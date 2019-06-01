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تحقيق وشرطة وسلاح.. تجاوزات امتحان الدبلوم

في آخر أيام امتحانات شهادة الدبلومات الفنية شهد عدد من اللجان على مستوى الجمهورية بعض التجاوزات تنوعت ما بين تسريب الامتحان عبر «واتس آب» أو دخول اللجان بالهاتف المحمول
تحرير:أمينة محمود ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
امتحانات التعليم الفني - صورة أرشيفية
امتحانات التعليم الفني - صورة أرشيفية
تفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم السبت، عددا من لجان امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018 - 2019، بمحافظة الفيوم، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، وضمان الالتزام والانضباط داخل اللجان، ورافقه خلال الجولة محمد عبد الله، وكيل تعليم الفيوم، الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهاشم على جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.
تابع مجاهد ومرافقوه، عددا من اللجان منها مدرسة الفيوم الثانوية الزراعية التي تضم 28 لجنة، وقرر إحالة رئيس اللجنة والمراقب الأول للتحقيق، بسبب وجود التليفون المحمول داخل اللجان مع الطلاب، مشددا على التأكد من صحة بيانات الطلاب، واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات. اقرأ أيضا| غش وتصوير وتمزيق الإجابة..
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مدارس التعليم الفني

غش وتصوير وتمزيق الإجابة.. تجاوزات امتحان الدبلوم

أدى، اليوم الأربعاء، طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي"، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018 - 2019، وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد بعدم وجود أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقا لما ورد في جداول الامتحانات. وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية.
امتحان-الدبلومات الفنية- الدكتور محمد عمارة-رئيس-قطاع التعليم-الفنى (1)

غش وتسريب وتمزيق الإجابة.. تجاوزات امتحان الدبلوم

تفقد الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، برفقة هاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، اليوم الإثنين، لجان سير امتحانات المدارس الفنية بمحافظة المنوفية، للاطمئنان على سير الامتحانات وانضباط الطلاب داخل اللجان، وزار لجنة مدرسة قويسنا الثانوية الزراعية بنين، والتي تضم 22 لجنة، ولجنة مدرسة قويسنا الثانوية الصناعية العسكرية بنين والتى تضم 26 لجنة. وشدد على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان ومن يتم ضبط التليفون المحمول معه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه وعمل محضر غش فى الحال.
مدارس التعليم الفني

مطواة وتأخير وتسريب.. تجاوزات امتحان الدبلوم

أدى صباح اليوم السبت، طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018-2019. وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد بعدم وجود أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقا لما ورد في جداول الامتحانات، موضحا أن غرفة عمليات التعليم الفني تلقت عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية.
مدارس التعليم الفني

بعد أولى ثانوي.. تأجيل امتحان شهادة الدبلومات الفنية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، بيانا، بشأن تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية، قالت فيه: "من منطلق الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018 - 2019، والمقرر عقدها غدا الخميس، إلى يوم السبت 1 يونيو المقبل، موضحة أن التأجيل للمواد المقرر امتحانها غدا فقط، وتستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجداول المعلنة مسبقا.
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