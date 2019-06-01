حبس مراهقة ذبحت شقيقتيها في «النخاس» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م

حبس - أرشيفية

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس فتاة مراهقة، في السابعة عشر من عمرها، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بقتل شقيقتها وإصابة الأخرى، داخل منزل أسرتهما بقرية «النخاس» التابعة لدائرة المركز؛ وذلك بأن أقدمت على جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدتها بعلاقتها الآثمة مع أحد شباب المنطقة، والتي وصلت إلى حد التهديد بين الشقيقات الثلاث، لينتهي الأمر بقيام الكبرى بذبح إحداهما وإصابة الأخرى.

البداية كانت بورود بلاغًا من أهالي قرية «النخاس» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، يفيد بالعثور على شقيقتين، إحداهما تُدعى «إيمان.ح.ال» طالبة بالصف الأول الإعدادي، 13 عامًا، جثة هامدة مذبوحة برقبتها، وشقيقتها «سامية» 11 عامًا، مصابة بجرح قطعي في الرقبة وإصابتها بالغة.