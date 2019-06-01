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«شقة فيصل» 27.. «ميزو» يتزوج «سكر» ليغطي على الفضيحة

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
مسلسل شقة فيصل - كريم محمود عبد العزيز وآيتن عامر ونسرين أمين
مسلسل شقة فيصل - كريم محمود عبد العزيز وآيتن عامر ونسرين أمين
شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل «شقة فيصل» ذهاب «سعاد» تجسدها مى القاضى، إلى «سكر» تجسدها آيتن عامر، وأخبرتها بأن ابنة «أبو حبيبة» توفيت من 3 سنوات، وهو لا يعلم، وأخذتا تفكران كيف تقولان له، وفى الوقت نفسه أخذ «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، يحضر بروفات الفرح الجديد، بينما خرجت «شربات» تجسدها نسرين أمين، ووجدت «سكر» و«ميزو» يتشابكان، فصرخت واتهمته بأنه كان يتلصص على شقيقتها من "خرم الباب"، يبدو أنه مقلب كي تضطر «ميزو» إلى الزواج بشقيقتها، واستنكر الجيران فعلة «ميزو»، وطلبه «الصول حكيم» يجسده أحمد حلاوة، في القسم.
وأخذت «سكر» تحلف للجميع أن هذا لم يحدث، وأن «ميزو» شاب محترم ولم يفعل ذلك، ثم حاولت «سكر» أن تخرج من المأزق وقالت للجميع إنهما مخطوبان لكى يتركهما الجيران، وبينما الجيران مشغولون بأمر «سكر» و«ميزو»، كانت «هبة» تجسدها منة عرفة، تكتب
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مملكة-الغجر

«مملكة الغجر» 26.. فيفي عبده تحتفل بعودة ياسمينا

بدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «مملكة الغجر»، الذي يذاع عبر فضائية «النهار»، بطولة الفنانة فيفي عبده والفنانة حورية فرغلي، بصدمة «ياسمينا» وتجسدها حورية فرغلي، بعد معرفتها حقيقة عملها مع مافيا في تهريب المخدرات وتجارة الأعضاء، وتلتقي «ياسمينا» بـ«شاهي» سكرتيرة رجل الأعمال «النوري»التي كانت تعمل لديه «ياسمينا» وتجسدها الفنانة ميار الغيطي التي تحاول بشتى الطرق أن تتأكد من فقدان ياسمينا الذاكرة، حتى يتثنى لها معرفة مكان «الهارد ديسك» الذى يحتوى على جميع الأعمال المشبوهة التى قام بها «النوري» .
مسلسل-حكايتى (2)

«حكايتي» 26| موت «البارون» و«داليدا» تبلغ عن شقيقها

انطلقت الحلقة الـ 26 من مسلسل «حكايتي» بذهاب «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، إلى الخان ومعها زوجها «على» يجسده أحمد صلاح حسني، من أجل دفن والدها، وهناك التقت أهلها، الذين وقفوا مترصدين لها، وحمل «حسام» يجسده إسلام جمال و«على» النعش، فيما ذهبت «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر إلى «سوزي» تجسدها نهال عنبر، تطلب منها أن تعطيها مبلغا ماليا، كى تعود وتقف على قدميها مرة أخرى فى السوق، لكنها أخبرتها بأنها ليس معها سيولة. وفى المقابر، وقف «حسام» يسأل شقيقته «داليدا» عمن قتل والدهما؟ وردت عليه بأنه السبب فى موت والده، ليهدد بقتلها، لكن «على» تدخل وأخذها.
سوبر-ميرو

«سوبر ميرو» الحلقة 26.. دلال عبد العزيز بطلة خارقة

بدأت الحلقة الـ26 من مسلسل «سوبر ميرو» بمواجهة أميرة -إيمي سمير غانم- والدها "طفطف" سمير غانم، واعترافها أنها سوبر ميرو الحقيقية، وأنها أخفت عنه هذه الحقيقة طوال هذه الفترة لأنها تخشى أن يبعدها عن البطولة، ويمنعها من الخروج من المنزل، ويعيد لها الخوف بعد أن تخلصت منه أخيرًا، وأصبحت شجاعة لا تهاب أحدًا، إلا أن والدها أخبرها أخيرًا حقيقة والدتها "سوبر توحة" -دلال عبد العزيز- وأنها كانت قوية يهابها الجميع، ولم تكن تتوانى عن مساعدة أي طالب للمساعدة، حتى لو قطة صغيرة استنجدت بها كانت تغيثها، وظل يحكي لها عن بطولات والدتها.
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وائل-نور-فى-مسلسل-شقة-فيصل

