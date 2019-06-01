العناية الإلهية تُنقذ رئيس محكمة بالبحيرة من الموت
تحرير:محمود عبد الصبور
٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م
حريق سيارة - أرشيفية
أنقذت العناية الإلهية رئيس محكمة وادي النطرون من موت محقق، اليوم السبت، إثر اندلاع حريق في سيارته الخاصة، في الكيلو 113 بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية اتجاه القاهرة، التي كان يستقلها في طريقه للمحكمة بدون أي أسباب وتوقفت بجانب الطريق.
وتمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، بقيادة العقيد محمد بلبع، وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من السيطرة على النيران، وتم نقل رئيس المحكمة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية والتأكد من سلامته تماما.
تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا باشتعال النيران في سيارة المستشار أحمد عاطف ميدان رئيس محكمة وادي النطرون، 36 عامًا، وذلك بالكيلو 113 بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية اتجاه القاهرة دائرة مركز وادي النطرون.
على الفور انتقل العميد
تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا باشتعال النيران في سيارة المستشار أحمد عاطف ميدان رئيس محكمة وادي النطرون، 36 عامًا، وذلك بالكيلو 113 بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية اتجاه القاهرة دائرة مركز وادي النطرون.
على الفور انتقل العميد عبد القوى عمرو رئيس فرع البحث الجنائي بالنوبارية، وتم الدفع بسيارة حماية مدنية وتم السيطرة على الحريق، وتبين من المعاينة احتراق السيارة وتفحمها بالكامل وتبين أنها مرسيدس رقم "س ج ي 9572".
وبسؤال رئيس المحكمة، قرر أنه فوجئ باشتعال النيران بالسيارة فجأة أثناء سيرة بالطريق الصحراوي ولم يعلل سببا لذلك.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق، وتم استدعاء خبراء المفرقعات والحماية المدنية لفحص السيارة وبيان أسباب الحريق.