جريمة

في إجازة العيد .. كيف تحمي شقتك من السرقة؟

يجب على أصحاب المنازل ترك الأنوار مفتوحة لإيهام اللصوص بوجود أشخاص داخل تلك الشقق، التأكد من غلق الأبواب الرئيسية للمنزل، وعدم الحديث مع أي أشخاص غرباء عن مواعيد سفرك
تحرير:تهامى البندارى ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م
سرقة شقق- تعبيرية
سرقة شقق- تعبيرية
مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك، تتزايد حوادث وبلاغات سرقات الشقق السكنية، تزامنا مع سفر المواطنين لقضاء الإجازة مع أقاربهم في المحافظات البعيدة أو الخروج للمتنزهات ودور السينما والشواطئ، ليجد اللصوص المحترفون في مجال سرقات الشقق والسطو عليها الأجواء مناسبة وسانحة لهم لتنفيذ مخططهم الإجرامي، «التحرير» تواصلت مع اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني لمعرفة الإجراءات الأمنية التي تضمن لك الحفاظ على شقتك وتأمين ممتلكاتك خلال الإجازة.
مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك، تتزايد حوادث وبلاغات سرقات الشقق السكنية، تزامنا مع سفر المواطنين لقضاء الإجازة مع أقاربهم في المحافظات البعيدة أو الخروج للمتنزهات ودور السينما والشواطئ، ليجد اللصوص المحترفون في مجال سرقات الشقق والسطو عليها الأجواء مناسبة وسانحة لهم لتنفيذ مخططهم الإجرامي، «التحرير»
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رشاوى-فلوس

رشوة وتقنين أراضي.. كواليس ضبط مدير مكتب محافظ البحيرة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، يوم الثلاثاء الماضي، من القبض على مدير المكتب الاعلامي لمحافظ البحيرة "م.خ" من داخل مكتبه بديوان عام المحافظة، وتبين أنه تقاضى مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، تقدر بحوالي 500 ألف جنيه من رجال أعمال وأصحاب شركات مقاولات. وكشفت التحريات التي قام بها رجال الرقابة الإدارية بتلقي مبلغ الرشوة مقابل إنهاء مصالحهم داخل محافظة البحيرة، وتقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضي، وتغيير نشاط بعض قطع الأراضي من نشاط إصلاح زراعي إلى نشاط سكني، وقد تم تفتيش مقار سكن وعمل أطراف الواقعة وضبط المستندات ومتحصلات الجريمة.
حبس-متهمه

حبس مراهقة ذبحت شقيقتيها في «النخاس» بالشرقية

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس فتاة مراهقة، في السابعة عشر من عمرها، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بقتل شقيقتها وإصابة الأخرى، داخل منزل أسرتهما بقرية «النخاس» التابعة لدائرة المركز؛ وذلك بأن أقدمت على جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدتها بعلاقتها الآثمة مع أحد شباب المنطقة، والتي وصلت إلى حد التهديد بين الشقيقات الثلاث، لينتهي الأمر بقيام الكبرى بذبح إحداهما وإصابة الأخرى.
جثه -علي-الطريق (2)

«ذبح وطعن وقتل».. يوم الجرائم بالقاهرة والمحافظات

شهدت القاهرة وعدد من المحافظات، اليوم السبت، جرائم قتل بشعة تنوعت ما بين جرائم أسرية وجرائم بسبب خلافات مادية، ففي محافظة الشرقية أقدمت طالبة تبلغ من العمر 17 عاماً، على ذبح شقيقتيها مما أسفر عن مصرع إحداهن، وتبين أنها ارتكبت جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدتها بعلاقتها الآثمة مع أحد شباب المنطقة، وعقب مطالبة المجني عليهما لشقيقتهما بقطع علاقتها بالشاب وتهديدها بفضحها، تم ضبط المتهمة وباشرت النيابة العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، التحقيق تحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب.
المتهم والطفل

