«شقة فيصل» 27.. «ميزو» يتزوج «سكر» ليغطي على الفضيحة

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

مسلسل شقة فيصل - كريم محمود عبد العزيز وآيتن عامر ونسرين أمين

شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل «شقة فيصل» ذهاب «سعاد» تجسدها مى القاضى، إلى «سكر» تجسدها آيتن عامر، وأخبرتها بأن ابنة «أبو حبيبة» توفيت من 3 سنوات، وهو لا يعلم، وأخذتا تفكران كيف تقولان له، وفى الوقت نفسه أخذ «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، يحضر بروفات الفرح الجديد، بينما خرجت «شربات» تجسدها نسرين أمين، ووجدت «سكر» و«ميزو» يتشابكان، فصرخت واتهمته بأنه كان يتلصص على شقيقتها من "خرم الباب"، يبدو أنه مقلب كي تضطر «ميزو» إلى الزواج بشقيقتها، واستنكر الجيران فعلة «ميزو»، وطلبه «الصول حكيم» يجسده أحمد حلاوة، في القسم.

وأخذت «سكر» تحلف للجميع أن هذا لم يحدث، وأن «ميزو» شاب محترم ولم يفعل ذلك، ثم حاولت «سكر» أن تخرج من المأزق وقالت للجميع إنهما مخطوبان لكى يتركهما الجيران، وبينما الجيران مشغولون بأمر «سكر» و«ميزو»، كانت «هبة» تجسدها منة عرفة، تكتب