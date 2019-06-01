فتح باب التقديم إلكترونيًا للصف الأول الابتدائي

تحرير:أمينة محمود ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م

وزير التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم إلكترونيا للعام الدراسى الجديد 2019، 2020 للأطفال الملتحقين بالصف الأول الابتدائي، أمس السبت، وحتى 30 يونيو الجارى. وأكدت التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمكن لولى الأمر التعديل على الراغبات فى المدارس المتقدم عليها خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 30 من نفس الشهر ولا يمكن أن يعدل على الرغبات بعد هذا التاريخ كما يجب كتابة محل السكن بشكل مفصل لأنه من أهم معايير القبول فى المدرسة وسن الطفل.

كما طالبت ولي الأمر، بالمتابعة مع المدرسة التى تم قبول ابنه فيها من خلال التطبيق الإلكترونى الخاص بالمدرسة على أن يسلم ولى الأمر ملف ابنه إلى المدرسة ليتم فحصة من اللجنة المختصة بالمدرسة.. للتقديم اضغط هنا.وفتحت وزارة التربية والتعليم، باب التقديم فى المدارس المصرية اليابانية، للعام الدراسى 2019 - 2020،