بكاء وائل نور بـ«شقة فيصل».. وبدرية طلبة تساعده

شهدت الحلقة الـ26 من مسلسل «شقة فيصل»، قيام «أم نوجة» تجسدها بدرية طلبة بضرب ضرتها فى الكوشة، كما قام «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، بضرب «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، كونه سرق أغنيته وأخذ يغنيها فى فرح «الصول حكيم» يجسده محمد حلاوة، ليذهبوا جميعا إلى القسم ووقع تصالح بين «أم نوجة» وضرتها، وبين «ميزو» و«زعبولة»، فيما التقى «زغللة» يجسده أحمد فتحى، بأحد كبار تجار المخدرات، لكي يتعاون معه، والذى قال له إنه لا يتاجر فى الهيروين، لأنها نهايتها حبل المشنقة، وأن الأفضل المتاجرة فى الأدوية المحظور صرفها سوى بروشيتا من الطبيب.
مسلسل-شقة-فيصل

«شقة فيصل».. بدرية طلبة تضرب عروسة زوجها فى الكوشة

شهدت الحلقة الـ25 من مسلسل «شقة فيصل»، اتفاق «المعلم شرابي» يجسده ضياء الميرغنى مع «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، على إحياء فرح «الصول حكيم» يجسده أحمد حلاوة على شقيقته، وفى الوقت نفسه رفض «زغللة» يجسده أحمد فتحى أن يترك الشقة ووقف أمام شقيقه «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، وأخبره بأنه يجلس فى نصيب «شربات» تجسدها نسرين أمين بالشقة، ووافقت الأخيرة حتى لا يفضحها أمام الجميع، واستغرب «ميزو» و«سكر» تجسدها أيتن عامر من قرارها، فيما ذهب «حمادة» إلى استوديو التصوير والتقى بـ«سكر» وطلب منها أن تكبر له صورته فى الجورنال وتمسح صورة «ميزو» ولكنها رفضت.
مسلسل-شقة-فيصل

«شقة فيصل».. «زغللة» يهدد «شربات» بفضحها أمام الجميع

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «شقة فيصل» نشر «سعاد» تجسدها مى القاضى مقالا تفضح فيه «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، أنه من سرق أغاني «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، الذى شعر بسعادة كبيرة بعد أن رأى صورته فى الجورنال وأسفلها الفنان الصاعد، وطلب من صديقه «تمساح» بأن يأخذ هذا الجرنال ويصوره ويوزعه على أهالى المنطقة، وفى الوقت نفسه قام «أيمن ريموت» يجسده الفنان وائل نور، بضرب ابنه بعد أن عاد إلى المنزل فى وقت متأخر من الليلة ولم يكن فى وعيه، وقام ابنه بضربه وإزاحته عن طريقه؛ لينهار الأب ويقوم بطرد ابنه من المنزل.
-مسلسل-شقة-فيصل-أيتن-عامر-نسرين-أمين

شقة فيصل|وصلة رقص لأيتن عامر مع كريم محمود عبدالعزيز

نجحت «سكر» -تجسدها الفنانة أيتن عامر- فى الحلقة الـ23 من مسلسل «شقة فيصل» في أن تعيد الأغاني التي سرقت من «ميزو» -يجسده الفنان كريم محمود عبد العزيز- إليه بعد أن فكرت فى رشوة أحد عمال الاستوديو ليضع لها الأغاني على «فلاشة»، وبعدها خرجت هي و«ميزو» و«تمساح» -يجسده مصطفى أبو سريع- للاحتفال بهذا الانتصار، فى نزهة نيلية وأخذت ترقص هى و«ميزو» على أغنية «بتحلو أكتر وأكتر»، ومن بعد شكرها «ميزو» حاولت أن تلمح له بأنها تحبه، لكن دون فائدة فهو يعتبرها مثل شقيقته، وطلبت منه أن يأخذا هدنة دون مشكلات مع بعضهما ووافق الأخير.
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