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السيسي يصدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 70 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وينص القانون على أن يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقا لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1958 بتنظيم الصناعة وتشجيعها في جمهورية مصر العربية قائما ويخضع في تنظيمه لأحكام القانون، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة الكبرى ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، كما تعتبر الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون مستمرة أيا كان قرار إنشائها وتخضع في تنظيمها لأحكام القانون المرافق.
ويستمر مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية " 2016 - 2019"، ويستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة قبل صدور هذا القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون
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امتحان-الدبلومات الفنية- الدكتور محمد عمارة-رئيس-قطاع التعليم-الفنى (2)

تحقيق وشرطة وسلاح.. تجاوزات امتحان الدبلوم

تفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم السبت، عددا من لجان امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018 - 2019، بمحافظة الفيوم، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، وضمان الالتزام والانضباط داخل اللجان، ورافقه خلال الجولة محمد عبد الله، وكيل تعليم الفيوم، الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهاشم على جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.
شوقى علام مفتى الجمهورية (4)

حكم إخراج الجمعيات لزكاة الفطر بعد العيد|الإفتاء ترد

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، يجب على الفرد أن يخرج زكاة فطره قبل نهاية يوم العيد عند الجمهور والحسن بن زياد من الحنفية، خلافًا لجمهور الحنفية؛ فإن وقت أداء زكاة الفطر عندهم هو العمر كله مع قولهم باستحباب إخراجها قبل صلاة العيد. وأضاف مفتى الجمهورية، غير أنهم اتفقوا على عدم سقوطها بخروج وقتها؛ لأن خروجها في وقتها من حقوق الله تعالى، وهي تُكفَّر بالتوبة والاستغفار؛ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، أما وصولها لمستحقيها فهو من حقوق العباد التي لا يخرُج المكلف من عهدتها إلا بأدائها.
مجلس-النواب

مطالب برلمانية لتفعيل نسبة 5% لتعيين ذوي الإعاقة

تقدمت إيمان خضر عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق والقنايات، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التضامن علي مصيلحي، والقوى العاملة محمد سعفان، بشأن موعد تفعيل نسبة الـ5%، الخاصة بتعيين ذوي الإعاقة في جميع قطاعات الدولة، سواء حكومية أو خاصة، قائلة إن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وإعطائهم حقوق تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكنهم من الاندماج في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم مهما كانت، ما سيساعد في إكسابهم الثقة بأنفسهم وإكساب المجتمع الثقة بهم.
صلاة-العيد

تعرف على مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك

تعد رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري الجاري 1440، وسائر الأشهر الهجرية في مصر وعدد من الدول الإسلامية، أساس ثبوت غرة الشهر القمري من عدمه، وذلك مع الاعتداد بالحسابات الفلكية التي يجريها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والتي تقطع بوجود الهلال الجديد ولكنها لا تضمن رؤيته، وتشير إلى تحديد إمكانية رؤيته بعد غروب شمس يوم 29 من الشهر الهجري، أي يوم استطلاعه بالرؤية الشرعية الذي يوافق هذا العام يوم الإثنين 29 رمضان الموافق 3 يونيو المقبل.
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البنك-الدولى

الموافقة على تمويل بـ200 مليون دولار من البنك الدولي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل (مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف)، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار، ويهدف المشروع إلى تعزيز خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية الاخرى للمستفيدين منه، إذ يتضمن المشروع تقديم الدعم المالي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل لهذه الشركات لتنفيذ المشروعات المتعلقة بخلق الوظائف.
عبد الفتاح السيسى (5)

السيسي: المصريين يقدروا يغيروا تاني زي يناير ويونيو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مجابهة التطرف أمنية وتنموية وفكرية وثقافية وحتى دينية، وهناك أحاديث تصدر صورة مغايرة عن مصر فيما يخص التعبير عن الرأي وحقوق الإنسان وغيرها، مؤكدا: "الدول ما بتتبنيش بالدلع، الدول بتتبني بالجهد والعمل والصبر والالتزام، وماحدش هايجي يشتغل عندنا في مصر هنا ويساعدنا لو مفيش استقرار ومفيش أمن، وإحنا دولة فيها 100 مليون، والكلام ده المصريين واعيين ليه، المصريون لن يسمحوا لأحد أن ينتهك حقوقهم، وده مش كلام بنجامل بيه المصريين"، جاء ذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في سيناء والإسماعيلية، اليوم الأحد.
عبد الفتاح السيسى (6)

الرئيس السيسي: الدول ما بتتبنيش بالدلع

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مجابهة التطرف أمنية وتنموية وفكرية وثقافية وحتى دينية، مشيرا إلى أن هناك أحاديث تصدر صورة مغايرة عن مصر فيما يخص التعبير عن الرأي وحقوق الإنسان وغيرها، مؤكدا: "الدول ما بتتبنيش بالدلع، الدول بتتبني بالجهد والعمل والصبر والالتزام، وماحدش هاييجي يشتغل عندنا في مصر لو مفيش استقرار ومفيش أمن، وإحنا دولة فيها 100 مليون"، موضحا: "ما تم إنجازه من مشروعات مقدمة تساهم في خلق فرص عمل للشباب، ولا بد من إقامة مشورعات جديدة تستوعب محافظات القناة".
رياضة-الجرى

تخصيص مناطق لرياضتي المشي والركض في طلب إحاطة

تقدم فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تمهيد بعض الشوارع لاستيعاب رياضتي المشي والركض، إذ أن هذه الخطوة تساهم في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بممارسة الرياضة وإنقاص الوزن، مطالبا بتخطيط خانات بالشوارع مخصصة لممارسة الرياضة، بوصفها حق للجميع ولا تحتاج إلى مصروفات خاصة، فتواجد هذه الأماكن بكل منطقة، سيحدث تغيرا ملحوظا بمعدلات ممارسة الرياضة بين المصريين.
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