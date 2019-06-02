الفرد بـ1000 دولار.. أوبر تنقل الركاب بالغواصة

في خدمة جديدة من نوعها، أطلقت أوبر خدمة توصيل بالغواصات البحرية تحت الماء في أستراليا، بتكلفة تصل إلى نحو ألف دولار للمقعد الواحد، لاستكشاف واحدة من أهم المناطق الأثرية
في تجربة لأول مرة في التاريخ، وباعتبارها أول خدمة توصيل بالغواصات الصغيرة في العالم، أعلنت حكومة كوينزلاند وأوبر عن أول غواصة للركوب تحت الماء في العالم، وتدعى "scUber".
يمكن للمستخدمين الحجز عبر تطبيق أوبر من جلادستون، لاستكشاف الحاجز المرجاني العظيم.
أعلنت الشركة أن الراغبين في خوض هذه التجربة المذهلة، بوسعهم أن يبادروا بالحجز عن طريق التطبيق الإلكتروني للشركة، لأن العرض سينتهي في 18 من يونيو الجاري.
باستخدام الغواصة التجريبية التي تعمل على البطارية، تتمكن الشركة من إتمام 20 رحلة بين 27 مايو و18 يونيو الجاري.
الرحلة تستغرق ساعة واحدة من الوقت
مقابل ألف دولار للمقعد الواحد، يمكن للمستخدمين الاستمتاع برحلات ذهابًا وإيابًا، حيث يمتد الحاجز المرجاني الرائع على مسافة لأكثر من 1400 ميل قبالة ساحل ولاية كوينزلاند في أستراليا، وهو موطن لأكثر من 1600 نوع من الأسماك و600 نوع مختلف من المرجان.
تعمل الغواصة بالكامل
الرحلة تستغرق ساعة واحدة من الوقت
مقابل ألف دولار للمقعد الواحد، يمكن للمستخدمين الاستمتاع برحلات ذهابًا وإيابًا، حيث يمتد الحاجز المرجاني الرائع على مسافة لأكثر من 1400 ميل قبالة ساحل ولاية كوينزلاند في أستراليا، وهو موطن لأكثر من 1600 نوع من الأسماك و600 نوع مختلف من المرجان.
تعمل الغواصة بالكامل على البطارية وتستوعب اثنين من الركاب، بالإضافة إلى الطيار، الذي يقوم بتشغيل الغواصة مع جهاز تحكم يشبه ألعاب الفيديو، ويمكن للغواصة التجريبية الغوص لمسافة تصل إلى 500 قدم.
عند السفر عبر المياه الضحلة، لديك فرصة لرؤية السلاحف وأسماك القرش والأشعة مثل الغطس.
ويعد النظام البيئي المعقد للحاجز المرجاني العظيم بمنزلة منزل ومأوى ومصدر للعديد من المخلوقات البحرية الفريدة من نوعها، ومع ذلك فإن هذا المكان في خطر شديد بسبب تغير المناخ.
لا تقتصر فكرة الغواصة البحرية الجديدة فقط على تقديم تجربة فريدة من نوعها، لذا فإن أوبر ستتبرع بمبلغ 100 ألف دولار أسترالي لمواطني الحاجز المرجاني العظيم، بالإضافة إلى قيمة المكافأة لكل رحلة لدعم مبادرات الحفاظ على البيئة.
تم تصميم الخدمة البحرية لدعم حماية نظام الشعاب المرجانية، وتعاونت أوبر مع مواطني الجدار العظيم المرجانى لدعم مبادرات الحفاظ عليها لأكبر نظام بيئي في العالم.
ستوفر هذه الرحلة تجربة تحت الماء لمنزل ثلاثة آلاف من الشعاب المرجانية و900 جزيرة وأكثر من 1500 نوع من الأسماك.
أفادت التقارير أن 40 متسابقا لديهم الفرصة لطلب تجربة فريدة مباشرةً من خلال تطبيق أوبر، وسيتم قبول الطلبات على أساس الحجز بالأسبقية.
الحاجز المرجاني العظيم هو موقع تاريخي عالمي منذ عام 1981 وهو أول نظام بيئي للشعاب المرجانية في العالم تعترف به اليونسكو.
تمامًا مثل طريقة عمل تطبيق أوبر، ستكون قادرًا على حجز تجربة الغواصة عبر التطبيق، على الرغم من أن هذه الرحلة تأتي بسعر محدد.
ستتيح الغواصة وصولا حصريا إلى الحاجز المرجاني العظيم من مجموعة من المواقع الخلابة، يمكنك اختيار أي منها عند الحجز.
لا بد من رؤية الكثير بالنظر إلى أن موقع اليونسكو للتراث العالمي يحتوي على أكبر مجموعة في العالم من الشعاب المرجانية مع أكثر من 400 نوع من الشعاب المرجانية، ناهيك بأنواع الرخويات النادرة.
تتضمن الرحلة التقاطك من موقعك باستخدام أوبر، وركوب مروحية ذات مناظر خلابة إلى نقطة البداية، والركوب لمدة ساعة واحدة في الغواصة التجريبية، ورحلة العودة إلى عنوان الالتقاط الأصلي.
أوضح لين كودنجتون، الرئيس التنفيذي لإدارة السياحة في كوينزلاند: "في أواخر عام 2018، حددت أبحاث المستهلكين أن استكشاف الحاجز المرجاني العظيم بغواصة كان تجربة السفر المستقبلية المرجوة التي يبحث عنها الزوار، وجعلت الغواصة التجريبية هذه الرغبة حقيقة، كما أكدت من جديد التزام كوينزلاند السياحي بتزويد السكان المحليين والزوار على حد سواء بطرق رائعة لاستكشاف بلاد العجائب الطبيعية.
يسرنا أن نتشارك مع أوبر لإظهار جمال الشعاب المرجانية من خلال هذه التجربة المبتكرة، وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نعطي العديد من المغامرين الباحثين عن السفر من جميع أنحاء العالم، فرصة الفوز بتجربة الغواصة الجديدة لشخصين كجزء من مسابقة السفر العالمية التي أطلقت يوم 24 من مايو الماضي.
أوضحت الشركة الأمريكية أن المشروع يأتي بالشراكة مع هيئة السياحة في المنطقة، والهدف منه هو التوعية بالمخاطر التي تحدق بالحاجز المرجاني من جراء الاحتباس الحراري، حيث يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في إصلاحه وتجديده.