رياضة

تأكيدات من كاف بصعوبة قبول التماس جهاد جريشة

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، تأكيدات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، بصعوبة قبول الالتماس المقدم ضد إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، الذي تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر من الاتحاد الإفريقي، وبرر «كاف» هذا القرار بالأداء الضعيف الذي ظهر عليه في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وعلمت «التحرير» أن مسئولي الكاف أكدوا لاتحاد الكرة، أن ما حدث في إياب نهائي أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي، جعل من الصعب قبول الالتماس خاصة أن الوداد تعرض لأزمة وهو نفسه النادي الذي اشتكى جريشة من قبل. وتوج الترجي بطلا لأبطال إفريقيا، بعد فوزه ضد الوداد (1-0) رغم توقف المباراة بسبب تعطل
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بتروجت

رسميًا.. بتروجت يرفض خوض لقاء المقاولون العرب

أصدر نادي بتروجت، بيانًا رسميًا اليوم الخميس يرفض فيه عدم خوض مباراته أمام فريق المقاولون العرب، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم (2018-2019)، حين من الممكن أن يكون الفريق الأقرب للهبوط لدوري الدرجة الأولى بعد احتلاله المركز الـ16 برصيد 34 نقطة، وجاء نص بيان الفريق البترولي كالتالي: «يرفض نادي بتروجيت نهائيًا خوض مباراة المقاولون العرب المقبلة، والتي حدد لها اتحاد كرة القدم موعد يوم الاثنين 3 يونيو».
صلاح

صلاح يكشف عن كيفية تطوره تهديفيا (حوار)

أجرى نجم كرة القدم الإنجليزية جاري لينكر حوارًا مع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح عبر محطة "بي تي سبورت"، تطرق خلاله للحديث عن الكثير من الأمور، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه ليفربول لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت أمام توتنهام، على ملعب واندا متروبوليتانو في تمام الساعة التاسعة مساء، وتحدث صلاح عن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في كييف، الذي خسره ليفربول بنتيجة 3-1 أمام ريال مدريد، والذي خرج منه مصابًا في الكتف في الشوط الأول من المباراة.
محمد-صلاح‎ (3)

رسالة من عمرو أديب لمحمد صلاح قبل نهائي أبطال أوروبا

طالب الإعلامي عمرو أديب، الدولي محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي الحصول على البطولات وليس التتويج بالألقاب فقط، وذلك قبل مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دورى أبطال أوروبا، وكتب أديب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تحدي صلاح اليوم والسنوات القادمة إنه يجب أن يحصل على بطولات لا ألقاب فقط.. إحراز البطولات المحلية والقارية مهم في تاريخ أي لاعب مهما كنت الهداف الأول أو اللاعب الأفضل يجب أن تتوج مسيرتك بعدد محترم من البطولات.. هذا هو قدر من يتنافس على المراكز الأولى وربنا معاك يا فخر العرب».
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ميدو-2018 (3)

ميدو عن فضيحة رادس: «الماتش هيتلعب تاني»

علق أحمد حسام (ميدو)، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، على الفضيحة التحكيمية التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت بين الترجي التونسي والوداد المغربي، والتي توج بها الفريق التونسي بعد اعتبار الفريق الودادي منسحبًا من المباراة في ظل اعتراضه على قرارات الجامبي بكاري جاساما حكم المباراة الذي ألغى هدفًا صحيحا للفريق المغربي بداعي التسلل، وعندما طالب اللاعبون الرجوع لتقنية الفيديو اتضح أن التقنية معطلة منذ بداية المباراة، وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولي الوداد المغربي استكمال اللقاء.
الترجى-التونسى (2)

نعيش كرة قدم أخرى..ماذا قال الرياضيون عن فضيحة رادس؟

علق عدد من نجوم كرة القدم المصرية، على الفضيحة التحكيمية التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت بين فريقي الترجي الرياضي التونسي ونظيره الوداد البيضاوي المغربي، والتي توج بها الفريق التونسي بها بعد اعتبار الفريق الودادي منسحبًا من المباراة في ظل اعتراضه على قرارات الجامبي بكاري جاساما حكم المباراة الذي ألغى هدفًا صحيحا للفريق المغربي بداعي التسلل، وعندما طالب اللاعبون الرجوع لتقنية الفيديو اتضح أن التقنية معطلة منذ بداية المباراة، وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولي الوداد المغربي استكمال اللقاء.
فرحة -تتويج-الترجي‎ (10)

صافرة بكاري جاساما تهدي لقب إفريقيا للترجي التونسي

أعلن الجامبي بكاري جاساما حكم مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي، عن تتويج الفريق التونسي بالبطولة الإفريقية، واعتبار الفريق المغربي منسحبًا من المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل الفضيحة الكبرى التي شهدتها المباراة والعطل الفني الذي ضرب تقنية الفيديو وعدم احتساب هدف صحيح لفريق الوداد المغربي الذي أشعل الأزمة خلال المباراة. ومن 60 دقيقة فقط شهدتها تلك المباراة، نجح فريق الترجي في التتويج بالبطولة الإفريقية، بعد توقف المباراة لساعة ونصف، واعتبر بكاري جاساما، حكم المباراة فريق الوداد المغربي منسحبًا من المباراة.
جهاد-جريشة

المصائب لا تأتي فرادى.. صدمة جديدة لجهاد جريشة

صدمة جديدة تلقاها الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، بعدما قررت لجنة الحكام بالفيفا استبعاده من المشاركة في مباريات مونديال الشباب المقام حالياً في بولندا، ومن المنتظر عودة جريشة إلى القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة على خلفية هذا القرار. وقررت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، استبعاد الحكم رسمياً بسبب إيقافه لمدة 6 أشهر من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد مخاطبة رسمية من "الكاف" إلى الفيفا لكي لا يستكمل جريشة مشواره في مونديال الشباب.
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