رياضة

رسالة من عمرو أديب لمحمد صلاح قبل نهائي أبطال أوروبا

تحرير:أحمد ثروت ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م
محمد صلاح
محمد صلاح
طالب الإعلامي عمرو أديب، الدولي محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي الحصول على البطولات وليس التتويج بالألقاب فقط، وذلك قبل مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دورى أبطال أوروبا، وكتب أديب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تحدي صلاح اليوم والسنوات القادمة إنه يجب أن يحصل على بطولات لا ألقاب فقط.. إحراز البطولات المحلية والقارية مهم في تاريخ أي لاعب مهما كنت الهداف الأول أو اللاعب الأفضل يجب أن تتوج مسيرتك بعدد محترم من البطولات.. هذا هو قدر من يتنافس على المراكز الأولى وربنا معاك يا فخر العرب».
ويأمل محمد صلاح في اللحاق بعظماء إفريقيا الذين سجلوا في نهائي دوري الأبطال، وكتابة اسمه بحروف من ذهب بين أساطير القارة الإفريقية، وذلك عندما يواجه رفقة فريقه ليفربول اليوم السبت، نظيره توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة
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صلاح يكشف عن كيفية تطوره تهديفيا (حوار)

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صلاح

صلاح يكشف عن كيفية تطوره تهديفيا (حوار)

أجرى نجم كرة القدم الإنجليزية جاري لينكر حوارًا مع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح عبر محطة "بي تي سبورت"، تطرق خلاله للحديث عن الكثير من الأمور، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه ليفربول لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت أمام توتنهام، على ملعب واندا متروبوليتانو في تمام الساعة التاسعة مساء، وتحدث صلاح عن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في كييف، الذي خسره ليفربول بنتيجة 3-1 أمام ريال مدريد، والذي خرج منه مصابًا في الكتف في الشوط الأول من المباراة.
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الموعد والقنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم السبت، صوب ملعب «واندا متروبوليتانو» معقل فريق أتليتكو مدريد الإسباني، حيث يصطدم ليفربول بنظيره توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يتطلع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح للتتويج بلقبه الأول مع ليفربول، والتتويج باللقب الأقوى على صعيد القارة العجوز، ليصبح أول مصري يتوج بذلك اللقب وثالث لاعب عربي بعد كل من رابح ماجر وأشرف حكيمي، كما يتطلع صلاح أيضًا لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي عندما خسر في المباراة النهائية أمام ريال مدريد.
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صلاح يسعى للحاق بكبار إفريقيا بنهائي دوري الأبطال

يتطلع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لكتابة اسمه بحروف من ذهب بين أساطير القارة الإفريقية، وذلك عندما يواجه رفقة فريقه ليفربول اليوم السبت، نظيره توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وهو معقل فريق أتلتيكو مدريد، ويأمل صلاح في اللحاق بعظماء إفريقيا الذين سجلوا في نهائي دوري الأبطال وهم: رابح ماجر مع بورتو عام 1987 وصامويل إيتو مع برشلونة عامي 2006 و2009 وديديه دروجبا مع تشيلسي عام 2012، وأخيرًا ساديو ماني مع ليفربول الموسم الماضي.
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توتنهام الضحية المفضلة لمحمد صلاح أوروبيا

يستعد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت، وذلك عندما يواجه توتنهام في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب واندا متروبوليتانو" معقل أتليتكو مدريد، ويأمل صلاح في تعويض خيبة أمل الموسم الماضي عندما وصل إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد، قبل أن يتعرض لإصابته الشهيرة في الكتف بسبب تدخل سيرجيو راموس، ليغادر في منتصف الشوط الأول في المواجهة التي خسرها ليفربول بنتيجة 3-1، والآن يملك صلاح الفرصة للفوز باللقب خاصة أنه يواجه خصمه المفضل أوروبيًا.
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