تحقيق وشرطة وسلاح.. تجاوزات امتحان الدبلوم

في آخر أيام امتحانات شهادة الدبلومات الفنية شهد عدد من اللجان على مستوى الجمهورية بعض التجاوزات تنوعت ما بين تسريب الامتحان عبر «واتس آب» أو دخول اللجان بالهاتف المحمول

تحرير:أمينة محمود ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

امتحانات التعليم الفني - صورة أرشيفية

تفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم السبت، عددا من لجان امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018 - 2019، بمحافظة الفيوم، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، وضمان الالتزام والانضباط داخل اللجان، ورافقه خلال الجولة محمد عبد الله، وكيل تعليم الفيوم، الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهاشم على جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.

تابع مجاهد ومرافقوه، عددا من اللجان منها مدرسة الفيوم الثانوية الزراعية التي تضم 28 لجنة، وقرر إحالة رئيس اللجنة والمراقب الأول للتحقيق، بسبب وجود التليفون المحمول داخل اللجان مع الطلاب، مشددا على التأكد من صحة بيانات الطلاب، واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات. اقرأ أيضا| غش وتصوير وتمزيق الإجابة..