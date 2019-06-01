خصم 75 ألف دولار من مكافأة فوز الزمالك بالكونفدرالية

تحرير:أحمد بركات ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م

الزمالك ونهضة بركان

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، خصم مبلغ 75 ألف دولار، من مكافأة نادي الزمالك، بعدما توج الفريق الأبيض بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، الذي أقيم على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف لعشاق الفارس الأبيض، ويمثل المبلغ قيمة استقدام حكام أجانب في 3 مباريات متبقية للزمالك بالدوري أمام حرس الحدود، والجونة والإسماعيلي.

وحسم الفريق الأبيض لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه على فريق نهضة بركان بركلات الترجيح، بنتيجة 5- 3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة (1-0)، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في المغرب، ليحجز الزمالك مقعدًا في مباراة السوبر الإفريقي، أمام الترجي الذي فاز بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب