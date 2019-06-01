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بعد تراجع الدولار الجمركي.. هل تنخفض أسعار السيارات؟

سعر صرف الدولار يتراجع والمالية تخفض سعر الدولار الجمركي.. وأسعار السيارات كما هي.. والراغبون في الشراء ما زالوا ينتظرون تأثير هذا التراجع.. فمتى سيتغير الوضع؟
تحرير:كريم ربيع ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
نيسان قشقاي
نيسان قشقاي
أعلنت وزارة المالية عن سعر جديد لصرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية لشهر يونيو 2019 والتي تتضمن السيارات، حيث تم تحديد سعره عند 16,8648 جنيه، في أدنى قيمة وصل إليها الدولار الأمريكي منذ تحرير سعر صرف الدولار الجمركي في ديسمبر 2016. ويمثل سعر صرف الدولار الجمركي الذي يقدر بنحو 16.87 جنيه مصري أمام الدولار الأمريكي هبوطا بقيمة تزيد على جنيه كامل مقارنة بشهر يناير 2019، حيث كان يقدر بنحو 17.97 جنيه. فهل تنخفض أسعار السيارات؟ ومتى تنخفض؟ وكم نسبة التخفيضات المتوقعة؟
  السيارات العام الجديد الأكثر استفادة أكد اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات سابقًا، أن تخفيض الدولار الجمركي سيؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات التي سيتم شراءها من الخارج بداية من الآن بناءً على الجمرك الجديد، موضحًا أن الدولار الجمركي سيؤثر على السعر لعدة أسباب منها انخفاض
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الذهب يرتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 بـ609 جنيهات للجرام

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أسعار «الفسيخ والرنجة» قبل عيد الفطر

حالة من الاستقرار تسيطر على أسعار الفسيخ والرنجة فى الأسواق خلال الشهر الجاري، ومن المتوقع أن تستمر حتى حلول عيد الفطر المبارك وذلك نتيجة قلة الطلب وتراجعها بعض الشيء مقابل زيادة حجم المعروض فى الأسواق، التجار بدورهم أكدوا أن الوضع فى عيد الفطر سيشهد تراجعا نسبيا فى الأسعار تأثرا بتراجع الطلب على الشراء مقارنة بشم النسيم، كما ستطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية كميات كبيرة من الأسماك المملحة "الرنجة والفسيخ"، وكذلك الأسماك الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية و27 فرعا فى محافظتي القاهرة والجيزة.
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