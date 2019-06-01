جريمة

«هنقطع ابنك».. مجهولون يُمزقون وجه طالب أمام والدته

تحرير:رانيا الديداموني ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م
طعن - أرشيفية
طعن - أرشيفية
أصيب طالب أولى ثانوي من مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، بقطع في وجهه وجروح عميقة في يديه بسكين حاد على يد مجهولين استوقفوه في الطريق أثناء سيره مع والدته واعتدو عليه بسلاح أبيض، وفروا هاربين وتركوه ينزف وسط صراخ واستغاثات والدته. تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى المنزلة العام، بوصول "فادي.ح.س"، 15 عامًا، مصابًا بجروح خطيرة في يديه وقطع بالأوتار، وجرح في وجهه بجوار أذنه اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ.
وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤال والدته، أكدت أنها تلقت رسالة تهديد على هاتفها المحمول محتواها "هنقطع ابنك"، وأثناء سيرهما معًا، اعترض طريقهما مجهولين وطرحوا نجلها أرضًا ومزقوا وجهه ويديه بسكين حاد أثناء مقاومته لهم. واتهمت والدة الطالب، "أحمد.س.س"، 15 عامًا زميله، بالتورط في الواقعة، إذ
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المستشار-محمد-شيرين-فهمى-يحضر-لسماع-شهادة-مبارك-امام-المحكمة (2)

للمرافعات.. «مرسي» إلى 8 يونيو في «اقتحام السجون»

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة 8 يونيو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان أحداث الثورة.
حريق-سيارة

العناية الإلهية تُنقذ رئيس محكمة بالبحيرة من الموت

أنقذت العناية الإلهية رئيس محكمة وادي النطرون من موت محقق، اليوم السبت، إثر اندلاع حريق في سيارته الخاصة، في الكيلو 113 بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية اتجاه القاهرة، التي كان يستقلها في طريقه للمحكمة بدون أي أسباب وتوقفت بجانب الطريق. وتمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، بقيادة العقيد محمد بلبع، وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من السيطرة على النيران، وتم نقل رئيس المحكمة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية والتأكد من سلامته تماما.
انفجار-تانك-سولار بمخبز-بلدي-بكفر الشيخ (1)

السبب «تانك سولار».. انفجار بمخبز بلدي في كفر الشيخ

تعرضت عدة منازل وسيارة نصف نقل لتلفيات جسيمة، إثر حريق هائل في مخبز يملكه أحد المواطنين بمدينة فوة في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، مما أدى إلى انفجار "تانك السولار" بالمخبز، فضلاً عن احتراق سيارة كانت تقف على مقربة منه. تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغًا من العميد رضا عبد الحميد، بنشوب حريق هائل في أحد الأفران البلدية بمدينة فوة، نتيجة انفجار "تانك سولار "خاص بالمخبز، على الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
رشاوى-فلوس

رشوة وتقنين أراضي.. كواليس ضبط مدير مكتب محافظ البحيرة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، يوم الثلاثاء الماضي، من القبض على مدير المكتب الاعلامي لمحافظ البحيرة "م.خ" من داخل مكتبه بديوان عام المحافظة، وتبين أنه تقاضى مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، تقدر بحوالي 500 ألف جنيه من رجال أعمال وأصحاب شركات مقاولات. وكشفت التحريات التي قام بها رجال الرقابة الإدارية بتلقي مبلغ الرشوة مقابل إنهاء مصالحهم داخل محافظة البحيرة، وتقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضي، وتغيير نشاط بعض قطع الأراضي من نشاط إصلاح زراعي إلى نشاط سكني، وقد تم تفتيش مقار سكن وعمل أطراف الواقعة وضبط المستندات ومتحصلات الجريمة.
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محكمة

السجن 3 سنوات لطالب زرع عبوة لتفجير سنترال بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم السبت، بمعاقبة طالب بالتعليم الأزهري، في الخامسة عشرة من عمره، بالسجن لمدة ثلاث سنوات؛ على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة تدعو للتحريض على العنف وبث الرعب في نفوس المواطنين، فضلًا عن قيامه بزرع عبوة ناسفة بهدف تفجير سنترال «أنشاص الرمل» التابع لدائرة مركز شرطة بلبيس.
القبض-على-متهم

ضبط رجل أعمال كون ثروة طائلة من المخدرات بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الجمعة، من ضبط رجل أعمال في العقد الثالث من العمر، يمتلك شركة استيراد وتصدير من قرية المنيل التابعة لمركز طلخا وسابق اتهامه في قضية اتجار بالمخدرات، يتربح من التجارة غير المشروعة بالمواد المخدرة، حتى بلغت ثروته أكثر من 70 مليون جنيه، وعمد المتهم استثمار تلك الأموال في العقارات والأراضي لإبعاد الشبهات عنه، واستغل الشركة لتسهيل لقائه بعملائه في تجارته، وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.
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مقتل مسجلي خطر في تبادل لإطلاق الرصاص بالدقهلية

لقي اثنان من العناصر الخطرة، المحكوم عليهما بالإعدام مصرعهما، فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالدقهلية، وذلك عقب نجاح أجهزة البحث فى تحديد مكان اختبائهما.. حيث ورد بلاغ إلى مركز شرطة شربين بالدقهلية، بنشوب مشاجرة بدائرة المركز بين شخصين، أحدهما محكوم عليه بالإعدام فى قضية قتل، وبالسجن لمدة 30 سنة فى ثلاث قضايا شروع فى قتل، سرقة، وذلك لاعتقاد الأخير بقيام الأول بالإرشاد عنه لدى الأجهزة الأمنية، وتعدى خلالها على الأول بمطواة فأصابه بعدة جروح قطعية، وحال مقاومة الأول له قام بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائى من بندقية آلية كانت بحوزته.
مجلس-الدولة

المحكمة التأديبية تجازي مدير مديرية المساحة وآخرين

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، اليوم الأحد، مدير مديرية المساحة بمحافظة الدقهلية بعقوبة اللوم، ومسؤولين آخرين من مساعديه بخصم أجر شهر، وذلك بعد ثبوت قيامهم بمخالفة القانون وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بأمانة. وشمل الحكم، في القضية رقم 357 لسنة 59 قضائية، مجازاة «عبد العزيز. ح. ا»، مدير مديرية المساحة بمحافظة الدقهلية، بعقوبة اللوم، لقيامه بالتأشير خلال فترة عمله مديرًا للمساحة بمحافظة الإسماعيلية، على الطلب المقدم من "عبد الرازق. خ" بإحالته للمخالفين الثاني والثالث دون تحويله إلى مكتب المراجعة.
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