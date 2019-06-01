السبب «تانك سولار».. انفجار بمخبز بلدي في كفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م

حريق مخبز بكفر الشيخ

تعرضت عدة منازل وسيارة نصف نقل لتلفيات جسيمة، إثر حريق هائل في مخبز يملكه أحد المواطنين بمدينة فوة في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، مما أدى إلى انفجار "تانك السولار" بالمخبز، فضلاً عن احتراق سيارة كانت تقف على مقربة منه. تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغًا من العميد رضا عبد الحميد، بنشوب حريق هائل في أحد الأفران البلدية بمدينة فوة، نتيجة انفجار "تانك سولار "خاص بالمخبز، على الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ ومدينة فوة إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة على النيران، الذي خلفت تلفيات وخسائر مادية، فضلاً عن 11 حالة اختناق. وتبين من الفحص، أن الحريق اندلع بمخبز ملك ورثة "جلال.ق.ش.ن."، نتيجة وصول جسم مشتعل، أدى لانفجار "تانك السولار" الخاص بالفرن، وامتداد الحريق إلى طابقين