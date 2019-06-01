في إجازة العيد .. كيف تحمي شقتك من السرقة؟
يجب على أصحاب المنازل ترك الأنوار مفتوحة لإيهام اللصوص بوجود أشخاص داخل تلك الشقق، التأكد من غلق الأبواب الرئيسية للمنزل، وعدم الحديث مع أي أشخاص غرباء عن مواعيد سفرك
تحرير:تهامى البندارى
٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م
سرقة شقق- تعبيرية
مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك، تتزايد حوادث وبلاغات سرقات الشقق السكنية، تزامنا مع سفر المواطنين لقضاء الإجازة مع أقاربهم في المحافظات البعيدة أو الخروج للمتنزهات ودور السينما والشواطئ، ليجد اللصوص المحترفون في مجال سرقات الشقق والسطو عليها الأجواء مناسبة وسانحة لهم لتنفيذ مخططهم الإجرامي، «التحرير» تواصلت مع اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني لمعرفة الإجراءات الأمنية التي تضمن لك الحفاظ على شقتك وتأمين ممتلكاتك خلال الإجازة.
مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك، تتزايد حوادث وبلاغات سرقات الشقق السكنية، تزامنا مع سفر المواطنين لقضاء الإجازة مع أقاربهم في المحافظات البعيدة أو الخروج للمتنزهات ودور السينما والشواطئ، ليجد اللصوص المحترفون في مجال سرقات الشقق والسطو عليها الأجواء مناسبة وسانحة لهم لتنفيذ مخططهم الإجرامي، «التحرير»
مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك، تتزايد حوادث وبلاغات سرقات الشقق السكنية، تزامنا مع سفر المواطنين لقضاء الإجازة مع أقاربهم في المحافظات البعيدة أو الخروج للمتنزهات ودور السينما والشواطئ، ليجد اللصوص المحترفون في مجال سرقات الشقق والسطو عليها الأجواء مناسبة وسانحة لهم لتنفيذ مخططهم الإجرامي، «التحرير» تواصلت مع مصدر أمني لمعرفة الإجراءات الأمنية التي تضمن لك الحفاظ على شقتك وتأمين ممتلكاتك خلال الإجازة.
قال المصدر لـ«التحرير» إن هناك علامات توضح لأرباب السوابق ومسجلي الخطر، وجود بعض المنازل خالية من أصحابها خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية، وهو ما يسهل لهم فكرة اقتحام تلك الشقق والاستيلاء على جميع ما بداخلها من متعلقات خاصة في أوقات السفر التي تستغرق أيام.
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أضاف المصدر الأمني لـ«التحرير» أنه يجب على أصحاب المنازل ترك الأنوار مفتوحة لإيهام اللصوص بوجود أشخاص داخل تلك الشقق، مشددا على ضرورة التأكد من غلق الأبواب الرئيسية للمنزل، شارحا أن النسبة الأعظم من سرقة الشقق تتم عبر كسر الأبواب وليس فقط عبر المنافذ.
«عند سفرك للخارج يجب التأكد من سلامة كاميرات المراقبة مع وضعها في أماكن ظاهرة للجميع كنوع من الإجراءات الاحترازية التي تضمن عدم تعرضك للسرقة»، يقول المصدر مشددا على ضرورة إخلاء الشقق من أي متعلقات باهظة الثمن مثل المجوهرات، وأيضا الأموال السائلة خلال أيام السفر، منوها إلى أن اللص المحترف غالبا ما يستخدم مفاتيح مصطنعة فى فتح الشقة أو الشركة المستهدفة، بالإضافة إلى نجاحه في فتح الخزينة والاستيلاء على محتوياتها بسهولة، وينجح خبراء المعمل الجنائى عقب إجراء معاينة لموقع السرقة، في تحديد كيفية ارتكابها، من خلال جمع الأدلة ورفع البصمات.
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ولفت المصدر إلى ضرورة عدم الحديث مع أي أشخاص غرباء عن نطاق الأسرة عن الأوقات التي ستقضيها خارج شقتك، وعدم الإفصاح عن أوقات الذهاب والإياب، وكذا الحفاظ على علاقاتك مع الجيران، لأنهم خط الدفاع الأول لمنازلكم فيمكن أن يساهم جارك في طلب النجدة إذا ما لاحظ أمرا مريبا يدور في منزلك.
أشار المصدر إلى أن هناك جانب آخر من اللصوص، يفتقدون الخبرة في سرقة الشقق ويعتمدون على أسلوب القوة في السرقة، بواسطة كسر الأبواب، واختيار الطوابق الأرضية لسرقتها لصعوبة تسللهم عبر المواسير، وهؤلاء عادة ما يسقطون سريعا فى يد سكان العقارات، حيث يكشفون أمرهم بسهولة ويتم القبض عليهم متلبسين.
كما قدم المصدر نصيحة أخرى للمواطنين، باستخدام أقفال قوية، بالإضافة إلى اللجوء للتقنيات الحديثة في التأمين من أجهزة إنذار وكاميرات مراقبة، خاصة أنها أصبحت مخفضة القيمة المادية، ومنتشرة بشكل كبير عبر مواقع التسوق الإلكترونى بشبكة الإنترنت.
وأكد على ضرورة عدم الاعتماد على حارس العقار فى عملية التأمين فقط، لانشغاله الدائم بقضاء متطلبات السكان، وأهمية الاستعانة بحارس أمني إن أمكن، والحصول على كل البيانات الشخصية للمترددين على العقار، وشدد كذلك على معالجة كل الثغرات ونقاط الضعف التي قد يستغلها اللصوص للتسلل للشقة، منها إغلاق كل المنافذ، وإصلاح النوافذ المكسورة منها.
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