سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الذهب يرتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 بـ609 جنيهات للجرام

تحرير:أسماء فتحى ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
الذهب
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، السبت، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، لليوم الثانى على التوالى، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية نحو 1306 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلي:   عيار 21: 609 جنيهات. عيار 24: 695 جنيها. عيار 18: 522 جنيهًا. عيار 14: 405 جنيهات. سعر جنيه الذهب: 4872 جنيها. سعر الأوقية: 1306 دولارات. اقرأ أيضا: 20% زيادة متوقعة في مبيعات الذهب خلال موسم العيد وانخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي
اقرأ المزيد
السيارة-الجديدة-نيسان-قشقاي-2019

بعد تراجع الدولار الجمركي.. هل تنخفض أسعار السيارات؟

أعلنت وزارة المالية عن سعر جديد لصرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية لشهر يونيو 2019 والتي تتضمن السيارات، حيث تم تحديد سعره عند 16,8648 جنيه، في أدنى قيمة وصل إليها الدولار الأمريكي منذ تحرير سعر صرف الدولار الجمركي في ديسمبر 2016. ويمثل سعر صرف الدولار الجمركي الذي يقدر بنحو 16.87 جنيه مصري أمام الدولار الأمريكي هبوطا بقيمة تزيد على جنيه كامل مقارنة بشهر يناير 2019، حيث كان يقدر بنحو 17.97 جنيه. فهل تنخفض أسعار السيارات؟ ومتى تنخفض؟ وكم نسبة التخفيضات المتوقعة؟
حديد

أزمة البيليت تنتظر القضاء الإداري.. والمصانع مغلقة

تواصل مصانع الدرفلة المتخصصة فى إنتاج حديد التسليح توقفها عن العمل، الذى بدأ مع إصدار وزارة التجارة والصناعة قرارا بفرض 15% رسوما وقائية على واردات خام البيليت، إذ تم نشر القرار فى الجريدة الرسمية دون الرجوع إلى غرفة الصناعات المعدنية والمصنعين فيه، وهو ما دفع نحو 22 مصنعا لرفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى، والتى تم تأجيل النظر فيها الأسبوع المقبل، واستمر أصحاب المصانع فى التوقف عن العمل للأسبوع السابع على التوالى منذ صدور القرار وحتى اليوم، لعدم القدرة على توفير خام البيليت.
فقر

خفض التضخم والفقر.. أهم أهداف خطة التنمية 2019-2020

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام المالي المقبل 2019-2020، تحقيق مجموعة من الأهداف، وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الإطار العام لمنظومة التخطيط يعتمد على إعداد خطة متوسطة المدى تنتهى بحلول عام 2020 ثم خطط خمسية متعاقبة. ووفقا لبيانات وزارة التخطيط تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التركيز على القطاعات التى تحقق أعلى قيمة مضافة لإتاحة الكثير من فرص العمل الجديدة للشباب، إلى جانب مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات من أجل تحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
رنجة-وفسيخ (1)

أسعار «الفسيخ والرنجة» قبل عيد الفطر

حالة من الاستقرار تسيطر على أسعار الفسيخ والرنجة فى الأسواق خلال الشهر الجاري، ومن المتوقع أن تستمر حتى حلول عيد الفطر المبارك وذلك نتيجة قلة الطلب وتراجعها بعض الشيء مقابل زيادة حجم المعروض فى الأسواق، التجار بدورهم أكدوا أن الوضع فى عيد الفطر سيشهد تراجعا نسبيا فى الأسعار تأثرا بتراجع الطلب على الشراء مقارنة بشم النسيم، كما ستطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية كميات كبيرة من الأسماك المملحة "الرنجة والفسيخ"، وكذلك الأسماك الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية و27 فرعا فى محافظتي القاهرة والجيزة.
اقرأ المزيد من الأخبار
اسعار-الذهب-دهب (6)

20% زيادة متوقعة في مبيعات الذهب خلال موسم العيد

شهدت أسعار الذهب فى الآونة الأخيرة تراجعا بالسوق العالمية والمحلية نتيجة هدوء الأوضاع العالمية والتى أثرت إيجابا فى استقرار السعر لما يقرب من شهر متصل، إلى أن أخذ فى منحدر الانخفاض خلال الأيام القليلة الماضية وفقا لما أعلنته شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
الذهب (2)

انخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 610 جنيهات

انخفضت أسعار الذهب، اليوم السبت، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1277 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (3)

شعبة الذهب: انتعاشة في المبيعات مع موسم عيد الفطر

اعلنت شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك انتعاشة مرتقبة بالأسواق المحلية نتيجة زيادة حجم الإقبال على شراء المشغولات الذهبية خلال النصف الثانى من شهر رمضان، وهو موسم الشراء استعدادا لعيد الفطر، يذكر أن هناك عوامل رئيسية تتحكم فى أسعار الذهب العالمى والتى يكون لها التأثير المباشر على أسعاره المحلية، ويأتى على رأسها ارتفاع أو انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي (العملة التجارية الرئيسية في العالم) وزيادة معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب ترتفع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 615 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، بواقع جنيهين، في السوق المحلي، وذلك على الرغم من استقرار سعر المعدن الأصفر عالميا، ليسجل سعر الأوقية نحو 1298 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org