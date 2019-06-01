رياضة

ماوريسيو ساري يخبر تشيلسي برغبته في الرحيل

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
ماوريسيو ساري
ماوريسيو ساري
أبلغ المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، نادي تشيلسي، برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف، وتمكن ساري في موسمه الأول مع البلوز من إعادة تشيلسي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل من خلال إنهاء الموسم المنقضي في الدوري الإنجليزي في المركز الثالث، قبل أن ينجح في الفوز بأول لقب كبير في مسيرته التدريبية من خلال الظفر بالدوري الأوروبي يوم الأربعاء الماضي، ومع اهتمام يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي بالتعاقد معه، تحدث ساري مع مدير تشيلسي مارينا جرانوفسكايا، التي وعدته بنقل رغبته لمالك النادي رومان أبراموفيتش.
وعلى الرغم من تقديم ساري نتائج جيدة بنهاية الموسم مع تشيلسي، فإنه تعرض لانتقادات كثيرة طوال الموسم من قبل الجماهير، التي لم تشعر بالرضا من أسلوب الاستحواذ على الكرة الذي حاول تطبيقه مع الفريق. ومع رحيل ماسيمليانو أليجري عن تدريب يوفنتوس، يبدو أن ساري يوجد على رأس قائمة المدربين الذين يرغب اليوفي في
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ديفيد لويز

ديفيد لويز: ساري رائع وهو المدرب الأنسب لتشيلسي

أشاد البرازيلي ديفيد لويز مدافع تشيلسي، بمدربه ماوريسيو ساري، عقب التتويج بلقب الدوري الأوروبي، وقال لويز، خلال تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "كانت لدينا فترات من الصعود والهبوط، لكننا تحسنّا كثيرا وتعلمنا الكثير خلال الموسم، وأنهيناه بشكل جيد وتوجنا بالكأس، إنه اللقب الأوروبي الثالث لي مع تشيلسي. إنهم يؤمنون بي، وساري رجل ومدرب رائع ويستحق هذا النجاح، ولقد كان ساري المدير الفني المناسب لهذا النادي، ولا أعرف عن التكهنات، لكن حاليا هو الوقت المناسب للحديث عن التتويج باللقب".
ماوريسيو-ساري

ساري يكشف موقفه من الرحيل عن تشيلسي والذهاب ليوفنتوس

أهدى الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، لقب الدوري الأوروبي لجماهير ناديه السابق نابولي، وطالبت جماهير نابولي مدربها السابق بعدم الانتقال إلى يوفنتوس، وفي هذا الصدد قال ساري في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "جماهير نابولي يعرفون الحب الذي أشعر به تجاههم، أكنّ لهم دائما احترامي، لكن الاحترافية يمكن أن تجعلك تأخذ طرقا أخرى، والعلاقة لن تتغير أبدًا، ومن الواضح أنه يجب عليك أن تقدم التفاني لمن تحبهم، هنا نحن نتحدث عن كرة القدم، وأنا أهدي هذا اللقب لجماهير نابولي، لم أتمكن من تحقيقه معهم وجَعلهم يشعرون بالرضا".
ماسيمليانو-أليجري (1)

أليجري يفكر في الابتعاد عن التدريب بعد يوفنتوس

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