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«مملكة الغجر» 26.. فيفي عبده تحتفل بعودة ياسمينا

تحرير:إسراء زكريا ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
مملكة الغجر
مملكة الغجر
بدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «مملكة الغجر»، الذي يذاع عبر فضائية «النهار»، بطولة الفنانة فيفي عبده والفنانة حورية فرغلي، بصدمة «ياسمينا» وتجسدها حورية فرغلي، بعد معرفتها حقيقة عملها مع مافيا في تهريب المخدرات وتجارة الأعضاء، وتلتقي «ياسمينا» بـ«شاهي» سكرتيرة رجل الأعمال «النوري»التي كانت تعمل لديه «ياسمينا» وتجسدها الفنانة ميار الغيطي التي تحاول بشتى الطرق أن تتأكد من فقدان ياسمينا الذاكرة، حتى يتثنى لها معرفة مكان «الهارد ديسك» الذى يحتوى على جميع الأعمال المشبوهة التى قام بها «النوري» .
وتمر أحداث الحلقة وتلتقي «سارينا» صديقة «ياسمينا» تجسدها الفنانة عزة مجاهد بزوجها «رؤوف» يجسده الفنان حازم سمير وتخبره برجوع «ياسمينا» من لبنان مصابة بفقدان الذاكرة ويطلب منها «رؤوف» أن تساعده في مقابلة «ياسمينا»،فى محاولة منه لإعادة
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مسلسل-شقة-فيصل

«شقة فيصل» 27.. «ميزو» يتزوج «سكر» ليغطي على الفضيحة

شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل «شقة فيصل» ذهاب «سعاد» تجسدها مى القاضى، إلى «سكر» تجسدها آيتن عامر، وأخبرتها بأن ابنة «أبو حبيبة» توفيت من 3 سنوات، وهو لا يعلم، وأخذتا تفكران كيف تقولان له، وفى الوقت نفسه أخذ «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، يحضر بروفات الفرح الجديد، بينما خرجت «شربات» تجسدها نسرين أمين، ووجدت «سكر» و«ميزو» يتشابكان، فصرخت واتهمته بأنه كان يتلصص على شقيقتها من "خرم الباب"، يبدو أنه مقلب كي تضطر «ميزو» إلى الزواج بشقيقتها، واستنكر الجيران فعلة «ميزو»، وطلبه «الصول حكيم» يجسده أحمد حلاوة، في القسم.
مسلسل-حكايتى (2)

«حكايتي» 26| موت «البارون» و«داليدا» تبلغ عن شقيقها

انطلقت الحلقة الـ 26 من مسلسل «حكايتي» بذهاب «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، إلى الخان ومعها زوجها «على» يجسده أحمد صلاح حسني، من أجل دفن والدها، وهناك التقت أهلها، الذين وقفوا مترصدين لها، وحمل «حسام» يجسده إسلام جمال و«على» النعش، فيما ذهبت «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر إلى «سوزي» تجسدها نهال عنبر، تطلب منها أن تعطيها مبلغا ماليا، كى تعود وتقف على قدميها مرة أخرى فى السوق، لكنها أخبرتها بأنها ليس معها سيولة. وفى المقابر، وقف «حسام» يسأل شقيقته «داليدا» عمن قتل والدهما؟ وردت عليه بأنه السبب فى موت والده، ليهدد بقتلها، لكن «على» تدخل وأخذها.
سوبر-ميرو

«سوبر ميرو» الحلقة 26.. دلال عبد العزيز بطلة خارقة

بدأت الحلقة الـ26 من مسلسل «سوبر ميرو» بمواجهة أميرة -إيمي سمير غانم- والدها "طفطف" سمير غانم، واعترافها أنها سوبر ميرو الحقيقية، وأنها أخفت عنه هذه الحقيقة طوال هذه الفترة لأنها تخشى أن يبعدها عن البطولة، ويمنعها من الخروج من المنزل، ويعيد لها الخوف بعد أن تخلصت منه أخيرًا، وأصبحت شجاعة لا تهاب أحدًا، إلا أن والدها أخبرها أخيرًا حقيقة والدتها "سوبر توحة" -دلال عبد العزيز- وأنها كانت قوية يهابها الجميع، ولم تكن تتوانى عن مساعدة أي طالب للمساعدة، حتى لو قطة صغيرة استنجدت بها كانت تغيثها، وظل يحكي لها عن بطولات والدتها.
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مملكة-الغجر

