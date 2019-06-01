الذهب يرتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 بـ609 جنيهات للجرام

تحرير:أسماء فتحى ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، السبت، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، لليوم الثانى على التوالى، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية نحو 1306 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلي: عيار 21: 609 جنيهات. عيار 24: 695 جنيها. عيار 18: 522 جنيهًا. عيار 14: 405 جنيهات. سعر جنيه الذهب: 4872 جنيها. سعر الأوقية: 1306 دولارات. اقرأ أيضا: 20% زيادة متوقعة في مبيعات الذهب خلال موسم العيد وانخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي