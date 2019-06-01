رياضة

ميسي يفتح النار على ريال مدريد والسبب رونالدو

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
أشاد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة، بالدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، مشدّدا على تأثر الدوري الإسباني، ونادي ريال مدريد بمغادرة "الدون" في الصيف الماضي نحو السيدة العجوز، حيث علق "البرغوث" في تصريحات عبر قناة "فوكس سبورت": "ريال مدريد كان أكثر أهمية وأقوى مع رونالدو، لقد قلت ذلك قبل بداية الموسم، قلت إن ريال مدريد سوف يفتقد رونالدو، لأن أي فريق سيشعر بفقدان لاعب مثله يُسجل 50 هدفا في الموسم، غضبوا مني، لكن ذلك هو الواقع"، واعترف ميسي بافتقاده كريستيانو رونالدو.
وقال النجم الأرجنتيني خلال تصريحاته: "لقد كان حضوره جيدا لكلينا، لأننا نرغب دائما في التحسن، إنها منافسة وواضح أن المنافسة أصبحت أقوى عموما في إسبانيا بوجوده"، وأضاف نجم برشلونة حول رونالدو: "إن الليجا بأكملها تفتقده". وكان كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال قد رحل عن صفوف فريق ريال مدريد الصيف الماضي
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تشكيل ليفربول وتوتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار، اليوم السبت، صوب ملعب واندا متروبوليتانو في العاصة الإسبانية مدريد، والذي سيكون مسرحا لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018 - 2019، الذي يجمع بين فريقي ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، وتوتنهام الذي يقوده الأرجنتيني بوكوتينيو، ويتطلع ليفربول إلى التتويج بلقبه الأوروبي السادس وتعويض خيبة أمل خسارته لنهائي نسخة الموسم الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، إذ أعلن يورجن كلوب المدير الفني للريدز تشكيل فريقه لخوض نهائي دوري الأبطال فيما كشف الأرجنتيني هو الأخر عن تشكيل فريقه أمام الريدز.
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بعد فضيحة رادس.. الاتحاد المغربي يلجأ للفيفا

أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، 4 قرارات خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مساء اليوم السبت، بمقر الاتحاد لتدارس أحداث موقعة إياب نهائي بطولة دوري الأبطال، والتي جمعت بين الوداد المغربي ونظيره الترجي التونسي، وجاءت كالآتي وفقًا لقناة الرياضية المغربية على تويتر: مساندة لا مشروطة من الجامعة للوداد الرياضي في هذه النازلة، مراسلة الفيفا في النازلة معززة بكل الاعتراضات والوثائق، اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، التحضير لاجتماع الكاف المقرر يوم 4 يونيو.
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الأهلي يعلق قرار الانسحاب انتظارًا لرد الجبلاية

ناقش مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، فى اجتماعه الذي عقده مساء اليوم السبت، العديد من الموضوعات، جاء في مقدمتها الموقف من المواعيد الخاصة بالمباريات المتبقية من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك فى ضوء قرارات المجلس السابقة والتي اتخذها فى اجتماعه الطارئ الذي جرى يوم الجمعة الموافق 25 /5 /2019 وتم إخطار اتحاد الكرة بها رسميًا في اليوم التالي، وقام المجلس بدراسة الموقف من كافة جوانبه ورأى الانتظار لحين الرد من جانب الاتحاد قبل اتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي.
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السعودية تسعى لتفادي الخروج المبكر في مونديال الشباب

تختتم اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات لكأس العالم للشباب تحت 20 سنة المقامة حاليًا في بولندا، وستكون ضربة البداية من المجموعة الخامسة، عندما تواجه بنما نظيرتها فرنسا في تمام الساعة 6:00 مساء، وتحتل فرنسا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على السعودية 2-0، أما بنما فتحتل المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد التعادل في الجولة الأولى مع مالي 1-1، وتحتاج فرنسا لتحقيق الانتصار لضمان التأهل مبكرًا إلى دور الـ16.
فالنسيا

فالنسيا يتوج بكأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة

توج فريق فالنسيا ببطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على برشلونة بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "بينتو فيامارين"، في المباراة النهائية للمسابقة، ليستعيد الخفافيش اللقب الغائب عن خزائنهم منذ موسم 2007- 2008، وهو اللقب الثامن لهم في تاريخ البطولة، وأوقفوا سلسلة ألقاب برشلونة، الذي يتربع على قمة الأندية المتوجة به برصيد 30 لقبا، وحقق اللقب في آخر 4 مواسم على التوالي، ونجح فالنسيا في تجريد رفقاء ميسي من اللقب.
ميسي‎

للمرة السادسة.. ميسي يتوج بالحذاء الذهبي

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وسجل ميسي هذا الموسم 36 هدفًا في 34 مباراة خاضها في الدوري الإسباني، ليتفوق على أقرب ملاحقيه النجم الفرنسي لفريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، بثلاثة أهداف، وكان لزامًا على مبابي تسجيل 5 أهداف أمام ريمس، أمس، في الدوري الفرنسي لتخطي ميسي، إلا أنه لم يسجل سوى هدف وحيد في خسارة فريقه بنتيجة 3-1، ليتوج ميسي بالحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي، وللمرة الـ11 على التوالي يتوج بالجائزة لاعب من الدوري الإسباني.
ميسي

ميسي يتحدث عن عار الأنفيلد واستمرار فالفيردي

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، أن خسارة فريقه من ليفربول كانت أصعب من فقدان لقب كأس العالم 2014 أمام المنتخب الألماني والتي استضافتها البرازيل، وأضاف قائد برشلونة في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فالنسيا في إطار نهائي كأس الملك :"الخسارة في آنفيلد كانت أصعب بالنسبة لي من خسارة لقب كأس العالم في 2014، الهزيمة من ليفربول كانت بالنسبة لي ضربة قاسية، وكان من الصعب تخطي هذه الهزيمة وهذا ما ظهر في المباريات التالية بالدوري إلا أننا الآن في نهائي الكأس".
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