رشوة وتقنين أراضي.. كواليس ضبط مدير مكتب محافظ البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

رشوة - أرشيفية

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، يوم الثلاثاء الماضي، من القبض على مدير المكتب الاعلامي لمحافظ البحيرة "م.خ" من داخل مكتبه بديوان عام المحافظة، وتبين أنه تقاضى مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، تقدر بحوالي 500 ألف جنيه من رجال أعمال وأصحاب شركات مقاولات. وكشفت التحريات التي قام بها رجال الرقابة الإدارية بتلقي مبلغ الرشوة مقابل إنهاء مصالحهم داخل محافظة البحيرة، وتقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضي، وتغيير نشاط بعض قطع الأراضي من نشاط إصلاح زراعي إلى نشاط سكني، وقد تم تفتيش مقار سكن وعمل أطراف الواقعة وضبط المستندات ومتحصلات الجريمة.

وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهم الأول و5 آخرين، حيث اعترف المتهمين بتفاصيل وقائع الرشوة الواردة بالتحريات لإنهاء إجراءات الأراضي بوادي النطرون إدكو بمحافظة البحيرة، والتي تبلغ 23 فدان، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. وقال مصدر مسؤول بديوان عام محافظة البحيرة، إنهم فوجئوا