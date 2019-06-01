ماوريسيو ساري يخبر تشيلسي برغبته في الرحيل

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

ماوريسيو ساري

أبلغ المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، نادي تشيلسي، برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف، وتمكن ساري في موسمه الأول مع البلوز من إعادة تشيلسي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل من خلال إنهاء الموسم المنقضي في الدوري الإنجليزي في المركز الثالث، قبل أن ينجح في الفوز بأول لقب كبير في مسيرته التدريبية من خلال الظفر بالدوري الأوروبي يوم الأربعاء الماضي، ومع اهتمام يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي بالتعاقد معه، تحدث ساري مع مدير تشيلسي مارينا جرانوفسكايا، التي وعدته بنقل رغبته لمالك النادي رومان أبراموفيتش.

وعلى الرغم من تقديم ساري نتائج جيدة بنهاية الموسم مع تشيلسي، فإنه تعرض لانتقادات كثيرة طوال الموسم من قبل الجماهير، التي لم تشعر بالرضا من أسلوب الاستحواذ على الكرة الذي حاول تطبيقه مع الفريق. ومع رحيل ماسيمليانو أليجري عن تدريب يوفنتوس، يبدو أن ساري يوجد على رأس قائمة المدربين الذين يرغب اليوفي في