البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م

البابا تواضروس

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة لشيخ الأزهر والمسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحضر المقابلة فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعض أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر وقيادات الأزهر والأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى الوفد المرافق لقداسة البابا تواضروس.

وتأتي تلك الزيارة في إطار الروح الطيبة المتبادلة بين الجانبين، والحرص على تقديم التهنئة في مختلف الأعياد الدينية. اقرأ أيضا| تعرف على مواقيت صلاة عيد الفطر المباركمن ناحية أخرى، تعد رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري الجاري 1440، وسائر الأشهر الهجرية في مصر وعدد من الدول الإسلامية، أساس ثبوت غرة الشهر