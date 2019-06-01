«مملكة الغجر» 26.. فيفي عبده تحتفل بعودة ياسمينا

تحرير:إسراء زكريا ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

مملكة الغجر

بدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «مملكة الغجر»، الذي يذاع عبر فضائية «النهار»، بطولة الفنانة فيفي عبده والفنانة حورية فرغلي، بصدمة «ياسمينا» وتجسدها حورية فرغلي، بعد معرفتها حقيقة عملها مع مافيا في تهريب المخدرات وتجارة الأعضاء، وتلتقي «ياسمينا» بـ«شاهي» سكرتيرة رجل الأعمال «النوري»التي كانت تعمل لديه «ياسمينا» وتجسدها الفنانة ميار الغيطي التي تحاول بشتى الطرق أن تتأكد من فقدان ياسمينا الذاكرة، حتى يتثنى لها معرفة مكان «الهارد ديسك» الذى يحتوى على جميع الأعمال المشبوهة التى قام بها «النوري» .

وتمر أحداث الحلقة وتلتقي «سارينا» صديقة «ياسمينا» تجسدها الفنانة عزة مجاهد بزوجها «رؤوف» يجسده الفنان حازم سمير وتخبره برجوع «ياسمينا» من لبنان مصابة بفقدان الذاكرة ويطلب منها «رؤوف» أن تساعده في مقابلة «ياسمينا»،فى محاولة منه لإعادة