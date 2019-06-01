مطالب برلمانية لتفعيل نسبة 5% لتعيين ذوي الإعاقة

تحرير:أحمد جاد ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م

مجلس النواب

تقدمت إيمان خضر عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق والقنايات، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التضامن علي مصيلحي، والقوى العاملة محمد سعفان، بشأن موعد تفعيل نسبة الـ5%، الخاصة بتعيين ذوي الإعاقة في جميع قطاعات الدولة، سواء حكومية أو خاصة، قائلة إن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وإعطائهم حقوق تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكنهم من الاندماج في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم مهما كانت، ما سيساعد في إكسابهم الثقة بأنفسهم وإكساب المجتمع الثقة بهم.

وأوضحت خضر، في طلبها، اليوم السبت، أنه لا يمكن التحدث عن حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع المصري، دون التشديد وبشكل صريح على أهم حقوقهم، وهو الحق في العمل، إذ أن الإنخراط في سوق العمل أمر ذو أهمية بالغة، من خلال إعانتهم على تدبير احتياجاتهم الخاصة والمعيشية في ظل هذه الظروف الاقتصادية.وأشارت إلى