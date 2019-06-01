هنقول لأبوكي| قصة مراهقة ذبحت شقيقتيها بعد «التراويح»

استغلت فتاة الثانوية خروج والديها من المنزل بالتزامن مع صلاة «التراويح» وراحت تطلب رقمًا تحفظه عن ظهر قلب عبر هاتفها المحمول تبحث عن الكلمات المعسولة عبر لسان شاب

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٩ م

فتاة في الـ17 من عمرها تذبح إحدى شقيقتيها وتقطع رقبة الأخرى بعدما هدداها بإخبار والدها بتفاصيل علاقتها مع «حبيبها».. المتهمة استغلت غياب والديها واستدرجت الطفلتين إلى الحمام. لم يكُن يدري «حسين» الرجل البسيط ابن قرية «النخاس» التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، أن صراعه مع الدنيا بحثًا عن قوت بناته الصغار سينتهي بين عشيةٍ وضحاها بجريمة قد تعصف بحياة البنات الثلاث؛ لا لشيء إلا لأن شيطان الهوى وهاجس العواطف المراهقة ضرب عقل البنت الكبيرة وارتبطت عاطفيًا بأحد الشباب، وهي العلاقة التي كانت وبالًا على الأسرة لتفقد اثنتين من البنات ويهدد الموت الثالثة.

وبدأ الأمر بمغادرته المنزل قاصدًا بيت أقاربه، وانتهى عصر اليوم السبت، بتشييع طفلته الوسطى بعدما ذبحتها شقيقنها الكبرى في حمام منزلهم، وحاولت كذلك قطع رقبة الصغرى.على بُعد أمتار من مدخل القرية الواقعة على طريق «الزقازيق – ميت غمر»، وبينما تمتلء المساجد بأهلها في صلاة «التراويح» بالليلة التي يُعتقد أنها

وبدأ الأمر بمغادرته المنزل قاصدًا بيت أقاربه، وانتهى عصر اليوم السبت، بتشييع طفلته الوسطى بعدما ذبحتها شقيقنها الكبرى في حمام منزلهم، وحاولت كذلك قطع رقبة الصغرى.

على بُعد أمتار من مدخل القرية الواقعة على طريق «الزقازيق – ميت غمر»، وبينما تمتلء المساجد بأهلها في صلاة «التراويح» بالليلة التي يُعتقد أنها «ليلة القدر»، كان شيطان المراهقة يعبث بعقل وهوى «روان» الفتاة التي بالكاد أتمت ربيعها السابع عشر، وحجزت من سنوات التعليم مكانًا بالصف الثاني من المرحلة الثانوية.

واستغلت فتاة الثانوية خروج والديها من المنزل بالتزامن مع صلاة «التراويح»، وراحت تطلب رقمًا تحفظه عن ظهر قلب عبر هاتفها المحمول، تبحث عن الكلمات المعسولة عبر لسان شاب أكبر منها قليلًا، بعدما ربط العشق ناصيتها بهواه، وأخذت العاطفة منها مبلغًا في درب العاشقين، رغم سنواتها التي لم تصل بعد إلى حد النضوج.

واستمرت المكالمة نحو الساعة، ومعها بلغِّ الشوق مبلغه من حديث الفتاة، حتى أن ضحكاتها علت واخترقت سكون البيت، متناسيةً في ذلك أن شقيقتيها اللاتي تصغُرانها بنحو أربع وست سنوات، داخل المنزل ولم تُغادرانه كما فعل والديها.

بلهوٍ طفولي اقتربت الفتاة الصغرى «سامية» والتي تبلغ سنواتها إحدى عشر، من «روان» تُلوح لها بنقل ما يدور إلى والديها: «هنقول لأبوكي إنك بتتكلمي مع ولد في التليفون»، وهو ما أمنت عليه شقيقتهما الوسطى «إيمان» بنت الثالثة عشر من عمرها، لكن العبارة نزلت كالصاعقة على أذُن روان، والتي طار عقلها هلعًا ورعبًا من تهديدات شقيقتيها، قبل أن تلتفت بكامل جسدها في مواجهتهن وتُقدم على جريمة لم تخطُر على عقل أحد.

