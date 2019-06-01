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العبد: جهود كبيرة يبذلها الأزهر لتطوير الخطاب الديني

تحرير:أحمد جاد ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م
النواب
النواب
قال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، إن المؤسسات الدينية في مصر على رأسها الأزهر يبذلون جهودا كبيرة في تطوير وتجديد الخطاب الديني، مضيفا أن اللجنة تضع هذه القضية على رأس الأولويات وتتابع كل المجهودات التى تتم فيها، مؤكدا أن الأزهر يعبر عن وسطية وسماحة الإسلام وعن الاعتدال، وهو قبلة العلم ويرفع اسم مصر عاليا أمام العالم كله، مشيرًا إلى أن مواجهة الفتاوى المتطرفة والشاذة التى تثير البلبلة والفتنة فى المجتمع تعد إحدى وسائل تجديد الخطاب الدينى، لافتا إلى أن ضبط الفتوى أمر ضرورى، ولا يجوز أن تصدر فتاوى من غير المتخصصين.
يذكر أن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قال إن تجديد الخطاب الديني، لا يمس جوهر الدين، فالدين ثابت لا يتغير بأي حال من الأحوال، وليس قابلا للتجديد في ذاته، وإنما قابل للعرض بأساليب العصر.وأضاف، أن تجديد الخطاب الديني، يعني الوصول للأخلاق الإسلامية الصحيحة ونشرها بين الناس بأسلوب وخطاب العصر، ليس
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وزارة الخارجية تحذر المسافرين إلى تنزانيا

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بيانا، تقول فيه إن حكومة تنزانيا، أعلنت أنه اعتبارا من الأول من يونيو الجاري، ستحظر استخدام كل أنواع الأكياس البلاستيك سواء المصدرة أو المستورة أو المصنعة أو المخزنة، غير أن هذا الحظر لن يشمل الأكياس البلاستيك المستخدمة لأغراض طبية أو صحية أو إنشائية أو صناعية أو زراعية. وأهابت الخارجية بالمواطنين المسافرين إلى تنزانيا ضرورة مراعاة هذا الحظر وتجنب استخدام البلاستيك سواء كحقائب لتغليف الأغراض داخل حقائب السفر أو استخدامها كحقائب سفر، لتجنب تعرضهم للمخالفة ووضعهم تحت طائلة القانون.
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مواجهة الفكر المتطرف بالعالم في طلب بالبرلمان

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فتح باب التقديم إلكترونيًا للصف الأول الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم إلكترونيا للعام الدراسى الجديد 2019، 2020 للأطفال الملتحقين بالصف الأول الابتدائي، أمس السبت، وحتى 30 يونيو الجارى. وأكدت التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمكن لولى الأمر التعديل على الراغبات فى المدارس المتقدم عليها خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 30 من نفس الشهر ولا يمكن أن يعدل على الرغبات بعد هذا التاريخ كما يجب كتابة محل السكن بشكل مفصل لأنه من أهم معايير القبول فى المدرسة وسن الطفل.
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استشهاد ضابط يؤجل احتفالية العائلة المقدسة بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرارًا بتأجيل احتفالية المحافظة بذكرى دخول العائلة المقدسة أراضي الشرقية، والتي كان مقررًا لها أن تقام في العاشرة مساء اليوم السبت، بقصر ثقافة مدينة الزقازيق، وذلك حدادًا على استشهاد النقيب عمر ياسر عبدالسلام معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم، متأثرًا بطلق ناري في العنق، إثر مطاردة أمنية مع لصوص مجهولي الهوية تمكنوا من سرقوا سيارة أحد المواطنين بطريق «بلبيس – أبو حماد».
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إعلان موعد تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء

أعلن المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنه جاري الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء، وسيتم إصدارها قبل الموعد الذي حددته المادة 11 من مشروع القانون، وهو 8 يوليو المقبل، مؤكدا أن اللجنة المشكلة من النواب والتي تعد اللائحة التنفيذية، راعت تماما تنفيذ التكليفات الواردة في المشروع ومعايير اختيار اللجان ورؤساؤها وأعضاؤها بكل جهة إدارية في كل محافظة، للتيسير على المواطنين عند البدء في إجراءات التصالح وفحص كل حالة على حدة.
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خطة البرلمان: من حق الشعب معرفة كيف تصرف الحكومة أمواله

قال النائب حسين عيسى، رئيس "الخطة والموازنة" بالبرلمان، إن اللجنة تناقش الموازنة العامة للدولة وهى أهم وثيقة يتم مناقشتها لتفعيل للدور الرقابى الحقيقى لمجلس النواب، قائلا "برلمانات العالم كله كان السبب الرئيسى فى إنشائها مناقشة الموازنة والحساب الختامى، وكل البرلمانات بدأت بلجنتين فقط هما الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة"، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة وزارة البترول عن العام المالى 2019-2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
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وزيرة الصحة: الدولة مبتديش فلوس عشان الصيانة

أكدت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، أن توفير الموارد المالية اللازمة لمشروعات الصحة في مصر تواجه مشكلات عديدة، قائلة: "بنروح نبوس راس ده يدينا فلوس، عشان كده قلنا المستشفيات النموذجية هي الحل، لأنها مستشفيات لا نبنيها بل بنشغلها بعقد صيانة وتدريب"، جاء ذلك ردا على حديث النائب مصطفى سالم، الذي اشتكي من تدني رعاية الوزارة لأحد مرضى القلب الذى حصل على قرار علاج على نفقة الدولة وتم تحويله من مستشفى إلى أخرى، لتقول الوزيرة معقبة على حديث النائب البرلمانى: "هذه حالة فردية".
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الصحة: تنفيذ حملة «فيروس سي» لطلاب الجامعات

قالت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، إن الوزارة ستنفذ على مدار الخمس سنوات المقبلة، بمبادرة للكشف عن "فيروس سي" لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، كما ستكون هناك مبادرة أخرى للكشف عن الأنيميا وسوء التغذية لـ12 مليون ونصف مليون طالب في المرحلة الابتدائية، كما سيكون هناك مبادرة ستبدأ من شهر يوليو المقبل للكشف المبكرة عن سرطان الثدي في إطار مبادرة صحة المرأة وستكون لأكثر من 37 سيدة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المستشفيات يبلغ 560 مستشفى، وإن إنشاء أقل مستشفى يعمل بقوة 100 سرير يحتاج إلى ما يزيد عن 750 مليون جنيه.
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