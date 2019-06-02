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الفرد بـ1000 دولار.. أوبر تنقل الركاب بالغواصة

في خدمة جديدة من نوعها، أطلقت أوبر خدمة توصيل بالغواصات البحرية تحت الماء في أستراليا، بتكلفة تصل إلى نحو ألف دولار للمقعد الواحد، لاستكشاف واحدة من أهم المناطق الأثرية
تحرير:مي فؤاد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
أوبر
أوبر
في تجربة لأول مرة في التاريخ، وباعتبارها أول خدمة توصيل بالغواصات الصغيرة في العالم، أعلنت حكومة كوينزلاند وأوبر عن أول غواصة للركوب تحت الماء في العالم، وتدعى "scUber". يمكن للمستخدمين الحجز عبر تطبيق أوبر من جلادستون، لاستكشاف الحاجز المرجاني العظيم. أعلنت الشركة أن الراغبين في خوض هذه التجربة المذهلة، بوسعهم أن يبادروا بالحجز عن طريق التطبيق الإلكتروني للشركة، لأن العرض سينتهي في 18 من يونيو الجاري. باستخدام الغواصة التجريبية التي تعمل على البطارية، تتمكن الشركة من إتمام 20 رحلة بين 27 مايو و18 يونيو الجاري.
الرحلة تستغرق ساعة واحدة من الوقت مقابل ألف دولار للمقعد الواحد، يمكن للمستخدمين الاستمتاع برحلات ذهابًا وإيابًا، حيث يمتد الحاجز المرجاني الرائع على مسافة لأكثر من 1400 ميل قبالة ساحل ولاية كوينزلاند في أستراليا، وهو موطن لأكثر من 1600 نوع من الأسماك و600 نوع مختلف من المرجان. تعمل الغواصة بالكامل
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أستون مارتن DP215 2

تم بيعها في مزادات.. هذه أغلى سيارات عرفها البشر

تبقى العديد من السيارات الرياضية الخارقة هي صاحبة لقب أغلى الموديلات على مستوى الأسواق العالمية، وذلك نظرًا لما تحتويه من إمكانات فنية وتصميم رائع في الشكل الخارجي يؤهلها لأن تكون من بين الموديلات التي يذكرها التاريخ، كونها كانت يومًا ما هي الأغلى على سطح هذا الكوكب. وعلى الرغم من الإمكانات الكبرى لتلك السيارات، فإن هناك مجموعة من الموديلات التاريخية استطاعت أن تحقق أسعارا أعلى منها، وذلك من خلال عرضها في مزادات علنية عالمية، الأمر الذي ينتهي بها بالانتقال إلى ملكية ملياردير أو أحد الأثرياء من محبي السيارات في العالم.
صالون-السيارة-الداخلي

تقنيات يحتاجها جمهور السيارات للقيادة بدون حوادث

لا شك أن العديد من التقنيات التي تنتجها شركات السيارات في موديلاتها الجديدة تحظى بتقدير واسع من الجمهور على مستوى العالم، إلا أن بعض التقنيات تكون في الغالب ذات أهمية أكبر من غيرها، كونها تتعلق بالأمور التي يحتاجها السائقون أثناء السير. وتعمل تلك التقنيات على تسهيل مهام القيادة وتجنيب السائقين متاعب التركيز المتواصل، وهو الأمر الذي يعد من أهم مبادئ تسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان في قيادة السيارات، خاصة أنها من بين الأمور التي يبحث عنها الجمهور دومًا على مستوى الأسواق العالمية بشكل رئيس.
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هذه أرخص سيارات رياضية متاحة بالأسواق

تبذل العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات مجهودات واسعة من أجل اجتذاب الجمهور من خلال العشرات من العوامل، سواء كانت عبر الإمكانات الرياضية المتطورة أو التقنيات الحديثة في السيارات أو الأسعار المعقولة، ولذلك فإن الجمع بين كافة تلك العوامل قد يرجح كفة تلك الموديلات. ولا شك أن السيارات الرياضية هي التي تستطيع أن تمنح المستهلك الإمكانات الفنية والتقنيات المتطورة، وهو ما يعني أن مراعاة أسعار تلك الموديلات يمكن أن تكون من الخيارات المفضلة للجمهور الباحث عن إمكانيات كبيرة بأسعار معقولة في الأسواق العالمية.
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