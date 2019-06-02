الفرد بـ1000 دولار.. أوبر تنقل الركاب بالغواصة

في خدمة جديدة من نوعها، أطلقت أوبر خدمة توصيل بالغواصات البحرية تحت الماء في أستراليا، بتكلفة تصل إلى نحو ألف دولار للمقعد الواحد، لاستكشاف واحدة من أهم المناطق الأثرية

تحرير:مي فؤاد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

أوبر

في تجربة لأول مرة في التاريخ، وباعتبارها أول خدمة توصيل بالغواصات الصغيرة في العالم، أعلنت حكومة كوينزلاند وأوبر عن أول غواصة للركوب تحت الماء في العالم، وتدعى "scUber". يمكن للمستخدمين الحجز عبر تطبيق أوبر من جلادستون، لاستكشاف الحاجز المرجاني العظيم. أعلنت الشركة أن الراغبين في خوض هذه التجربة المذهلة، بوسعهم أن يبادروا بالحجز عن طريق التطبيق الإلكتروني للشركة، لأن العرض سينتهي في 18 من يونيو الجاري. باستخدام الغواصة التجريبية التي تعمل على البطارية، تتمكن الشركة من إتمام 20 رحلة بين 27 مايو و18 يونيو الجاري.

الرحلة تستغرق ساعة واحدة من الوقت مقابل ألف دولار للمقعد الواحد، يمكن للمستخدمين الاستمتاع برحلات ذهابًا وإيابًا، حيث يمتد الحاجز المرجاني الرائع على مسافة لأكثر من 1400 ميل قبالة ساحل ولاية كوينزلاند في أستراليا، وهو موطن لأكثر من 1600 نوع من الأسماك و600 نوع مختلف من المرجان. تعمل الغواصة بالكامل