قومي المرأة يدعو طالبة التبول اللإرادي لمائدة إفطار

تحرير:رانيا الديداموني ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٦ م

الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

دعا المجلس القومي للمرأة بمحافظة الدقهلية، "ماجدة" طالبة بالفرقة الثالثة بقسم يوناني ولاتيني بكلية الآداب جامعة المنصورة، لحضور مائدة إفطار المجلس، غدًا الأحد، لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لها، بعد تبولها وتغوطها لاإراديًا داخل لجنة امتحان مادة "النصوص اليونانية"، إذ منعها "شادي.ب"، رئيس اللجنة الامتحان، من دخول الحمام، دون مراعاة لظروفها الصحية وأنها خضعت لعملية ولادة قيصرية قبل الامتحانات بـ4 أشهر فقط، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا، وتدخلت الجامعة.

ومن المقرر أن تدلي الطالبة بأقوالها أمام النيابة العامة، غدًا الأحد، كما استدعها الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، إلى مكتبها لتقديم الاعتذار لها ودعمها نفسيا. واستبعدت إدارة الجامعة الدكتور من استكمال أعمال المراقبة والكنترول للتحقيق معه، إذ أكد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، أن من حق