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محافظ بورسعيد: خط ساخن للتصدي للدروس الخصوصية

تحرير:شيماء رشاد ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، خلال اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، إنه سيطلق خط ساخن من خلال مكتبه الشخصي لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين ضد من أسماهم بتجار العلم، وتجار الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن الدروس الخصوصية لم تعد تتماشى مع الأنظمة التعليمية المصرية الجديدة، محذرا أولياء الأمور من السماع لمطالب المدرسين بالبدء في الدروس، واصفًا ذلك بأنه بهدف جمع المال. وشدد محافظ بورسعيد، أنه سيتلقى الشكاوي بنفسه، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المدرسين المخالفين.
وكان المحافظ، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.55 %، وذلك بفناء مدرسة بورسعيد الإعدادية بنات. وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام 11 ألف و92 طالب، موزعين على 56 لجنة، وعدد الناجحين 8893 طالب، بنسبة نجاح 80.55%. وحضر اعتماد النتيجة كلًا من "الدكتور نبوي باهي، وكيل
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تحقيق وشرطة وسلاح.. تجاوزات امتحان الدبلوم

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حكم إخراج الجمعيات لزكاة الفطر بعد العيد|الإفتاء ترد

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، يجب على الفرد أن يخرج زكاة فطره قبل نهاية يوم العيد عند الجمهور والحسن بن زياد من الحنفية، خلافًا لجمهور الحنفية؛ فإن وقت أداء زكاة الفطر عندهم هو العمر كله مع قولهم باستحباب إخراجها قبل صلاة العيد. وأضاف مفتى الجمهورية، غير أنهم اتفقوا على عدم سقوطها بخروج وقتها؛ لأن خروجها في وقتها من حقوق الله تعالى، وهي تُكفَّر بالتوبة والاستغفار؛ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، أما وصولها لمستحقيها فهو من حقوق العباد التي لا يخرُج المكلف من عهدتها إلا بأدائها.
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السيسي يصدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 70 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وينص القانون على أن يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقا لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1958 بتنظيم الصناعة وتشجيعها في جمهورية مصر العربية قائما ويخضع في تنظيمه لأحكام القانون، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة الكبرى ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، كما تعتبر الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون مستمرة أيا كان قرار إنشائها وتخضع في تنظيمها لأحكام القانون المرافق.
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التعليم: 98% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الرياضيات إلكترونيا

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للمرة الثانية«التابلت» يكتب نهاية مسيرته قبل أن تبدأ

«عفوا لم يتم التحقق من الرمز الخاص بك».. ساعات عصيبة عاشها 650 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى اليوم مع بداية امتحانات نهاية العام بمادة اللغة العربية، حيث فوجئ الطلاب وأولياء الأمور بتعذر الوصول إلى منصة الامتحانات لأكثر من ساعة من زمن الامتحانات بعد سقوط الـ"سيستم" في عدة مدارس على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث ظهرت على أجهزة التابلت رسالة مفادها: «عفوا لم يتم التحقق من الرمز الخاص بك»، مما دفع الإدارات التعليمية فى عدد كبير من محافظات الجمهورية إلى وقف الامتحان، واستبدال بالامتحانات الإلكترونية أخرى ورقية.
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شوقي: 95 ألف طالب أدوا الامتحان الإلكتروني حتى الآن

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