«مملكة الغجر» 24.. عودة «ياسمينا» إلى الربع

بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل «مملكة الغجر»،بطولة فيفى عبده وحورية فرغلي الذي يذاع على فضائية «النهار»، بمعرفة «نعمة» وتجسدها الفنانة فيفي عبده، مكان وجود «ياسمينا» وتجسدها حورية فرغلي وأمرت بسفر «الزفر» ويجسده أحمد كرارة إلى لبنان لإعادة «ياسمينا»، وبالفعل سافر« الزفر» إلى لبنان والتقى «توني» - ابن رجل الأعمال اللبناني الذي صدم «ياسمينا» بسيارته وتسبب في فقدانها الذاكرةـ وأخبره بأنه خطيب ياسمينا ويريد أخذها وإعادتها إلى مصر، لكن رفض توني لعدم وجود أوراق رسمية تثبت ذلك.
مملكة-الغجر

الحلقة 14 مملكة الغجر.. خروج حورية فرغلي من المستشفى

بدأت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل «مملكة الغجر» بطولة الفنانة فيفي عبده، والذي يعرض عبر فضائية «النهار»، بخروج «ياسمينا» التى تجسدها حورية فرغلي من المستشفى بعد أن صدمتها سيارة رجل أعمال لبناني يدعى «عدنان»، فور خروجها من شركة الطيران للبحث عن زوجها «رؤوف» ويجسده حازم سمير. وتستمر أحداث المسلسل ويطلب «عدنان» من ابنه «طوني» بأخذ ياسمينا إلى القصر لتمكث عندهم فترة حتى تستعيد ذاكرتها، وما إن تذهب «ياسمينا» إلى القصر حتى ظنت زوجة عدنان «صوفيا» أنها ابنتها «يوستينا» التي توفيت في حادث وكانت تعيش في لندن.
مملكة-الغجر

«مملكة الغجر» 8| مكافأة مليون جنيه للقبض على ياسمينا

شهدت الحلقة الثامنة من "مملكة الغجر" بطولة الفنانة فيفي عبده، الذي يُعرض عبر فضائية «MBC مصر» العديد من المفاجآت، حيث قام "الزفر" الذي يجسده أحمد كرارة، بإخبار رجل الأعمال الذي تعمل لديه "ياسمينا" ويُدعى "النوري" ويجسده سامح الصريطي، بخيانتها له، كما أخبره أيضًا بمكان "الهارد ديسك" الذي يبحث عنه، وعندما علم "النوري" بأمر خيانتها له، ذهب إلى "الربع" ومعه رجاله لإحضارها ولكنه لم يعثر عليها، وأمر رجاله بالذهاب إلى منزل "رؤوف" الذي يجسده حازم سمير، وتفتيشه، لكنهم لم يجدوا شيئًا، وهو الأمر الذي جعله في حالة غضب كبيرة.
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حلقة 7 «مملكة الغجر» الزفر يساوم ياسمينا للزواج منها

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "مملكة الغجر" تهديد رجل الأعمال "النوري"، الذي يجسده سامح الصريطي لـ"نعمة" التي تجسدها فيفي عبده، بهدم "الربع" إذا كان لـ«ياسمينا» علاقة بتهكير حساب الشركة وإعلامها شركة التأمين في لندن بحقيقة موت الحصان، وأمر رجاله بتفتيش منزل "نعمة" وجميع منازل "الربع" للوصول إلى الخائن. وعثر "رؤوف" على سي دي «بروكسى» الخاص بالتهكير في غرفة "ياسمينا"، ولكنه تستر عليها، محاولا معرفة الأسباب التي دفعتها إلى القيام بتهكير حساب الشركة التى يعمل بها.
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