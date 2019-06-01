رياضة

الاتحاد السكندري بالقوة الضاربة لموقعة سموحة

تحرير:علي الزيني ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه التي تستعد للدخول في معسكر مغلق، تحضيرًا لمواجهة نظيره سموحة، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، على ملعب استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدوري الممتاز، ويصارع زعيم الثغر على الهروب من الهبوط، حيث يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة، ويحتاج للفوز على سموحة حتى يضمن البقاء في المسابقة الموسم المقبل.
وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي: الهاني سليمان، محمود الزنفلي، محمود شعبان، محمود رزق، محمد بازوكا، محمد أنور، السيد سالم، محمد ناصف، نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أحمد توفيق، عمار حمدي، رزاق سيسيه، كريم الديب، كريم ممدوح، أحمد داوودا، خالد قمر، محمد ناجي جدو، تشوكا، محمد عبد المجيد. ويحتل الاتحاد
اقرأ المزيد
مشروع-افطار-صائم-أطفال-شباب-قرية-زاوية جروان-فى-المنوفية-يتسابقون-لافطار-الصائمين-على-الطريق-الاقليمي (18)

حريفة المنوفية.. كورة من المغرب للفجر

كرة القدم معشوقة الملايين، وربما تكون صاحبة النصيب الأكبر في تجمع الناس حول شيء والشغف به، يسمونها الساحرة المستديرة، والمجنونة، والولع بها يجعل البشر، لا يتصرفون بشكل عاقل بل بجنون ويخرجون كل انفعالاتهم، الفرح وقت الانتصار والغضب وقت الهزيمة، لا فرق في الولع بها بين غني وفقير أو دول عالم أول أو ثالث، فقط يجتمع المختلفون حول عشقها، ومنهم شباب وسكان بعض قرى المنوفية في دلتا مصر، الذين ينتهزون شهر رمضان لتنظيم أقوى الدورات الرمضانية ليتنافس فيها «الحريفة»، ويتجمع سكان القرية حول أولادهم المتنافسين لتشجيعهم.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (8)

خصم 75 ألف دولار من مكافأة فوز الزمالك بالكونفدرالية

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، خصم مبلغ 75 ألف دولار، من مكافأة نادي الزمالك، بعدما توج الفريق الأبيض بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، الذي أقيم على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف لعشاق الفارس الأبيض، ويمثل المبلغ قيمة استقدام حكام أجانب في 3 مباريات متبقية للزمالك بالدوري أمام حرس الحدود، والجونة والإسماعيلي.
بتروجت

رسميًا.. بتروجت يرفض خوض لقاء المقاولون العرب

أصدر نادي بتروجت، بيانًا رسميًا اليوم الخميس يرفض فيه عدم خوض مباراته أمام فريق المقاولون العرب، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم (2018-2019)، حين من الممكن أن يكون الفريق الأقرب للهبوط لدوري الدرجة الأولى بعد احتلاله المركز الـ16 برصيد 34 نقطة، وجاء نص بيان الفريق البترولي كالتالي: «يرفض نادي بتروجيت نهائيًا خوض مباراة المقاولون العرب المقبلة، والتي حدد لها اتحاد كرة القدم موعد يوم الاثنين 3 يونيو».
اقرأ المزيد من الأخبار
فرج-عامر (1)

رئيس سموحة يطلب إبعاد 3 حكام عن مباريات الفريق

طلب المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، من مجلس إدارة اتحاد الكرة، عدم إسناد مباريات فريقه إلى ثلاثة حكام خلال المواجهة المتبقية في بطولة الدوري هذا الموسم، والتي ستكون أمام الاتحاد السكندري، في الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية، حيث كتب عامر عبر صفحته الشخصية، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلا: "يناشد نادي سموحة الرياضي الاجتماعي، اتحاد الكرة المصرية مع كامل احترام نادي سموحة للتحكيم المصري يرجي عدم إسناد المباراة القادمة أو أي مباراة الموسم المقبل إلى الحكام الآتية أسماؤهم، الحكم جهاد جريشة، الحكم محمد عادل، الحكم طارق مجدي".
فرج-عامر (2)

رئيس سموحة يفجر مفاجأة عن والد حكم مواجهة الأهلي

فجر محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، مفاجأة عن أمين محمد عمر، حكم مواجهة فريقه أمام الأهلي، والتي حسمها الأخير بهدف نظيف، جاء عن طريق جيرالدو، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 70 نقطة، في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق خمس نقاط عن بيراميدز، صاحب المركز الثاني. في المقابل واصل الفريق السكندري معاناته في صراع البقاء، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة، في المركز الثالث عشر، بفارق نقطة عن بتروجيت والداخلية، أقرب فرق الهبوط.
تركي آل الشيخ

أول تعليق من تركي آل الشيخ على حكم مباراة الأهلي

علق تركي آل الشيخ,رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز، على فوز الأهلي على سموحة، بهدف نظيف، جاء عن طريق جيرالدو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 70 نقطة، في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق خمس نقاط عن بيراميدز، صاحب المركز الثاني، في المقابل واصل الفريق السكندري معاناته في صراع البقاء، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة، في المركز الثالث عشر، بفارق نقطة عن بتروجيت والداخلية، أقرب فرق الهبوط.
الاهلي-وسموحة (11)

الأهلي يخطف فوزًا قاتلًا من سموحة ويواصل تصدر الدوري

خطف فريق الأهلي فوزًا ثمينًا من نظيره سموحة، بهدف نظيف، جاء عن طريق جيرالدو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 70 نقطة، في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق خمس نقاط عن بيراميدز، صاحب المركز الثاني، في المقابل واصل الفريق السكندري معاناته في صراع البقاء، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة، في المركز الثالث عشر، بفارق نقطة عن بتروجيت والداخلية، أقرب فرق الهبوط.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org