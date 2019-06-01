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قومي المرأة يدعو طالبة التبول اللإرادي لمائدة إفطار

تحرير:رانيا الديداموني ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٦ م
الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة
الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة
دعا المجلس القومي للمرأة بمحافظة الدقهلية، "ماجدة" طالبة بالفرقة الثالثة بقسم يوناني ولاتيني بكلية الآداب جامعة المنصورة، لحضور مائدة إفطار المجلس، غدًا الأحد، لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لها، بعد تبولها وتغوطها لاإراديًا داخل لجنة امتحان مادة "النصوص اليونانية"، إذ منعها "شادي.ب"، رئيس اللجنة الامتحان، من دخول الحمام، دون مراعاة لظروفها الصحية وأنها خضعت لعملية ولادة قيصرية قبل الامتحانات بـ4 أشهر فقط، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا، وتدخلت الجامعة.
ومن المقرر أن تدلي الطالبة بأقوالها أمام النيابة العامة، غدًا الأحد، كما استدعها الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، إلى مكتبها لتقديم الاعتذار لها ودعمها نفسيا. واستبعدت إدارة الجامعة الدكتور من استكمال أعمال المراقبة والكنترول للتحقيق معه، إذ أكد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، أن من حق
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تجهيز لأكبر مائدة إفطار في العالم في العاصمة الإدارية الجديدة تصوير سامح ابو حسن

العاصمة الإدارية تفطر على أطول مائدة في العالم

بدأ عمال العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، الإفطار على أطول مائدة إفطار جماعي في العالم بطول 3 آلاف متر في موقع العاصمة نفسها، لتسجل بذلك الرقم القياسي وتدخل بها موسوعة "جينيس" العالمية. وكشف العميد خالد الحسيني المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن أن الحدث سيشارك فيه ممثلين من كافة أطياف المجتمع يبلغ عددهم 7 آلاف شخص، وذلك تحت رعاية وحضور اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية بمشاركة مسئولين من مؤسسة "جينيس" العالمية.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة لشيخ الأزهر والمسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحضر المقابلة فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعض أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر وقيادات الأزهر والأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى الوفد المرافق لقداسة البابا تواضروس.
تجهيز لأكبر مائدة إفطار في العالم في العاصمة الإدارية الجديدة تصوير سامح ابو حسن (5)

العاصمة الإدارية تستعد لأطول مائدة إفطار في العالم

بدأت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، الاستعدادت الخاصة بأطول مائدة إفطار جماعي في العالم بطول 3 آلاف متر في موقع العاصمة نفسها، لتسجل بذلك الرقم القياسي وتدخل بها موسوعة "جينيس" العالمية. وكشف العميد خالد الحسيني المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن أن الحدث سيشارك فيه ممثلين من كافة أطياف المجتمع يبلغ عددهم 7 آلاف شخص، وذلك تحت رعاية وحضور اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية بمشاركة مسئولين من مؤسسة "جينيس" العالمية.
امتحان-الدبلومات الفنية- الدكتور محمد عمارة-رئيس-قطاع التعليم-الفنى (2)

تحقيق وشرطة وسلاح.. تجاوزات امتحان الدبلوم

تفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم السبت، عددا من لجان امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018 - 2019، بمحافظة الفيوم، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، وضمان الالتزام والانضباط داخل اللجان، ورافقه خلال الجولة محمد عبد الله، وكيل تعليم الفيوم، الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهاشم على جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.
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تجهيزات-اأطول-مائدة إفطار-فى العالم-بالعاصمة-الإدارية (7)

العاصمة الإدارية تنظم غدا أطول مائدة إفطار في العالم

تنظم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، غدا السبت، أطول مائدة إفطار جماعي في العالم بطول ثلاثة آلاف متر بموقع العاصمة نفسها، لتسجل بذلك الرقم القياسي وتدخل بها موسوعة "جينيس" العالمية. وكشف العميد خالد الحسيني المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن أن الحدث سيشارك فيه ممثلين من كافة أطياف المجتمع يبلغ عددهم سبعة آلاف شخص، وذلك تحت رعاية وحضور اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية بمشاركة مسئولين من مؤسسة "جينيس" العالمية.
اطول-مائدة -في تاريخ-مصر-تنتظر الصائمين (2)

مائدة إفطار العاشر.. حلم العالمية ينتهي على الرصيف

«أطول مائدة في العالم بمدينة العاشر من رمضان».. شعار رفعه القاصي والداني داخل المنطقة الصناعية الأبرز على مستوى محافظة الشرقية، بعدما أخذت العالمية مكانتها داخل عقول الجميع بالمدينة فور الإعلان على الاستعداد لتنظيم مائدة بطول يتخطى الستة آلاف متر، والتي كان مُعدا لها استقبال نحو اثنى عشر ألفًا من أهالي المدينة، لكن الأحداث التي تلت ذلك أتت على الأحلام وبخرتها في طرفة عين، بل إن الأمر تخطى «العالمية» فيما آلت إليه المائدة من عدد حضور وصل إلى أكثر من خمسة أضعاف المتوقع.
كلية الآداب بجامعة المنصورة

قومي المرأة يعلق على منع طالبة من التبول في الامتحان

استنكر المجلس القومي للمرأة بمحافظة الدقهلية، في بيان له، واقعة تعرض طالبة بالفرقة الثالثة قسم يوناني ولاتيني، بكلية آداب جامعة المنصورة، للتبول اللا إرادي داخل لجنة امتحان مادة "النصوص اليونانية"، بعد رفض "شادي.ب" رئيس اللجنة، السماح لها بدخول الحمام، لمدة 3 ساعات، توقيت الامتحان، مؤكدًا أن ما حدث يتنافى مع القيم الإنسانية والتعامل الآدمي، فلا يجوز حرمان إنسان من حقه في تلبية نداء الطبيعة في أي وقت، فكيف وصاحبة الواقعة فتاة في مقتبل العمر. وأضاف البيان: "ما تعرضت له الطالبة مهين يؤذى نفسيتها ومن الممكن أن يعرض حياتها للخطر نتيجة احتباس البول".
إفطار-قرية-بلجاي-في-الدقهلية‎ (2)

مصر تنافس الإمارات.. كواليس أطول مائدة إفطار بالعاشر

عقدت اللجنة المنسقة لإقامة أطول مائدة إفطار في الشرق الأوسط بمدينة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا، برئاسة أيمن فرج صاحب الفكرة والمنسق العام للفعالية، لوضع اللمسات الأخيرة لتنظيم المائدة، المقرر إقامتها غدا الخميس، والتي ستكون الأكبر، بطول 6 آلاف متر، في الطريق العام، الممتد من مبنى شركة موكيت «ماك» القريب من مدخل المدينة ناحية طريق «بلبيس» الصحراوي، وحتى المعهد التكنولوجي للهندسة القريب من سنترال المدينة بمنطقة «الأردنية».
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