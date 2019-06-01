رياضة

خصم 75 ألف دولار من مكافأة فوز الزمالك بالكونفدرالية

تحرير:أحمد بركات ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م
الزمالك ونهضة بركان
الزمالك ونهضة بركان
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، خصم مبلغ 75 ألف دولار، من مكافأة نادي الزمالك، بعدما توج الفريق الأبيض بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، الذي أقيم على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف لعشاق الفارس الأبيض، ويمثل المبلغ قيمة استقدام حكام أجانب في 3 مباريات متبقية للزمالك بالدوري أمام حرس الحدود، والجونة والإسماعيلي.
وحسم الفريق الأبيض لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه على فريق نهضة بركان بركلات الترجيح، بنتيجة 5- 3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة (1-0)، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في المغرب، ليحجز الزمالك مقعدًا في مباراة السوبر الإفريقي، أمام الترجي الذي فاز بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب
اقرأ المزيد
بتروجت

رسميًا.. بتروجت يرفض خوض لقاء المقاولون العرب

أصدر نادي بتروجت، بيانًا رسميًا اليوم الخميس يرفض فيه عدم خوض مباراته أمام فريق المقاولون العرب، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم (2018-2019)، حين من الممكن أن يكون الفريق الأقرب للهبوط لدوري الدرجة الأولى بعد احتلاله المركز الـ16 برصيد 34 نقطة، وجاء نص بيان الفريق البترولي كالتالي: «يرفض نادي بتروجيت نهائيًا خوض مباراة المقاولون العرب المقبلة، والتي حدد لها اتحاد كرة القدم موعد يوم الاثنين 3 يونيو».
جهاد-جريشة

تأكيدات من كاف بصعوبة قبول التماس جهاد جريشة

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، تأكيدات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، بصعوبة قبول الالتماس المقدم ضد إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، الذي تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر من الاتحاد الإفريقي، وبرر «كاف» هذا القرار بالأداء الضعيف الذي ظهر عليه في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
صلاح

صلاح يكشف عن كيفية تطوره تهديفيا (حوار)

أجرى نجم كرة القدم الإنجليزية جاري لينكر حوارًا مع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح عبر محطة "بي تي سبورت"، تطرق خلاله للحديث عن الكثير من الأمور، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه ليفربول لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت أمام توتنهام، على ملعب واندا متروبوليتانو في تمام الساعة التاسعة مساء، وتحدث صلاح عن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في كييف، الذي خسره ليفربول بنتيجة 3-1 أمام ريال مدريد، والذي خرج منه مصابًا في الكتف في الشوط الأول من المباراة.
اقرأ المزيد من الأخبار
تدريبات-المنتخب (4)

أزمة في معسكر المنتخب بسبب مؤجلات الدوري

تسببت مؤجلات مباريات الدوري الممتاز في بدء معسكر المنتخب الوطني، بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، يوم 6 يونيو المقبل بدون 9 لاعبين 5 من بيراميدز و4 من الزمالك، حيث يرتبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمواجهة نظيره الجونة يوم 6 يونيو، بينما يرتبط فريق بيراميدز بمواجهة نظيره حرس الحدود، ويضم المنتخب من بيراميدز كلا من أحمد الشناوي، عمر جابر، نبيل عماد (دونجا)، أحمد أيمن منصور، عبد الله السعيد، بجانب 4 لاعبين من الزمالك وهم: محمود جنش، محمود علاء، محمود الونش، طارق حامد.
حسام- غالي‎

صدقي: سعيد بالبقاء.. والجونة يستحق مركزًا أفضل

قال حمادة صدقي، المدير الفني لنادي الجونة، إنه سعيد بحصول فريقه على نقطة ثمينة بالتعادل أمام الإسماعيلي، لأنها ضمنت له البقاء في الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى الوصول لمركز أفضل هذا الموسم. ونجا الجونة، من الهبوط للدرجة الثانية، بتعادله أمام الإسماعيلي، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الإثنين، على ملعبه بمدينة الغردقة. وأضاف صدقي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، أن فريقه كان يستحق التواجد في مكانة أفضل من ذلك، خصوصا وأنه يقدم كرة قدم جيدة، ويملك لاعبين على مستوى عال، لكن التوفيق لم يحالفهم في مباريات كثيرة.
هدف ا-زمالك (5)

نجم الزمالك: طارق حامد لازم يتعمله تمثال

يرى وليد صلاح عبد اللطيف، مهاجم نادي الزمالك السابق، أن طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأبيض يستحق إقامة تمثال له تقديرًا لما يقدمه مع القلعة البيضاء طوال الفترة الماضية من مجهود أكثر من رائع. وأضاف عبد اللطيف، خلال تصريحاته عبر قناة «ON sport»: «أمنية حياتي أن تنتقل الروح القتالية التي يلعب بها طارق حامد لجميع لاعبي الفريق، فإذا حدث ذلك سيفوز الزمالك بكل البطولات التي ينافس عليها». وأشار مهاجم منتخب مصر السابق، إلى أن ركلات الجزاء الترجيحية في مباراة نهضة بركان، كانت لحظات صعبة على اللاعبين والجماهير.
برج العرب

نهائي الكونفدرالية في قبضة أمنية محكمة بالإسكندرية

وضعت مديرية أمن الإسكندرية، خطة لتأمين إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية في المباراة التى من المقرر إقامتها، مساء غد الأحد، على معلب الجيش باستاد برج العرب غرب الإسكندرية، بين فريقي الزمالك ونهضة بركان المغربي، وذلك بحضور جماهيري يصل إلى 50 ألف متفرج، وذلك لمؤازرة لاعبي الزمالك للحصول على اللقب الأول تحت اسم الكونفيدرالية، وارتكزت الخطة على رفع درجة الطوارئ بين جميع الأجهزة وتأمين الفريقين بمقر إقامتهما وحتى موعد المباراة وعقب مغادرة كل فريق للمباراة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org