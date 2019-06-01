في إجازة العيد .. كيف تحمي شقتك من السرقة؟

يجب على أصحاب المنازل ترك الأنوار مفتوحة لإيهام اللصوص بوجود أشخاص داخل تلك الشقق، التأكد من غلق الأبواب الرئيسية للمنزل، وعدم الحديث مع أي أشخاص غرباء عن مواعيد سفرك

تحرير:تهامى البندارى ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م

سرقة شقق- تعبيرية

مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك، تتزايد حوادث وبلاغات سرقات الشقق السكنية، تزامنا مع سفر المواطنين لقضاء الإجازة مع أقاربهم في المحافظات البعيدة أو الخروج للمتنزهات ودور السينما والشواطئ، ليجد اللصوص المحترفون في مجال سرقات الشقق والسطو عليها الأجواء مناسبة وسانحة لهم لتنفيذ مخططهم الإجرامي، «التحرير» تواصلت مع اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني لمعرفة الإجراءات الأمنية التي تضمن لك الحفاظ على شقتك وتأمين ممتلكاتك خلال الإجازة.

مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك، تتزايد حوادث وبلاغات سرقات الشقق السكنية، تزامنا مع سفر المواطنين لقضاء الإجازة مع أقاربهم في المحافظات البعيدة أو الخروج للمتنزهات ودور السينما والشواطئ، ليجد اللصوص المحترفون في مجال سرقات الشقق والسطو عليها الأجواء مناسبة وسانحة لهم لتنفيذ مخططهم الإجرامي، «التحرير»