الفطر المبارك.
"عم صابر أو أبو البنات" كما يلقبه أهالي حارته، حيث إنه أب لأربع بنات، ورغم التطور والتكنولوجيا واستسهال ربات البيوت شراء كعك العيد الجاهز من محال الحلويات، أو الاتفاق مع حلواني على أخذ مكونات الكعك منهن وخبزه لديه مقابل 7 جنيهات على الكيلو الواحد وأحيانًا تصل إلى 15 جنيهًا في المناطق الراقية، فإن زوجة
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في مثل هذا اليوم.. أنشئت الإذاعة المصرية

في مثل هذا اليوم 31 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام عام 1934: إنشاء الإذاعة المصرية، التي تعد أول إذاعة في الوطن العربي، ويوافق هذا اليوم عيد الإعلاميين في مصر، وشهدت الإذاعة عملية «التمصير» سنة 1947، وتم إنشاء أول إذاعة محلية، وهي إذاعة الإسكندرية في 26 يوليو 1954. وفي عام 1910: استقلال جمهورية جنوب إفريقيا.
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