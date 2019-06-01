جريمة

السبب «تانك سولار».. انفجار بمخبز بلدي في كفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م
حريق مخبز بكفر الشيخ
حريق مخبز بكفر الشيخ
تعرضت عدة منازل وسيارة نصف نقل لتلفيات جسيمة، إثر حريق هائل في مخبز يملكه أحد المواطنين بمدينة فوة في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، مما أدى إلى انفجار "تانك السولار" بالمخبز، فضلاً عن احتراق سيارة كانت تقف على مقربة منه. تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغًا من العميد رضا عبد الحميد، بنشوب حريق هائل في أحد الأفران البلدية بمدينة فوة، نتيجة انفجار "تانك سولار "خاص بالمخبز، على الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
وانتقلت قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ ومدينة فوة إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة على النيران، الذي خلفت تلفيات وخسائر مادية، فضلاً عن 11 حالة اختناق. وتبين من الفحص، أن الحريق اندلع بمخبز ملك ورثة "جلال.ق.ش.ن."، نتيجة وصول جسم مشتعل، أدى لانفجار "تانك السولار" الخاص بالفرن، وامتداد الحريق إلى طابقين
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طعن-بالسكين

«هنقطع ابنك».. مجهولون يُمزقون وجه طالب أمام والدته

أصيب طالب أولى ثانوي من مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، بقطع في وجهه وجروح عميقة في يديه بسكين حاد على يد مجهولين استوقفوه في الطريق أثناء سيره مع والدته واعتدو عليه بسلاح أبيض، وفروا هاربين وتركوه ينزف وسط صراخ واستغاثات والدته. تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى المنزلة العام، بوصول "فادي.ح.س"، 15 عامًا، مصابًا بجروح خطيرة في يديه وقطع بالأوتار، وجرح في وجهه بجوار أذنه اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ.
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للمرافعات.. «مرسي» إلى 8 يونيو في «اقتحام السجون»

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة 8 يونيو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان أحداث الثورة.
حريق-سيارة

العناية الإلهية تُنقذ رئيس محكمة بالبحيرة من الموت

أنقذت العناية الإلهية رئيس محكمة وادي النطرون من موت محقق، اليوم السبت، إثر اندلاع حريق في سيارته الخاصة، في الكيلو 113 بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية اتجاه القاهرة، التي كان يستقلها في طريقه للمحكمة بدون أي أسباب وتوقفت بجانب الطريق. وتمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، بقيادة العقيد محمد بلبع، وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من السيطرة على النيران، وتم نقل رئيس المحكمة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية والتأكد من سلامته تماما.
رشاوى-فلوس

رشوة وتقنين أراضي.. كواليس ضبط مدير مكتب محافظ البحيرة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، يوم الثلاثاء الماضي، من القبض على مدير المكتب الاعلامي لمحافظ البحيرة "م.خ" من داخل مكتبه بديوان عام المحافظة، وتبين أنه تقاضى مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، تقدر بحوالي 500 ألف جنيه من رجال أعمال وأصحاب شركات مقاولات. وكشفت التحريات التي قام بها رجال الرقابة الإدارية بتلقي مبلغ الرشوة مقابل إنهاء مصالحهم داخل محافظة البحيرة، وتقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضي، وتغيير نشاط بعض قطع الأراضي من نشاط إصلاح زراعي إلى نشاط سكني، وقد تم تفتيش مقار سكن وعمل أطراف الواقعة وضبط المستندات ومتحصلات الجريمة.
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طفايات-حريق

انفجار «كابل» كهرباء بسبب الأحمال في جامعة الزقازيق

تسببت زيادة الأحمال في انفجار كابل كهرباء بمبنى كلية «العلوم» بجامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، فيما تبين أن الكابل يربط الكلية وكلية الطب البشري، حيث جرت السيطرة على الحريق وإخماده دون سقوط ضحايا أو مصابين. البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بكابل كهرباء بمبنى كلية العلوم، جامعة الزقازيق، واصل بين كليتي العلوم والطب البشري.
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10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
حريق

بسبب حرارة الجو.. حريق يلتهم منزلين في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حريق امتد لمنزلين والتهم محتوياتهم، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. حيث تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، بلاغا من العميد رضا عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية بكفر الشيخ، يفيد بنشوب حريق في منزلين بقرية أريمون، لتدفع الحماية المدنية بعدد من السيارات للسيطرة علية بمساعدة الأهالى.
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بسبب الحرارة.. انفجار كابينة مقطورة بالعاشر من رمضان

انفجرت كابينة سيارة نقل ثقيل بمقطورة، بطريق «بنها- العاشر من رمضان» بمحافظة الشرقية، بسبب ارتفاع في درجات الحرارة، وأخطرت النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر من رمضان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية. تلقى اللواء إيهاب لمعي، حكمدار الجنوب بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف شعبان مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في «كابينة» سيارة نقل ثقيل بمقطورة بالطريق الدائري الإقليمي «بنها- العاشر من رمضان» بالقرب من مدينة العاشر من رمضان.
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