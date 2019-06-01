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تعرف على مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
صلاة العيد - صورة أرشيفية
صلاة العيد - صورة أرشيفية
تعد رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري الجاري 1440، وسائر الأشهر الهجرية في مصر وعدد من الدول الإسلامية، أساس ثبوت غرة الشهر القمري من عدمه، وذلك مع الاعتداد بالحسابات الفلكية التي يجريها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والتي تقطع بوجود الهلال الجديد ولكنها لا تضمن رؤيته، وتشير إلى تحديد إمكانية رؤيته بعد غروب شمس يوم 29 من الشهر الهجري، أي يوم استطلاعه بالرؤية الشرعية الذي يوافق هذا العام يوم الإثنين 29 رمضان الموافق 3 يونيو المقبل.
وقال الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد، إن غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر ستوافق هذا العام يوم الثلاثاء 4 يونيو المقبل حسابيا، وستثبت رؤية هلاله يوم استطلاع الرؤية الشرعية. (التفاصيل)مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك فى محافظات ومدن مصر:القاهرة 5:19الجيزة 5:19الإسكندرية 5:21بورسعيد 5:12السويس 5:14العريش
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امتحان-الدبلومات الفنية- الدكتور محمد عمارة-رئيس-قطاع التعليم-الفنى (2)

تحقيق وشرطة وسلاح.. تجاوزات امتحان الدبلوم

تفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم السبت، عددا من لجان امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018 - 2019، بمحافظة الفيوم، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، وضمان الالتزام والانضباط داخل اللجان، ورافقه خلال الجولة محمد عبد الله، وكيل تعليم الفيوم، الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهاشم على جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.
شوقى علام مفتى الجمهورية (4)

حكم إخراج الجمعيات لزكاة الفطر بعد العيد|الإفتاء ترد

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، يجب على الفرد أن يخرج زكاة فطره قبل نهاية يوم العيد عند الجمهور والحسن بن زياد من الحنفية، خلافًا لجمهور الحنفية؛ فإن وقت أداء زكاة الفطر عندهم هو العمر كله مع قولهم باستحباب إخراجها قبل صلاة العيد. وأضاف مفتى الجمهورية، غير أنهم اتفقوا على عدم سقوطها بخروج وقتها؛ لأن خروجها في وقتها من حقوق الله تعالى، وهي تُكفَّر بالتوبة والاستغفار؛ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، أما وصولها لمستحقيها فهو من حقوق العباد التي لا يخرُج المكلف من عهدتها إلا بأدائها.
مجلس-النواب

مطالب برلمانية لتفعيل نسبة 5% لتعيين ذوي الإعاقة

تقدمت إيمان خضر عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق والقنايات، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التضامن علي مصيلحي، والقوى العاملة محمد سعفان، بشأن موعد تفعيل نسبة الـ5%، الخاصة بتعيين ذوي الإعاقة في جميع قطاعات الدولة، سواء حكومية أو خاصة، قائلة إن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وإعطائهم حقوق تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكنهم من الاندماج في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم مهما كانت، ما سيساعد في إكسابهم الثقة بأنفسهم وإكساب المجتمع الثقة بهم.
السيسي-يوقع

السيسي يصدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 70 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وينص القانون على أن يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقا لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1958 بتنظيم الصناعة وتشجيعها في جمهورية مصر العربية قائما ويخضع في تنظيمه لأحكام القانون، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة الكبرى ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، كما تعتبر الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون مستمرة أيا كان قرار إنشائها وتخضع في تنظيمها لأحكام القانون المرافق.
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خسائر-البورصة

البورصة تخسر 6.5 مليار جنيه بمستهل تعاملات رمضان

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، أولى جلسات شهر رمضان الكريم، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 785.767 مليار جنيه، تأثرًا بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب. وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 14444 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 2248 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 644 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1641 نقطة.
الفوانيس-بالإسكندرية (9)

فوانيس رمضان من 30 لـ750 بالإسكندرية.. وصلاح يتصدر

"حالو يا حالو، ومرحب شهر الصوم مرحب، ورمضان جانا، ورمضان كريم".. كلها كلمات أغانٍ مجرد أن تصل إلى مسامعك فهي تشير إلى حلول شهر رمضان، الذي يشهد استعدادات خاصة للترحيب بقدومه كأحد الظواهر الشعبية الأصيلة فى مصر. ولا تعد الأغاني أحد المظاهر الوحيدة للتعبير عن الترحيب بحلول شهر رمضان، وإنما ترتبط بها الفوانيس، وتعد أحد المظاهر الشعبية الأصيلة في مصر وأحد الفنون الفلكلورية التي نالت اهتمام الدارسين. وتعاني أسواق "الإسكندرية" من حالة ركود في بيع الفوانيس أرجعها المواطنون إلى "ارتفاع الأسعار".
اسواق قطر

الأدوات المنزلية.. سلع تنخفض أسعارها خلال رمضان

يشهد عدد من السلع الغذائية وغير الغذائية انخفاضا ملحوظا فى الأسعار التى يأتى على رأسها الأدوات المنزلية والأسماك واللحوم وبعض أنواع الياميش وبعض أصناف البقوليات، نتيجة تراجع المواطنين عن شرائها بفضل تخزين كميات كبيرة منها قبل حلول شهر رمضان المبارك. التجار بدورهم أكدوا أن التراجع فى الشراء أحد الأسباب إلا أن شهر رمضان يشهد حالة من الركود التجاري فى مختلف السلع، خاصة غير المرتبطة بطقوس الشهر الفضيل، كما أن هناك أولويات للمواطن تجعل بعض المنتجات تصنف على أنها رفاهية.
هلال-رمضان

3 دول إسلامية تعلن الثلاثاء أول أيام رمضان

أعلنت كل من سلطنة عمان وجزر القمر والمغرب، أن الثلاثاء، هو أول أيام شهر رمضان، على خلاف معظم الدول العربية والإسلامية. وأعلنت نحو 18 دولة عربية أبرزها السعودية ومصر، أنّ أول أيام رمضان يوافق، الاثنين 6 مايو، إذ أعلنت المحكمة العليا في السعودية، أن الاثنين هو غرة رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد، كما أكدت دور الإفتاء في مصر والأردن والسودان وليبيا، ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد، وأن الإثنين، هو أول أيام رمضان. كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في المنامة، ثبوت رؤية الهلال، مساء الأحد، ليكون الاثنين غرة رمضان في البحرين.
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