«بودي بيلدينج آرابيا» ترعى البطل هاني سعيد

تحرير:علي الزيني ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م

إسلام قرطام مع هاني سعيد

تعاقد فريق «بودي بيلدينج آرابيا»، برئاسة إسلام قرطام، مع لاعب الكلاسيك فيزيك المصري هاني سعيد، لدعمه ماديًا وإعلاميًا حتى يتمكن من المنافسة بشكل قوي على لقب بطولة المحترفين المقبلة، ويُذكر أن اللاعب من اللاعبين المُميزين فى فئة الكلاسيك فيزيك، وقام الفريق بالتعاقد مع اللاعب خلال تواجده في مصر قبل سفره إلى الكويت والتجهيز لبطولة المحترفين المُقبلة للمنافسة على لقب مستر أولمبيا، وشهدت الفترة الماضية تطورًا ملحوظًا للاعب الذي ظهر بشكل رائع خلال البطولات التي شارك فيها.

وعقب التعاقد مع اللاعب، وجه الشكر إلى إسلام قرطام، الأب الروحي لرياضة كمال الأجسام، مؤكدًا أن طموحه الوصول إلى أولمبيا للمحترفين، وأن يظهر للعالم أن العرب يستطيعون تحقيق الإنجازات، في فئة الكلاسيك. وحصل هاني سعيد على المركز الأول في بطولة الكويت "فيتنس بودي"، في عام 2015، وفي العام التالي حقق المركز

وعقب التعاقد مع اللاعب، وجه الشكر إلى إسلام قرطام، الأب الروحي لرياضة كمال الأجسام، مؤكدًا أن طموحه الوصول إلى أولمبيا للمحترفين، وأن يظهر للعالم أن العرب يستطيعون تحقيق الإنجازات، في فئة الكلاسيك.



وحصل هاني سعيد على المركز الأول في بطولة الكويت "فيتنس بودي"، في عام 2015، وفي العام التالي حقق المركز الثالث، وفي عام 2016 حصل على المركز الثاني مع كارت الاحتراف في بطولة جنوب إفريقيا "Wbff muscle model".



ويعد فريق «بودي بيلدينج آرابيا»، الأول في الشرق الأوسط، حيث أنه من أكبر وأقوى المواقع المتخصصة في رياضة كمال الأجسام وكل ما يتعلق باللياقة البدنية وبناء العضلات للمبتدئين والمحترفين وللرجال والنساء.