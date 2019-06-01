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العاصمة الإدارية تستعد لأطول مائدة إفطار في العالم

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
تجهيزات أطول مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية
تجهيزات أطول مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية
بدأت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، الاستعدادت الخاصة بأطول مائدة إفطار جماعي في العالم بطول 3 آلاف متر في موقع العاصمة نفسها، لتسجل بذلك الرقم القياسي وتدخل بها موسوعة "جينيس" العالمية. وكشف العميد خالد الحسيني المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن أن الحدث سيشارك فيه ممثلين من كافة أطياف المجتمع يبلغ عددهم 7 آلاف شخص، وذلك تحت رعاية وحضور اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية بمشاركة مسئولين من مؤسسة "جينيس" العالمية.
وقال الحسيني إنه سيتم ضمن الفعاليات، تنفيذ زيارات قبل الإفطار لأهم أحياء ومشروعات العاصمة الإدارية بغرض تعريف المواطن المصري والعالمي بأحد أضخم المشروعات العمرانية في العالم، كما سيتم على هامش الحدث تنظيم فعاليات لسهرة رمضانية متميزة في قلب العاصمة الإدارية، تضم فقرات فنية لفنانين متميزين، بالإضافة
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تجهيز لأكبر مائدة إفطار في العالم في العاصمة الإدارية الجديدة تصوير سامح ابو حسن

العاصمة الإدارية تفطر على أطول مائدة في العالم

بدأ عمال العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، الإفطار على أطول مائدة إفطار جماعي في العالم بطول 3 آلاف متر في موقع العاصمة نفسها، لتسجل بذلك الرقم القياسي وتدخل بها موسوعة "جينيس" العالمية. وكشف العميد خالد الحسيني المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن أن الحدث سيشارك فيه ممثلين من كافة أطياف المجتمع يبلغ عددهم 7 آلاف شخص، وذلك تحت رعاية وحضور اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية بمشاركة مسئولين من مؤسسة "جينيس" العالمية.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة لشيخ الأزهر والمسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحضر المقابلة فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعض أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر وقيادات الأزهر والأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى الوفد المرافق لقداسة البابا تواضروس.
الدكتورة-مايا-مرسي-رئيس-المجلس-القومي-للمرأة

قومي المرأة يدعو طالبة التبول اللإرادي لمائدة إفطار

دعا المجلس القومي للمرأة بمحافظة الدقهلية، "ماجدة" طالبة بالفرقة الثالثة بقسم يوناني ولاتيني بكلية الآداب جامعة المنصورة، لحضور مائدة إفطار المجلس، غدًا الأحد، لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لها، بعد تبولها وتغوطها لاإراديًا داخل لجنة امتحان مادة "النصوص اليونانية"، إذ منعها "شادي.ب"، رئيس اللجنة الامتحان، من دخول الحمام، دون مراعاة لظروفها الصحية وأنها خضعت لعملية ولادة قيصرية قبل الامتحانات بـ4 أشهر فقط، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا، وتدخلت الجامعة.
امتحان-الدبلومات الفنية- الدكتور محمد عمارة-رئيس-قطاع التعليم-الفنى (2)

تحقيق وشرطة وسلاح.. تجاوزات امتحان الدبلوم

تفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم السبت، عددا من لجان امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018 - 2019، بمحافظة الفيوم، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، وضمان الالتزام والانضباط داخل اللجان، ورافقه خلال الجولة محمد عبد الله، وكيل تعليم الفيوم، الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهاشم على جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.
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السيسى-يتفقد-محور-روض-الفرج-تمهيدا-لافتتاحه (2)

مصر تطلب تسجيل محور روض الفرج في «جينيس»

تقدمت شركة المقاولون العرب، رسميا، بطلب لتسجيل محور روض الفرج، في موسوعة "جينيس"، ويضم المحور كوبري "تحيا مصر" أعرض كوبري ملجم في العالم، والمقرر أن يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاحه قريبا. وقال أحمد مقلد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشريك الرسمي لجينيس للأرقام القياسية العالمية بمصر (بي بريميام)، إن الكوبرى نقلة هندسية هامة لمصر، خاصة في المشروعات القومية الكبرى التي يمكن أن تشهد المزيد من الأرقام القياسية خلال الفترة المقبلة، إذ أن هناك العديد من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليا في مصر.
الرئيس-السيسى-يتفقد -تطورات-الأعمال-في مشروع-أنفاق قناة-السويس (2)

افتتحت اليوم..مشروعات سيناء طريق جديد لنهضة اقتصادية

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، 12 مشروعًا تنمويًّا بوسط سيناء والإسماعيلية، من بينها أنفاق قناة السويس، محطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، كورنيش بحيرة الصيادين الجديد، الممشى السياحي على البحيرة، سوق الأسماك المتطور الجديد، مشروع المحاور المرورية، كوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، كوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس، بالإضافة إلى مدينة الإسماعيلية الجديدة، التي تم إنشاؤها، على ضفاف قناة السويس الجديدة بمساحة 10 ملايين متر مربع، وتحتوي على 3310 عمارات و1220 فيلا تستوعب 314 ألف نسمة
سيارات-معاقين (2)

أسعار سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة| الطلب على الكوري

حالة من الحيرة تنتاب غالبية المقبلين على شراء سيارة سواء كانت جديدة أو مستعملة، أو سيارة مستعملة مستوردة ومخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تأتي من ميناء بورسعيد أو دمياط، نظرًا لتنوع أنواع السيارات وموديلاتها وإمكانات كل واحدة، وصولا إلى الحالة لكل سيارة. وفي الفترة الأخيرة شهد هذا القطاع -سيارات ذوي الإعاقة- سيطرة للسيارات الواردة من كوريا على نظيرتها الواردة من دول الاتحاد الأوروبي أو اليابان.. لكن ما آراء مستوردي هذه السيارات فيها؟ وأي منها أفضل من الأخرى؟
السيسي (5)

السيسي للسفراء: اللي أنتوا شايفينه منظومة عمل 4 سنين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها حديثه لسفراء الدول الأجنبية، الحاضرين لافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى: "اللي أنتوا شايفينه ده، ديه منظومة عمل بقالها على الأقل 4 سنين عشان في الآخر نبقى موجودين في المكان ده، اللي كان جبل ورمل ومليان ألغام ومليان مخلفات حروب شرق القنال"، جاء ذلك افتتاح 12 مشروعات تنمويا في الإسماعيلية ووسط سيناء، اليوم الأحد، أبرزها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة.
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