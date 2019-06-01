تأكيدات من كاف بصعوبة قبول التماس جهاد جريشة

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م

جهاد جريشة

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، تأكيدات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، بصعوبة قبول الالتماس المقدم ضد إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، الذي تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر من الاتحاد الإفريقي، وبرر «كاف» هذا القرار بالأداء الضعيف الذي ظهر عليه في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وعلمت «التحرير» أن مسئولي الكاف أكدوا لاتحاد الكرة، أن ما حدث في إياب نهائي أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي، جعل من الصعب قبول الالتماس خاصة أن الوداد تعرض لأزمة وهو نفسه النادي الذي اشتكى جريشة من قبل. وتوج الترجي بطلا لأبطال إفريقيا، بعد فوزه ضد الوداد (1-0) رغم توقف المباراة بسبب تعطل

وعلمت «التحرير» أن مسئولي الكاف أكدوا لاتحاد الكرة، أن ما حدث في إياب نهائي أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي، جعل من الصعب قبول الالتماس خاصة أن الوداد تعرض لأزمة وهو نفسه النادي الذي اشتكى جريشة من قبل.



وتوج الترجي بطلا لأبطال إفريقيا، بعد فوزه ضد الوداد (1-0) رغم توقف المباراة بسبب تعطل «الفار»، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم.



وتوقفت المباراة بعد نحو ساعة من انطلاقها، وسط جدل وضبابية حول تقنية الـ«VAR»، وأظهرت لقطات الإعادة أن الكارتي لم يكن متسللاً، لكن الإلغاء قد يكون بسبب احتساب خطأ عليه بحق مدافع الترجي خليل شمام، ومع مطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو، توقفت المباراة، وسط تقارير عن إبلاغ الحكم اللاعبين أن تقنية الفيديو معطلة.

