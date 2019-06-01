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البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة لشيخ الأزهر والمسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحضر المقابلة فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعض أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر وقيادات الأزهر والأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى الوفد المرافق لقداسة البابا تواضروس.
وتأتي تلك الزيارة في إطار الروح الطيبة المتبادلة بين الجانبين، والحرص على تقديم التهنئة في مختلف الأعياد الدينية. اقرأ أيضا| تعرف على مواقيت صلاة عيد الفطر المباركمن ناحية أخرى، تعد رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري الجاري 1440، وسائر الأشهر الهجرية في مصر وعدد من الدول الإسلامية، أساس ثبوت غرة الشهر
اقرأ المزيد
تجهيز لأكبر مائدة إفطار في العالم في العاصمة الإدارية الجديدة تصوير سامح ابو حسن

العاصمة الإدارية تفطر على أطول مائدة في العالم

بدأ عمال العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، الإفطار على أطول مائدة إفطار جماعي في العالم بطول 3 آلاف متر في موقع العاصمة نفسها، لتسجل بذلك الرقم القياسي وتدخل بها موسوعة "جينيس" العالمية. وكشف العميد خالد الحسيني المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن أن الحدث سيشارك فيه ممثلين من كافة أطياف المجتمع يبلغ عددهم 7 آلاف شخص، وذلك تحت رعاية وحضور اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية بمشاركة مسئولين من مؤسسة "جينيس" العالمية.
تجهيز لأكبر مائدة إفطار في العالم في العاصمة الإدارية الجديدة تصوير سامح ابو حسن (5)

العاصمة الإدارية تستعد لأطول مائدة إفطار في العالم

بدأت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، الاستعدادت الخاصة بأطول مائدة إفطار جماعي في العالم بطول 3 آلاف متر في موقع العاصمة نفسها، لتسجل بذلك الرقم القياسي وتدخل بها موسوعة "جينيس" العالمية. وكشف العميد خالد الحسيني المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن أن الحدث سيشارك فيه ممثلين من كافة أطياف المجتمع يبلغ عددهم 7 آلاف شخص، وذلك تحت رعاية وحضور اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية بمشاركة مسئولين من مؤسسة "جينيس" العالمية.
الدكتورة-مايا-مرسي-رئيس-المجلس-القومي-للمرأة

قومي المرأة يدعو طالبة التبول اللإرادي لمائدة إفطار

دعا المجلس القومي للمرأة بمحافظة الدقهلية، "ماجدة" طالبة بالفرقة الثالثة بقسم يوناني ولاتيني بكلية الآداب جامعة المنصورة، لحضور مائدة إفطار المجلس، غدًا الأحد، لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لها، بعد تبولها وتغوطها لاإراديًا داخل لجنة امتحان مادة "النصوص اليونانية"، إذ منعها "شادي.ب"، رئيس اللجنة الامتحان، من دخول الحمام، دون مراعاة لظروفها الصحية وأنها خضعت لعملية ولادة قيصرية قبل الامتحانات بـ4 أشهر فقط، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا، وتدخلت الجامعة.
امتحان-الدبلومات الفنية- الدكتور محمد عمارة-رئيس-قطاع التعليم-الفنى (2)

تحقيق وشرطة وسلاح.. تجاوزات امتحان الدبلوم

تفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم السبت، عددا من لجان امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018 - 2019، بمحافظة الفيوم، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، وضمان الالتزام والانضباط داخل اللجان، ورافقه خلال الجولة محمد عبد الله، وكيل تعليم الفيوم، الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهاشم على جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.
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احمد-الطيب (2)

شيخ الأزهر يستنكر مطالب المساواة بين الرجل والمرأة

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، خلال الحلقة الخامسة عشر من برنامجه الرمضاني على التليفزيون المصري، إن هناك اختلاف بين مفهوم المساواة في الثقافة الغربية المعاصرة والإسلام، مبينا أن الثقافة الغربية قبل المعاصرة كانت متفقة إلى حد كبير مع مبادئ الإسلام، وأن المفاهيم الإسلامية للأسرة مفاهيم خالدة لم تتغير بتغير الزمان والمكان، شأنها في ذلك شأن الثوابت في الإسلام، وليس من العدل أن تساوي بين مختلفين، فإذا حكمت على شخصين بأنهما مختلفان فالمساواة المطلقة بينهما تعد تناقضا.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا تواضروس للمرأة: النكد يخرب البيوت.. ابتسمي

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الرضا هو أول مفتاح لنجاح الحياة الزوجية، وأن الله دائما يمنح الإنسان عطايا جيدة مثل الأولاد والعمل والخدمة والدراسة لكن المهم هو الرضا وشكر العطية. وأضاف البابا خلال لقائه، مساء الأحد، مع شعب كنيسة العذراء وأبي سيفين بمدينة أونا الألمانية، أن المفتاح الثاني لنجاح الحياة بين الزوجين هو "التوازن"، وأنه على الإنسان أن يكون متوازن في كل أمور حياته. وأكد البابا تواضروس أن "النكد يخرب البيوت"، موجها رسالة للزوجة قائلا: "وجهك يؤثر في زوجك وأولادك".
البابا-تواضروس

البابا تواضروس: السيسي رجل صادق ومصر لم تشهد مثله

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل صادق، وإن مصر على مدى تاريخها لم تشهد رئيسا مثله. وأضاف البابا تواضروس، خلال لقائه مع مجموعة من الأقباط بكنيسة الملاك ميخائيل بمدينة آلتنا الألمانية، أن مصر بها 27 محافظة وأن كنائسنا بخير، لافتًا إلى أن محافظة المنيا يوجد بها أمر خطأ، وعلينا أن نسأل لماذا المنيا تحديدًا؟ وأضاف البابا تواضروس أنه على الإنسان أن يأخذ ما هو مفيد من المجتمع وأن يأخذ ما يناسبه وإلا إذا أخذ كل شيء سيتحول الإنسان إلى "بيلياتشو".
احمد-الطيب (2)

الطيب: الإسلام اختص الرجل بالشقاء والمرأة بالتربية

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن مفهوم القوامة أسيء فهمه من بعض المنتمين للإسلام وغيرهم ممن ينادون بتطبيق المفهوم الغربي الذي يرى أن الأسرة لا تبدأ بزوج وزوجة وإنما تبدأ بصديقين يعيشان كما يعيش الزوج والزوجة وإذا استقرت الأمور ورضيا بأن تكون هناك أسرة وأطفال يسجلون هذا الزواج ويسمونه زواجا مدنيا، مضيفا أن الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة إلا بالتقوى، فالقرآن الكريم يبين أن آدم وحواء كليهما سمعا وسوسة الشيطان، وأكلا من الشجرة المنهي عنها، فتساويا في الذنب وهنا يساوي القرآن بين الرجل والمرأة في التكليف وفي ارتكاب المعصية وفي العقاب.
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