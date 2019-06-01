جريمة

رشوة وتقنين أراضي.. كواليس ضبط مدير مكتب محافظ البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
رشوة - أرشيفية
رشوة - أرشيفية
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، يوم الثلاثاء الماضي، من القبض على مدير المكتب الاعلامي لمحافظ البحيرة "م.خ" من داخل مكتبه بديوان عام المحافظة، وتبين أنه تقاضى مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، تقدر بحوالي 500 ألف جنيه من رجال أعمال وأصحاب شركات مقاولات. وكشفت التحريات التي قام بها رجال الرقابة الإدارية بتلقي مبلغ الرشوة مقابل إنهاء مصالحهم داخل محافظة البحيرة، وتقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضي، وتغيير نشاط بعض قطع الأراضي من نشاط إصلاح زراعي إلى نشاط سكني، وقد تم تفتيش مقار سكن وعمل أطراف الواقعة وضبط المستندات ومتحصلات الجريمة.
وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهم الأول و5 آخرين، حيث اعترف المتهمين بتفاصيل وقائع الرشوة الواردة بالتحريات لإنهاء إجراءات الأراضي بوادي النطرون إدكو بمحافظة البحيرة، والتي تبلغ 23 فدان، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. وقال مصدر مسؤول بديوان عام محافظة البحيرة، إنهم فوجئوا
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سرقة-شقق

في إجازة العيد .. كيف تحمي شقتك من السرقة؟

مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك، تتزايد حوادث وبلاغات سرقات الشقق السكنية، تزامنا مع سفر المواطنين لقضاء الإجازة مع أقاربهم في المحافظات البعيدة أو الخروج للمتنزهات ودور السينما والشواطئ، ليجد اللصوص المحترفون في مجال سرقات الشقق والسطو عليها الأجواء مناسبة وسانحة لهم لتنفيذ مخططهم الإجرامي، «التحرير» تواصلت مع اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني لمعرفة الإجراءات الأمنية التي تضمن لك الحفاظ على شقتك وتأمين ممتلكاتك خلال الإجازة.
حبس-متهمه

حبس مراهقة ذبحت شقيقتيها في «النخاس» بالشرقية

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس فتاة مراهقة، في السابعة عشر من عمرها، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بقتل شقيقتها وإصابة الأخرى، داخل منزل أسرتهما بقرية «النخاس» التابعة لدائرة المركز؛ وذلك بأن أقدمت على جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدتها بعلاقتها الآثمة مع أحد شباب المنطقة، والتي وصلت إلى حد التهديد بين الشقيقات الثلاث، لينتهي الأمر بقيام الكبرى بذبح إحداهما وإصابة الأخرى.
جثه -علي-الطريق (2)

«ذبح وطعن وقتل».. يوم الجرائم بالقاهرة والمحافظات

شهدت القاهرة وعدد من المحافظات، اليوم السبت، جرائم قتل بشعة تنوعت ما بين جرائم أسرية وجرائم بسبب خلافات مادية، ففي محافظة الشرقية أقدمت طالبة تبلغ من العمر 17 عاماً، على ذبح شقيقتيها مما أسفر عن مصرع إحداهن، وتبين أنها ارتكبت جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدتها بعلاقتها الآثمة مع أحد شباب المنطقة، وعقب مطالبة المجني عليهما لشقيقتهما بقطع علاقتها بالشاب وتهديدها بفضحها، تم ضبط المتهمة وباشرت النيابة العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، التحقيق تحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب.
المتهم والطفل

الأمن يفجر مفاجأة حول فيديو «الطفل القربان» بالواحات

بعد تداول فيديو ضبط مجموعة من الأعراب بمنطقة الواحات لشاب قبل ذبحه لطفل صغير لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بمنطقة الواحات، وإنقاذ الطفل وتوثيق الشاب بالحبال تمهيداً لتسليمه لقوات الأمن، كشفت الأجهزة الأمنية الحقيقة الكاملة للواقعة، أوضحت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث أن عددا من الأعراب سمعوا صرخات طفل بمنطقة صحراء الواحات البحرية، وتبين أن شابا يحتجزه بأحد المناطق فتم التحفظ عليه وإبلاغ الشرطة، انتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم هيثم سكر رئيس مباحث الواحات البحرية.
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الرقابة الإدارية (4)

الرقابة الإدارية توجه ضربة جديدة للفاسدين بالمحافظات

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من وقائع الفساد للمتاجرين بوظائفهم، ومنتحلي الصفة، ومحترفي التهرب من سداد مستحقات الدولة. ونجحت الهيئة، من خلال تكثيف متابعتها المستمرة لبعض محافظات الجمهورية، في ضبط عدة قضايا كان من أبرزها القبض على كل من رئيس الإدارة الهندسية بحي شرق سوهاج ومهندسين استشاريين آخرين وسطاء في حصول الأول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تغاضيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية لبعض العقارات بنطاق الحي، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.
حبس-كلابشات

القبض على مدير المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة

تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية في محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على "م. خ" مدير المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، واثنين من كبار الموظفين، وذلك من داخل ديوان عام المحافظة، بتهم الرشوة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح من الوظيفة، وتم ترحيلهم إلى مقر الرقابة الإدارية الرئيسي بالقاهرة للتحقيق معهم، وسط حالة من الذهول بين مواطني وقيادات محافظة البحيرة، وفي انتظار ما يسفر عنه التحقيق، وجاء محافظ البحيرة بمدير مكتبه من مدينة سفاجا، إذ إنه كان يعمل معه في البحر الأحمر في أثناء توليه منصب رئيس مدينة سفاجا.
انهيار- عقار -أثناء -السيطرة -على- حريق- التهمه- فى- الإسكندرية (1)

انهيار عقار مكون من 4 طوابق في البحيرة

انهار عقار مكون من 4 طوابق "آيل للسقوط" في منطقة الأدفيني التابعة لبندر رشيد بمحافظة البحيرة، دون حدوث أي إصابات بشرية، ما أدى إلى حالة من الذعر والخوف بين أهالي المنطقة بعد انهياره تماما، وأخلت قوات الحماية المدنية في البحيرة برئاسة العميد أحمد العشماوي مدير الإدارة، أسرتين في حادث الانهيار، كما انتقلت لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية برشيد، وقررت إخلاء العقارين المجاورين للمنزل المنهار، لحين التأكد من سلامتهما وعدم وجود خطورة على السكان، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

إصابة 13 شخصًا في تصادم 6 سيارات بالبحيرة

استمرارًا لنزيف الأسفلت، أصيب 13 شخصًا بكدمات وجروح وكسور بأنحاء الجسم في حادث تصادم 6 سيارات بينهم سيارتين اشتعلت النيران فيهم بسبب شدة التصادم، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على الحريق، وذلك أمام قرية أنور المفتي بمركز أبو حمص، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى أبو حمص العام والمعهد الطبي بدمنهور لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمرور.
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