الأمن يفجر مفاجأة حول فيديو «الطفل القربان» بالواحات

بعد تداول فيديو ضبط مجموعة من الأعراب بمنطقة الواحات لشاب قبل ذبحه لطفل صغير لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بمنطقة الواحات، وإنقاذ الطفل وتوثيق الشاب بالحبال تمهيداً لتسليمه لقوات الأمن، كشفت الأجهزة الأمنية الحقيقة الكاملة للواقعة، أوضحت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث أن عددا من الأعراب سمعوا صرخات طفل بمنطقة صحراء الواحات البحرية، وتبين أن شابا يحتجزه بأحد المناطق فتم التحفظ عليه وإبلاغ الشرطة، انتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم هيثم سكر رئيس مباحث الواحات البحرية.
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تزوير-أموال-عامة (2)

«كيدهن عظيم» كيف باعت «كوافيرة الجيزة» أراض لنفسها؟

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، اليوم الاثنين، فى القبض على كوافيرة، بعدما أكدت التحريات اتهامها بتزوير المستندات الرسمية المتمثلة في عدد من التوكيلات الخاصة بالأراضي والعقارات مملوكة لبعض الأشخاص المقيمين خارج البلاد، وضبط بحوزتها عدد من المستندات والأوراق والتوكيلات المزورة، قبل أن يتم إحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معها، وقررت حجزها احتياطيا على ذمة تحريات المباحث لبيان تفاصيل وكشف ملابسات الواقعة، وقررت النيابة تحريز عدد من المستندات المضبوطة بحوزتها.
القبض على سارقة السيدات بالإسكندرية

سقوط عصابة عائلية لسرقة رواد البنوك بالدرب الأحمر

ألقى قطاع مصلحة الأمن العام، اليوم الأحد، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عصابة عائلية للسطو على رواد البنوك، حيث تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من عاملين بسنتر للمنسوجات، بأنهما عقب قيامهما بصرف مبلغ مليون و150 ألف جنيه خاص بالسنتر مقر عملهما من بنك دائرة قسم الأزبكية، وضعاه داخل حقيبة بلاستيكية، واستقلا سيارة من أمام البنك حتى كوبري الأوبرا، بمنطقة العتبة، وترجلا منطقة الغورية، وعقب وصولهما السنتر فوجئا بوجود قطع بأحد الأكياس وسرقة مبلغ 200 ألف جنيه من داخله.
طعن-بالسكين

«كاسيت وجثة».. جريمة «ممدوح والحلاق» وقت التراويح

لم ينصَع "محمد" إلى حديث جاره "ممدوح" وحالة الغضب التي سيطرت عليه، بسبب رفع صوت جهاز التسجيل "الكاسيت" داخل صالون الحلاقة الخاص به، واستهزأ بكلماته التي حملت تهديدا واضحا له بسبب تشغيل الأغاني بصوت عالٍ في أثناء أداء الأهالي صلاتي العشاء والتراويح في الليلة الأولى من العشر الأواخر من شهر رمضان، أمس السبت، فجن جنون "ممدوح" ولم يدرِ بنفسه إلا وقد استل سكينا وسدد طعنات عدة إلى الحلاق الذي سقط غارقا في دمائه، لتتحول صلاة التراويح إلى صلاة جنازة على المجني عليه.
نبيل-صادق-النائب-العام

التماس للنائب العام لوقف إعدام 13 متهما بأجناد مصر

تقدم المحامي علي إسماعيل، اليوم السبت، بالتماس إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، طالب فيه بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر تجاه 13 متهما في القضية المعروفة اعلاميا بـ«تنظيم أجناد مصر»، لحين النظر في وقائع هذا الالتماس، مشيرا إلى وجود أخطاء في الحكم الصادر ضد المتهمين، بحسب الالتماس الذي حصلت «التحرير» على نسخة منه، وهو ما سيتضح عند إعادة نظر وقعات الطعن المقدم، مطالبا بوقف تنفيذ كافة الأحكام القضائية في تلك الجناية، لحين الفصل في وقائع هذا الالتماس.
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