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ثلاثون مترًا فقط كانت المسافة الفاصلة بين منزل الأسرة وأحد محلات البقالة، والذي كان صاحبه شاهدًا عيان على ما دار وجرى خارج وداخل المنزل، حيث أوضح لـ«التحرير» أنه ما أن أعلنت الساعة عن تمام الحادية عشر مساء أمس، إلا وفوجيء بالطفلة الكبرى «روان» تهرول أمام المنزل وتجري في طريقها قاصدةً الوصول إلى والديها، وعلى لسانها عبارةً واحدةً رددتها لأكثر من مرة: «يا ماما.. إلحقوني».

صاحب محل البقالة، والذي طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«التحرير»، إن الفتاة كانت «عمالة تصوت» وهي تردد عبارتها وتستغيث، الأمر الذي جعله يهرع إلى المنزل برفقة عدد من أهل البلدة، وهناك كان المشهد أقصى من التوقع، على حد وصفه: «طلعنا جري على البيت لقينا البنتين إخواتها مدبوحين، لكن واحدة فيهم كان لسه فيها الروح وعمالة تتلفت بعينها حواليها مش قادرة تتكلم».

الرجل أشار إلى أن باب الشقة الخارجي «السلك» كان مكسورًا وقتما صعدوا إليها، قبل أن يشير إلى أن والد الفتيات الثلاثة حضر بعدها بخمس دقائق وحملِّ طفلته «سامية» وأخذ يعدو بها في طريقه إلى مستشفى «القنايات»، لكن ما إن غادر الأب إلا وصاح عمدة القرية في الجميع: «خلاص ما أشوفش حد واقف هنا»، قبل أن يُهاتف رجال مركز الشرطة، والذين حضروا على الفور.

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كلمات أخيرة طلب الرجل ذكرها في حق والد البنات الثلاثة، قائلًا عنه: «رجل محترم وفي حاله والناس مستغربة اللي حصل»، قبل أن يُغلق دُكانه ويترجل إلى مسجد «الفتح» الموجود بالقرية لآداء صلاة الجنازة على القتيلة «إيمان»، في مشهد جنائزي ربما لم يغيب عنه أيٍ من أهالي القرية، حيث جرى التشييع وسط آلاف الأشخاص، فيما تقبل والد الفتيات العزاء بعيونٍ شاخصة وجلبابه لا يزال يحمل آثار دماء ابنته المُصابة.

المشهد الباقي في القصة كشفته تحريات رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، برئاسة الرائد أشرف ضيف، رئيس المباحث، بالإضافة إلى أقوال الفتاة المصابة، حيث دلتَّ التحريات على أن «سامية» هي من كشفت تفاصيل الجريمة التي أقدمت عليها شقيقتها الكبرى، فما إن فاقت واستطاعت الحديث إلا وخرجت الكلمات متحشرجة عبر صوتها تُجاهد إصابتها بجرح قطعي في الرقبة: «روان دبحت أختي وكانت عاوزة تموتني علشان سمعناها بتتكلم في التليفون مع ولد».

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المعاينة الجنائية أوضحت كذلك أن المتهمة طعنت شقيقتيها «إيمان» طعنة ذبحية بالرقبة وطعنتين بذراعها، فيما أصابت «سامية» بجرح قطعي بالرقبة وآخر بالبطن.



وتبين أن «روان»، وفور ارتكابها لجريمتها، استولت على ألفين وتسعمائة وخمسون جنيهًا من نقود والدها الموجودة بخزانة الملابس، قبل أن تقوم بكسر باب الشقة لكي يظهر الحادث على أنه سرقة على يد مجهولين، في محاولةٍ منها للإفلات بفعلتها، لكنها انهارت أمام رجال المباحث والنيابة العامة تُدلي باعترافاتها وتؤيد ما قالته شقيقتها المصابة، فيما أمرت النيابة العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، مدير نيابة الزقازيق، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بحبسها على ذمة التحقيقات.