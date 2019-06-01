السيسي يصدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 70 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وينص القانون على أن يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقا لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1958 بتنظيم الصناعة وتشجيعها في جمهورية مصر العربية قائما ويخضع في تنظيمه لأحكام القانون، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة الكبرى ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، كما تعتبر الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون مستمرة أيا كان قرار إنشائها وتخضع في تنظيمها لأحكام القانون المرافق.

ويستمر مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية " 2016 - 2019"، ويستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة قبل صدور هذا القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون