جريمة

هنقول لأبوكي| قصة مراهقة ذبحت شقيقتيها بعد «التراويح»

استغلت فتاة الثانوية خروج والديها من المنزل بالتزامن مع صلاة «التراويح» وراحت تطلب رقمًا تحفظه عن ظهر قلب عبر هاتفها المحمول تبحث عن الكلمات المعسولة عبر لسان شاب
تحرير:إسلام عبد الخالق ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٩ م
قرية النخاس وجنازة الفتاة
قرية النخاس وجنازة الفتاة
فتاة في الـ17 من عمرها تذبح إحدى شقيقتيها وتقطع رقبة الأخرى بعدما هدداها بإخبار والدها بتفاصيل علاقتها مع «حبيبها».. المتهمة استغلت غياب والديها واستدرجت الطفلتين إلى الحمام. لم يكُن يدري «حسين» الرجل البسيط ابن قرية «النخاس» التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، أن صراعه مع الدنيا بحثًا عن قوت بناته الصغار سينتهي بين عشيةٍ وضحاها بجريمة قد تعصف بحياة البنات الثلاث؛ لا لشيء إلا لأن شيطان الهوى وهاجس العواطف المراهقة ضرب عقل البنت الكبيرة وارتبطت عاطفيًا بأحد الشباب، وهي العلاقة التي كانت وبالًا على الأسرة لتفقد اثنتين من البنات ويهدد الموت الثالثة.
وبدأ الأمر بمغادرته المنزل قاصدًا بيت أقاربه، وانتهى عصر اليوم السبت، بتشييع طفلته الوسطى بعدما ذبحتها شقيقنها الكبرى في حمام منزلهم، وحاولت كذلك قطع رقبة الصغرى.على بُعد أمتار من مدخل القرية الواقعة على طريق «الزقازيق – ميت غمر»، وبينما تمتلء المساجد بأهلها في صلاة «التراويح» بالليلة التي يُعتقد أنها
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طعن-بالسكين

«هنقطع ابنك».. مجهولون يُمزقون وجه طالب أمام والدته

أصيب طالب أولى ثانوي من مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، بقطع في وجهه وجروح عميقة في يديه بسكين حاد على يد مجهولين استوقفوه في الطريق أثناء سيره مع والدته واعتدو عليه بسلاح أبيض، وفروا هاربين وتركوه ينزف وسط صراخ واستغاثات والدته. تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى المنزلة العام، بوصول "فادي.ح.س"، 15 عامًا، مصابًا بجروح خطيرة في يديه وقطع بالأوتار، وجرح في وجهه بجوار أذنه اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ.
المستشار-محمد-شيرين-فهمى-يحضر-لسماع-شهادة-مبارك-امام-المحكمة (2)

للمرافعات.. «مرسي» إلى 8 يونيو في «اقتحام السجون»

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة 8 يونيو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان أحداث الثورة.
حريق-سيارة

العناية الإلهية تُنقذ رئيس محكمة بالبحيرة من الموت

أنقذت العناية الإلهية رئيس محكمة وادي النطرون من موت محقق، اليوم السبت، إثر اندلاع حريق في سيارته الخاصة، في الكيلو 113 بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية اتجاه القاهرة، التي كان يستقلها في طريقه للمحكمة بدون أي أسباب وتوقفت بجانب الطريق. وتمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، بقيادة العقيد محمد بلبع، وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من السيطرة على النيران، وتم نقل رئيس المحكمة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية والتأكد من سلامته تماما.
انفجار-تانك-سولار بمخبز-بلدي-بكفر الشيخ (1)

السبب «تانك سولار».. انفجار بمخبز بلدي في كفر الشيخ

تعرضت عدة منازل وسيارة نصف نقل لتلفيات جسيمة، إثر حريق هائل في مخبز يملكه أحد المواطنين بمدينة فوة في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، مما أدى إلى انفجار "تانك السولار" بالمخبز، فضلاً عن احتراق سيارة كانت تقف على مقربة منه. تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغًا من العميد رضا عبد الحميد، بنشوب حريق هائل في أحد الأفران البلدية بمدينة فوة، نتيجة انفجار "تانك سولار "خاص بالمخبز، على الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
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حبس-متهمه

حبس مراهقة ذبحت شقيقتيها في «النخاس» بالشرقية

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس فتاة مراهقة، في السابعة عشر من عمرها، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بقتل شقيقتها وإصابة الأخرى، داخل منزل أسرتهما بقرية «النخاس» التابعة لدائرة المركز؛ وذلك بأن أقدمت على جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدتها بعلاقتها الآثمة مع أحد شباب المنطقة، والتي وصلت إلى حد التهديد بين الشقيقات الثلاث، لينتهي الأمر بقيام الكبرى بذبح إحداهما وإصابة الأخرى.
سيارة -اسعاف

رعب بالشرقية.. ذبح طفلة وإصابة شقيقتها على يد مجهول

تُكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، التابعة لمديرية أمن الشرقية، جهودها لضبط الجُناة ومُرتكبي واقعة ذبح طفلة وإصابة شقيقتها بجرح غائر في الرقبة داخل أحد منازل قرية «النخاس» التابعة لدائرة المركز، حيث أفادت التحريات الأولية بأن القتلة مُلثمين مجهولي الهوية، اقتحموا منزل الفتاتين وارتكبوا جريمتهم، فيما تجري محاولات إسعاف المصابة، وجرى التحفظ على جثة القتيلة بمشرحة مستشفى «الأحرار» التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، مدير النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
جثة

بـ«أستك».. نجار يقتل زوجته وينتحر في الشرقية

أنهى نجار مُسلح، في العقد الثالث من العمر، حياته، اليوم الخميس؛ بعدما انتحر شنقًا داخل مقر احتجازه بقسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وذلك بعد ساعات من قيامه بقتل زوجته إثر خلافات بينهما بقرية «الحكماء» التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فضلًا عن محاولته الانتحار فور اكتشاف جريمته، وذلك بأن أصاب نفسه بجرح ذبحي في الرقبة، نُقل على إثره إلى المستشفى، لكنه فور إسعافه ونقله إلى الحجز وأعاد وكرر المحاولة وقتل نفسه، فيما أفاد شهود عيان بأن الزوج خنق زوجته بسبب خلافات بينهما.
طفايات-حريق

انفجار «كابل» كهرباء بسبب الأحمال في جامعة الزقازيق

تسببت زيادة الأحمال في انفجار كابل كهرباء بمبنى كلية «العلوم» بجامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، فيما تبين أن الكابل يربط الكلية وكلية الطب البشري، حيث جرت السيطرة على الحريق وإخماده دون سقوط ضحايا أو مصابين. البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بكابل كهرباء بمبنى كلية العلوم، جامعة الزقازيق، واصل بين كليتي العلوم والطب البشري.
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