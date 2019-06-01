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مطالب برلمانية لتفعيل نسبة 5% لتعيين ذوي الإعاقة

تحرير:أحمد جاد ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م
مجلس النواب
مجلس النواب
تقدمت إيمان خضر عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق والقنايات، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التضامن علي مصيلحي، والقوى العاملة محمد سعفان، بشأن موعد تفعيل نسبة الـ5%، الخاصة بتعيين ذوي الإعاقة في جميع قطاعات الدولة، سواء حكومية أو خاصة، قائلة إن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وإعطائهم حقوق تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكنهم من الاندماج في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم مهما كانت، ما سيساعد في إكسابهم الثقة بأنفسهم وإكساب المجتمع الثقة بهم.
وأوضحت خضر، في طلبها، اليوم السبت، أنه لا يمكن التحدث عن حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع المصري، دون التشديد وبشكل صريح على أهم حقوقهم، وهو الحق في العمل، إذ أن الإنخراط في سوق العمل أمر ذو أهمية بالغة، من خلال إعانتهم على تدبير احتياجاتهم الخاصة والمعيشية في ظل هذه الظروف الاقتصادية.وأشارت إلى
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امتحان-الدبلومات الفنية- الدكتور محمد عمارة-رئيس-قطاع التعليم-الفنى (2)

تحقيق وشرطة وسلاح.. تجاوزات امتحان الدبلوم

تفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم السبت، عددا من لجان امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018 - 2019، بمحافظة الفيوم، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، وضمان الالتزام والانضباط داخل اللجان، ورافقه خلال الجولة محمد عبد الله، وكيل تعليم الفيوم، الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهاشم على جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.
شوقى علام مفتى الجمهورية (4)

حكم إخراج الجمعيات لزكاة الفطر بعد العيد|الإفتاء ترد

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، يجب على الفرد أن يخرج زكاة فطره قبل نهاية يوم العيد عند الجمهور والحسن بن زياد من الحنفية، خلافًا لجمهور الحنفية؛ فإن وقت أداء زكاة الفطر عندهم هو العمر كله مع قولهم باستحباب إخراجها قبل صلاة العيد. وأضاف مفتى الجمهورية، غير أنهم اتفقوا على عدم سقوطها بخروج وقتها؛ لأن خروجها في وقتها من حقوق الله تعالى، وهي تُكفَّر بالتوبة والاستغفار؛ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، أما وصولها لمستحقيها فهو من حقوق العباد التي لا يخرُج المكلف من عهدتها إلا بأدائها.
السيسي-يوقع

السيسي يصدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 70 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وينص القانون على أن يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقا لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1958 بتنظيم الصناعة وتشجيعها في جمهورية مصر العربية قائما ويخضع في تنظيمه لأحكام القانون، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة الكبرى ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، كما تعتبر الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون مستمرة أيا كان قرار إنشائها وتخضع في تنظيمها لأحكام القانون المرافق.
صلاة-العيد

تعرف على مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك

تعد رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري الجاري 1440، وسائر الأشهر الهجرية في مصر وعدد من الدول الإسلامية، أساس ثبوت غرة الشهر القمري من عدمه، وذلك مع الاعتداد بالحسابات الفلكية التي يجريها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والتي تقطع بوجود الهلال الجديد ولكنها لا تضمن رؤيته، وتشير إلى تحديد إمكانية رؤيته بعد غروب شمس يوم 29 من الشهر الهجري، أي يوم استطلاعه بالرؤية الشرعية الذي يوافق هذا العام يوم الإثنين 29 رمضان الموافق 3 يونيو المقبل.
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-01

رئيس الوزراء يصلي الجمعة الأخيرة من رمضان في الحسين

أدى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في مسجد الإمام الحسين بالقاهرة. وألقي خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث أكد خلالها فضل وبركة ليلة القدر العظيمة من شهر رمضان الكريم. وأوضح جمعة أن رب العزة يفتح أبواب المغفرة والرحمة فى هذه الأيام التى نمر بها من الشهر الكريم، مضيفا أن من فضائل ليلة القدر هو فتح باب العفو والمغفرة للعباد من قبل رب العباد.
مصطفى-مدبولى

الوزراء يوافق على دعم ألماني بـ225 مليون يورو

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اتفاق التمويل الخاص بدعم الموازنة المقدم من الجانب الألماني بمبلغ 225 مليون يورو (الشريحة الثانية)، لاستكمال دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية داخل برنامج صندوق النقد الدولي. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 503.49 فدان، تعادل 2 مليون و115 ألفا و112 مترا مربعا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية بنبان بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إنشاء محطة معالجة صرف صحي وغابة خشبية.
البنك-الدولى

الموافقة على تمويل بـ200 مليون دولار من البنك الدولي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل (مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف)، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار، ويهدف المشروع إلى تعزيز خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية الاخرى للمستفيدين منه، إذ يتضمن المشروع تقديم الدعم المالي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل لهذه الشركات لتنفيذ المشروعات المتعلقة بخلق الوظائف.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

أين وصلت «الجمعيات الأهلية» داخل البرلمان؟

بعد مرور أكثر من شهر على إعلان اللجنة المكلفة من رئيس الوزراء برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، عن إعداد مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية، وذلك بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على إعادة طرح قانون الجمعيات الأهلية للتعديل، حيث استقرت اللجنة على إلغاء القانون 70 لسنة 2017، وعدم تعديله، من أجل تعزيز العمل الأهلي لما له من دور إيجابي في التنمية الاجتماعية، الأمر الذى يطرح تساؤلا بشأن مشروع القانون وأين وصل داخل البرلمان حتى الآن؟.. وهل سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي أم لا؟
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