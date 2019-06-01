مواجهة الفكر المتطرف بالعالم في طلب بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م

السيسي في السعودية

طالب الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، جميع الدول بالتوحد لمواجهة الفكر المتطرف، مشيدًا بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامى بالمملكة العربية السعودية والتى أكد فيها على ضرورة التوحد لمواجهة التوترات السياسية والأمنية التى تجتاح العالم الإسلامى وهو ما يتوجب التكاتف لتحقيق مصالح الشعوب الإسلامية. وأضاف، أن السيسى أشار إلى ضرورة الوقوف أمام ظاهرة الإرهاب بكافة أشكالها وما يواكبها من انتشار خطاب الكراهية والتميز وهو ما نعانى منه بشدة فى عالمنا الإسلامى.

وأكد أبو العلا، أن كلمة الرئيس تضمنت حقوق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية فضلا عن ضرورة مواجهة الإرهاب الذى تُعانيه ليبيا وهو ما ينطبق على سوريا وغيرها من البلدان العربية.كان السيسي قد ألقى كلمة أمام الدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامي بالمملكة العربية السعودية، أكد فيها