«هنقطع ابنك».. مجهولون يُمزقون وجه طالب أمام والدته

تحرير:رانيا الديداموني ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م

طعن - أرشيفية

أصيب طالب أولى ثانوي من مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، بقطع في وجهه وجروح عميقة في يديه بسكين حاد على يد مجهولين استوقفوه في الطريق أثناء سيره مع والدته واعتدو عليه بسلاح أبيض، وفروا هاربين وتركوه ينزف وسط صراخ واستغاثات والدته. تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى المنزلة العام، بوصول "فادي.ح.س"، 15 عامًا، مصابًا بجروح خطيرة في يديه وقطع بالأوتار، وجرح في وجهه بجوار أذنه اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤال والدته، أكدت أنها تلقت رسالة تهديد على هاتفها المحمول محتواها "هنقطع ابنك"، وأثناء سيرهما معًا، اعترض طريقهما مجهولين وطرحوا نجلها أرضًا ومزقوا وجهه ويديه بسكين حاد أثناء مقاومته لهم. واتهمت والدة الطالب، "أحمد.س.س"، 15 عامًا زميله، بالتورط في الواقعة، إذ