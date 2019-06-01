البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك
٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م
البابا تواضروس
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة لشيخ الأزهر والمسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحضر المقابلة فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعض أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر وقيادات الأزهر والأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى الوفد المرافق لقداسة البابا تواضروس.
وتأتي تلك الزيارة في إطار الروح الطيبة المتبادلة بين الجانبين، والحرص على تقديم التهنئة في مختلف الأعياد الدينية. اقرأ أيضا| تعرف على مواقيت صلاة عيد الفطر المباركمن ناحية أخرى، تعد رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري الجاري 1440، وسائر الأشهر الهجرية في مصر وعدد من الدول الإسلامية، أساس ثبوت غرة الشهر
وتأتي تلك الزيارة في إطار الروح الطيبة المتبادلة بين الجانبين، والحرص على تقديم التهنئة في مختلف الأعياد الدينية.
اقرأ أيضا| تعرف على مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك
من ناحية أخرى، تعد رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري الجاري 1440، وسائر الأشهر الهجرية في مصر وعدد من الدول الإسلامية، أساس ثبوت غرة الشهر القمري من عدمه، وذلك مع الاعتداد بالحسابات الفلكية التي يجريها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والتي تقطع بوجود الهلال الجديد ولكنها لا تضمن رؤيته، وتشير إلى تحديد إمكانية رؤيته بعد غروب شمس يوم 29 من الشهر الهجري.
وقال الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد، إن غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر ستوافق هذا العام يوم الثلاثاء 4 يونيو المقبل حسابيا، وستثبت رؤية هلاله يوم استطلاع الرؤية الشرعية. (التفاصيل)