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انتحار وأدوية اكتئاب.. من صاحب رسالة صيدلة بني سويف؟

تحرير:محمد حفيظ ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٣ م
رسالة تهديد بالانتحار في صيدلة بني سويف
رسالة تهديد بالانتحار في صيدلة بني سويف
عثر أحد طلاب كلية الصيدلة بجامعة بني سويف، على رسالة تهديد بالانتحار داخل الكلية، مكتوب عليها "سأنتحر يوم 13/ 6/ 2019 سأموت يوم ولدت"، وتضمنت الورق لصق شريطين من الأقراص والتي يتم تناولها كعلاج لأمراض الوسواس القهري والقلق والاكتئاب الحاد، ودفعت الكلية إلى اتخاذ إجراءاتها اللازمة لمواجهة تلك الرسالة وطمأنة طلابها. وقال بيشوي جمال، في منشور على صفحته على موقع "فيسبوك": "بعد الانتهاء من الامتحان ذهبت لرؤية ورقة الشفوي والتي يتم تعليقها في أول الممر ووجدت ورقة مكتوب عليها "سأنتحر يوم ولدت".
وأوضح بيشوي، أن صاحب رسالة التهديد قام بلصق شريطين مختلفين من الأدوية وهما الـpsycho وهو نوع يعالج OCD الوسواس القهري، والنوع الآخر يعالج القلق والاكتئاب الحاد، مضيفًا أن الشخص الذي قام بكتابة هذه العبارات يعانى كثيرًا وظروفه صعبة مع ضغط الامتحانات وتوترها دخوله في مرحلة depression اكتئاب. وقال مصدر
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تجهيز لأكبر مائدة إفطار في العالم في العاصمة الإدارية الجديدة تصوير سامح ابو حسن

العاصمة الإدارية تفطر على أطول مائدة في العالم

بدأ عمال العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، الإفطار على أطول مائدة إفطار جماعي في العالم بطول 3 آلاف متر في موقع العاصمة نفسها، لتسجل بذلك الرقم القياسي وتدخل بها موسوعة "جينيس" العالمية. وكشف العميد خالد الحسيني المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن أن الحدث سيشارك فيه ممثلين من كافة أطياف المجتمع يبلغ عددهم 7 آلاف شخص، وذلك تحت رعاية وحضور اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية بمشاركة مسئولين من مؤسسة "جينيس" العالمية.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة لشيخ الأزهر والمسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحضر المقابلة فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعض أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر وقيادات الأزهر والأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى الوفد المرافق لقداسة البابا تواضروس.
تجهيز لأكبر مائدة إفطار في العالم في العاصمة الإدارية الجديدة تصوير سامح ابو حسن (5)

العاصمة الإدارية تستعد لأطول مائدة إفطار في العالم

بدأت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، الاستعدادت الخاصة بأطول مائدة إفطار جماعي في العالم بطول 3 آلاف متر في موقع العاصمة نفسها، لتسجل بذلك الرقم القياسي وتدخل بها موسوعة "جينيس" العالمية. وكشف العميد خالد الحسيني المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن أن الحدث سيشارك فيه ممثلين من كافة أطياف المجتمع يبلغ عددهم 7 آلاف شخص، وذلك تحت رعاية وحضور اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية بمشاركة مسئولين من مؤسسة "جينيس" العالمية.
الدكتورة-مايا-مرسي-رئيس-المجلس-القومي-للمرأة

قومي المرأة يدعو طالبة التبول اللإرادي لمائدة إفطار

دعا المجلس القومي للمرأة بمحافظة الدقهلية، "ماجدة" طالبة بالفرقة الثالثة بقسم يوناني ولاتيني بكلية الآداب جامعة المنصورة، لحضور مائدة إفطار المجلس، غدًا الأحد، لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لها، بعد تبولها وتغوطها لاإراديًا داخل لجنة امتحان مادة "النصوص اليونانية"، إذ منعها "شادي.ب"، رئيس اللجنة الامتحان، من دخول الحمام، دون مراعاة لظروفها الصحية وأنها خضعت لعملية ولادة قيصرية قبل الامتحانات بـ4 أشهر فقط، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا، وتدخلت الجامعة.
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المستشار-هانى-عبد-الجابر-محافظ-بنى-سويف

برقم الجلوس.. اعتماد نتيجة الإعدادية في بني سويف

اعتمد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، نتيجة نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019 بنسبة نجاح بلغت 72.8% للنظامي و29% للمنازل، وذلك بحضور محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف. وهنأ المحافظ، الطلاب الأوائل، وأثني على نجاحهم، مؤكدا أن الطلبة المتفوقين واجهة مشرفة للمجتمع ونموذج يحتذى به، مقدما التهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم استكمال مسيرة التعليم بروح النجاح وصولا إلى المشاركة في نهضة ورفعة الوطن.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (3)

وقفة احتجاجية لطلاب أولى ثانوي ضد التابلت ببني سويف

نظم العشرات من طلاب الصف الأول الثانوي العام بمدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى إدارة الفشن التعليمية؛ احتجاجًا على نظام الامتحانات الجديد المعتمد على "التابلت" بسبب سوء السيستم الخاص به وعدم تمكن الطلاب من أداء الامتحانات والإجابة عليها عبر الجهاز اللوحي. وطالب الطلاب، وزير التربية والتعليم بإلغاء نظام السيستم والعودة إلى نظام الامتحانات السابق، بعد أن ضاع مجهودهم بسبب غياب السيستم وعدم قدرتهم على الإجابة عن طريق التابليت.
رسالة-انتحار (2)

رسالة انتحار بطب عين شمس.. من الطالبة المجهولة؟

في واقعة ليست الأولى من نوعها، حيث آثارت فتاة الجدل والخوف بين طلاب جامعة عين شمس، بعدما فوجئوا بنشر صورة من حساب منسوب لطالبة بكلية الطب تحمل اسم فريدة عبد الحكيم، يتضمن صورة من داخل دورة المياه الخاصة بطلاب الكلية، تحمل رسالة مفادها: "هنتحر يوم 1/6/2019". ولم يتوصل طلاب كلية طب عين شمس لصاحب الرسالة، إلا أنهم اقترحوا عددا من الحلول للتعرف عليه من خلال تعليقاتهم على منشور "فريدة"، وهو ما أشار إليه حساب يحمل اسم "أمنية صيام": "يا ريت لو نعمل لوحة كبيرة عند المبنى الجديد، نكتب فيها لصاحب الرسالة دي قد إيه احنا بندعمه".
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