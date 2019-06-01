رياضة

«KO Squad» ترعى هاني سعيد لاعب الكلاسيك فيزيك

تحرير:علي الزيني ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م
إسلام قرطام مع هاني سعيد
إسلام قرطام مع هاني سعيد
تعاقدت مؤسسة (KO Squad) برئاسة إسلام قرطام، مع لاعب الكلاسيك فيزيك المصرى هاني سعيد، لدعمه ماديًا وإعلاميًا حتى يتمكن من المنافسة بشكل قوي على لقب بطولة المحترفين المقبلة، ويُذكر أن اللاعب من اللاعبين المُميزين فى تلك الفئة، وقامت المؤسسة بالتعاقد مع اللاعب خلال تواجده فى مصر قبل سفره إلى الكويت والتجهيز لبطولة المحترفين المُقبله للمنافسة على اللقب فى أولمبيا للمحترفين، وشهدت الفترة الماضية تطورًا ملحوظًا لدى فريق «KO Squad»، الذي ظهر بشكل رائع خلال البطولات التي شارك فيها.
وعقب التعاقد مع اللاعب، وجه الشكر إلى مؤسسة (KO Squad) برئاسة إسلام قرطام، مؤكدًا أن طموحه الوصول إلى أولمبيا للمحترفين، وأن يظهر للعالم أن العرب يستطيعون تحقيق الإنجازات، في فئة الكلاسيك. وحصل هاني سعيد على المركز الأول في بطولة الكويت "فيتنس بودي"، في عام 2015، وفي العام التالي حقق المركز الثالث،
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بيراميدز يُكرم رامون دياز بعد رحيله عن الفريق

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في حفل إفطار.. مؤسسة «KO Squad» تُكرم أبطالها

قامت مؤسسة (KO Squad) برئاسة إسلام قرطام بإقامة حفل إفطار وتكريم للعديد من الأبطال في بعض الألعاب، التي تقوم المؤسسة برعاياتها، حيث تم تكريم فريق صحاري للكرة الخماسية الحاصل على بطولة البترول للشركات، أيضا شهد الحفل تكريم أكمل محمود متولي بطل الجمهورية في العدو 100 متر لذوي الاحتياجات الخاصة وتم تكريم اللاعب أحمد عبدالجليل محترف فئة الفيزيك والوحيد الذي تأهل لبطولة "مستر أولمبيا" التي تستضيفها أمريكا، كما تم تكريم كريم عصمت صادق، نجل الكابتن عصمت صادق أحد مؤسسي لعبة الفيزيك في مصر واللاعب انضم حديثًا للفريق وحاصل على كارت احتراف فئة الفيزيك.
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