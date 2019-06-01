رياضة

«بودي بيلدينج آرابيا» ترعى البطل هاني سعيد

تحرير:علي الزيني ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م
إسلام قرطام مع هاني سعيد
إسلام قرطام مع هاني سعيد
تعاقد فريق «بودي بيلدينج آرابيا»، برئاسة إسلام قرطام، مع لاعب الكلاسيك فيزيك المصري هاني سعيد، لدعمه ماديًا وإعلاميًا حتى يتمكن من المنافسة بشكل قوي على لقب بطولة المحترفين المقبلة، ويُذكر أن اللاعب من اللاعبين المُميزين فى فئة الكلاسيك فيزيك، وقام الفريق بالتعاقد مع اللاعب خلال تواجده في مصر قبل سفره إلى الكويت والتجهيز لبطولة المحترفين المُقبلة للمنافسة على لقب مستر أولمبيا، وشهدت الفترة الماضية تطورًا ملحوظًا للاعب الذي ظهر بشكل رائع خلال البطولات التي شارك فيها.
وعقب التعاقد مع اللاعب، وجه الشكر إلى إسلام قرطام، الأب الروحي لرياضة كمال الأجسام، مؤكدًا أن طموحه الوصول إلى أولمبيا للمحترفين، وأن يظهر للعالم أن العرب يستطيعون تحقيق الإنجازات، في فئة الكلاسيك. وحصل هاني سعيد على المركز الأول في بطولة الكويت "فيتنس بودي"، في عام 2015، وفي العام التالي حقق المركز
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اتحاد الكرة يضغط على الأهلي والزمالك لاستكمال الدوري

أكد مصدر مسئول بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية، يضغط على ناديي الأهلي والزمالك من أجل إقناعهما باللعب بقية مباريات الدوري دون اللاعبين الدوليين، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن أبو ريدة يسعى لإنهاء الدوري قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وطلب من لجنة المسابقات عدم إعلان تصور مواعيد كأس مصر على أمل إقناع الناديين.
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ماذا قال نجوم الكرة بعد تتويج صلاح بدوري الأبطال؟

حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية، على تهنئة الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعدما نجح في تتويج فريقه الريدز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2- 0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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هل سينفذ محمد صلاح رهان التتويج ويصطحب ماني للأزهر؟

سجل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح هدف ليفربول الأول، أمس، في فوز الريدز على توتنهام بهدفين دون رد، في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم على ملعب واندا متروبوليتانو، معقل فريق أتلتيكو مدريد، ليتوج الليفر بلقب السادس في تاريخه في أعرق المسابقات الأوروبية على صعيد القارة العجوز، وينتقم من خسارته نهائي دوري الأبطال، الموسم الماضي، بالخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1 في نهائي كييف، كما أصبح صلاح مجبرًا الآن على تنفيذ رهانه مع النجم السنغالي ساديو ماني.
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في حفل إفطار.. مؤسسة «KO Squad» تُكرم أبطالها

قامت مؤسسة (KO Squad) برئاسة إسلام قرطام بإقامة حفل إفطار وتكريم للعديد من الأبطال في بعض الألعاب، التي تقوم المؤسسة برعاياتها، حيث تم تكريم فريق صحاري للكرة الخماسية الحاصل على بطولة البترول للشركات، أيضا شهد الحفل تكريم أكمل محمود متولي بطل الجمهورية في العدو 100 متر لذوي الاحتياجات الخاصة وتم تكريم اللاعب أحمد عبدالجليل محترف فئة الفيزيك والوحيد الذي تأهل لبطولة "مستر أولمبيا" التي تستضيفها أمريكا، كما تم تكريم كريم عصمت صادق، نجل الكابتن عصمت صادق أحد مؤسسي لعبة الفيزيك في مصر واللاعب انضم حديثًا للفريق وحاصل على كارت احتراف فئة الفيزيك.
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