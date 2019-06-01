الاتحاد السكندري بالقوة الضاربة لموقعة سموحة

تحرير:علي الزيني ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ م

الاتحاد السكندري

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه التي تستعد للدخول في معسكر مغلق، تحضيرًا لمواجهة نظيره سموحة، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، على ملعب استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدوري الممتاز، ويصارع زعيم الثغر على الهروب من الهبوط، حيث يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة، ويحتاج للفوز على سموحة حتى يضمن البقاء في المسابقة الموسم المقبل.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي: الهاني سليمان، محمود الزنفلي، محمود شعبان، محمود رزق، محمد بازوكا، محمد أنور، السيد سالم، محمد ناصف، نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أحمد توفيق، عمار حمدي، رزاق سيسيه، كريم الديب، كريم ممدوح، أحمد داوودا، خالد قمر، محمد ناجي جدو، تشوكا، محمد عبد المجيد. ويحتل الاتحاد