صالح عن فضيحة رادس: «لا فار ولا قط الفساد بيعط»

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م

تقنية الفار

سخر محسن صالح، المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، من الفضيحة الكروية التي شهدها ملعب رادس، وذلك بعد تتويج الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد 1-0، رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو، وبعد توقف امتد لنحو ساعة ونصف الساعة، أطلق جاساما صافرته لإعلان أن "المباراة انتهت" لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة (1994، 2011، 2018، 2019).

وكتب مدرب الفراعنة السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت: "لا فار ولا قط الفساد بيعط.. الفار أحدث وسائل الاستحمار اللي ابتدعها أصحاب القرار لتحويل النتيجة للي يدفع أكتر من التجار.. مين راح للتاني الكورة ولا الإيد.. الكورة عدت خط ولا هي بعيد.. التلامس واضح أهو لأ دي تحية